ثلث حرائق غابات أمريكا بسبب منتجي الوقود الأحفوري

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬نُشرت‭ ‬الخميس‭ ‬بأنّ‭ ‬أكبر‭ ‬منتجي‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مسؤولون‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬المساحات‭ ‬التي‭ ‬أتت‭ ‬عليها‭ ‬حرائق‭ ‬غابات‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأربعين‭ ‬الفائتة‭.‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬أشارت‭ ‬كريستينا‭ ‬دال،‭ ‬المعدة‭ ‬الرئيسة‭ ‬للدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬مجلة‭ “‬إنفايرنمنتل‭ ‬ريسيرتش‭ ‬ليتز‭” ‬العلمية،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الحرائق‭ ‬التي‭ ‬تستعر‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وجنوب‭ ‬غرب‭ ‬كندا‭ ‬تفاقمت‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬إذ‭ ‬باتت‭ ‬تنتشر‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬وتدمّر‭ ‬مساحات‭ ‬أكبر،‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاعات‭ ‬أعلى‭ ‬وتستمر‭ ‬لمواسم‭ ‬عدة‭.‬

وبما‭ ‬انّ‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬يتحمّل‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬تكلفة‭ ‬إعادة‭ ‬البناء‭ ‬والحماية‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬الطبيعي‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬باتت‭ ‬عليه‭ ‬مخاطر‭ ‬الحريق،‭ “‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نفهم‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬انبعاثات‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬المنتجة‭ ‬للوقود‭ ‬الأحفوري‭” ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التطور،‭ ‬بحسب‭ ‬دال‭ ‬وهي‭ ‬باحثة‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ “‬يونيون‭ ‬اوف‭ ‬كونسيرند‭ ‬ساينتستس‭”.‬‮ ‬

وأضافت‭ “‬رغبنا‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬دور‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬حتى‭ ‬تتحمل‭ ‬نصيبها‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬التكلفة‭” ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الحرائق‭ ‬وتداعياتها‭.‬

وجمع‭ ‬الباحثون‭ ‬البيانات‭ ‬المرصودة‭ ‬ونماذج‭ ‬مناخية‭ ‬لتحديد‭ ‬حجم‭ ‬مساهمة‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬والميثان‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬88‭ ‬شركة‭ ‬منتجة‭ ‬للوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬كـ‭”‬إكسون‭ ‬موبيل‭” ‬و‭”‬بي‭ ‬بي‭” ‬و‭”‬شيفرون‭” ‬و‭”‬شيل‭”‬،‭ ‬في‭ ‬الجفاف‭ ‬الجوي‭.‬

وخلصوا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الانبعاثات‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬متوسط‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬العالمية‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬بـ0‭,‬5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬أي‭ ‬نصف‭ ‬الاحترار‭ ‬المسجل‭.‬

وتسبب‭ ‬هذا‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬بتفاقم‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬ضغط‭ ‬البخار‭ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بنسبة‭ ‬11‭%.‬

والعجز‭ ‬في‭ ‬ضغط‭ ‬البخار‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الهواء‭ ‬المحيط‭ ‬يمتص‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬قطرات‭ ‬الماء‭ ‬المنبعثة‭ ‬من‭ ‬النباتات‭ ‬والتربة‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬التمثيل‭ ‬الضوئي،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬جافة‭ ‬ويعرّض‭ ‬الغطاء‭ ‬النباتي‭ ‬أكثر‭ ‬للحرائق‭.‬

وكانت‭ ‬أبحاث‭ ‬حديثة‭ ‬أظهرت‭ ‬أنّ‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬بخار‭ ‬الماء‭ ‬كلّما‭ ‬ارتفع،‭ ‬تتسع‭ ‬المساحات‭ ‬المُدمَّرة‭ ‬جراء‭ ‬الحرائق‭.‬

وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬منظمة‭ “‬يونيون‭ ‬اوف‭ ‬كونسيرند‭ ‬ساينتستس‭”‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬هكتار‭ ‬نتيجة‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وجنوب‭ ‬غرب‭ ‬كندا،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬مساحة‭ ‬جمهورية‭ ‬التشيك،‭ ‬يعود‭ ‬تالياً‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬منتجي‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬والأسمنت‭.‬

وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬المساحة‭ ‬37‭% ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬دمرتها‭ ‬الحرائق‭ ‬بصورة‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1986‭ ‬و2021‭.‬

واختير‭ ‬عام‭ ‬1986‭ ‬كمرجع‭ ‬لأنّ‭ ‬البيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمناطق‭ ‬التي‭ ‬أتت‭ ‬عليها‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬باتت‭ ‬تتمتّع‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬السنة‭ ‬بموثوقية‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬العوامل‭ ‬الأخرى‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تزايد‭ ‬وتيرة‭ ‬الحرائق‭ ‬وحدّتها،‭ ‬أشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬القدماء‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الغابات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حرائق‭ ‬متعمدة‭ ‬لكن‭ ‬محدودة‭. ‬فالإحجام‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الممارسة‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬شجيرات‭ ‬أكثر‭ ‬كثافة‭ ‬ويُحتمل‭ ‬أن‭ ‬تشتعل‭ ‬النيران‭ ‬فيها‭.‬

ولفت‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬ممارسات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتمدّن‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحرجية،‭ ‬من‭ ‬شانها‭ ‬زيادة‭ ‬مخاطر‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرائق‭ ‬غير‭ ‬المقصودة‭.‬