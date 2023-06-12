ثلث الرجال في ألمانيا يرون أن العنف ضد المرأة (مقبول)

فرانكفورت‭ (‬ألمانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يرى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬أن‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭ “‬مقبول‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬وصفها‭ ‬المدافعون‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الأحد‭ ‬بأنها‭ “‬صادمة‭”.‬

وقال‭ ‬33‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬تراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و35‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬الاستقصائية‭ ‬التي‭ ‬تنشرها‭ ‬مجموعة‭ “‬فونكه‭” ‬الإعلامية‭ ‬الاثنين‭ ‬إنهم‭ ‬يقبلون‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ “‬تنزلق‭ ‬أيديهم‭” ‬أحياناً‭ ‬خلال‭ ‬شجار‭ ‬مع‭ ‬شريكة‭ ‬حياتهم‭.‬

وأقرّ‭ ‬34‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬بأنهم‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬مارسوا‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬الماضي‭.‬

واعتبر‭ ‬كارستن‭ ‬كاسنر‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ “‬فدرال‭ ‬فوروم‭ ‬مِن‭” ‬الناشطة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ “‬صادمة‭”. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لمجموعة‭ “‬فونكه‭” ‬إن‭ ‬ثمة‭ “‬مشكلة‭” ‬في‭ “‬تقليل‭ ‬ثلث‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬شملهم‭ ‬الاستطلاع‭ ‬أهمية‭ ‬العنف‭ ‬الجسدي‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭” ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ “‬يتغير‭ ‬ذلك‭ ‬بصورة‭ ‬عاجلة‭”.‬

أجري‭ ‬الاستطلاع‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬لحساب‭ ‬منظمة‭ “‬بلان‭ ‬إنترنشونال‭ ‬جيرماني‭” ‬لمساعدة‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الفائت،‭ ‬وشمل‭ ‬ألف‭ ‬رجل‭ ‬وألف‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬ألمانيا،‭ ‬تراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و35‭ ‬عاماً‭.‬‮ ‬

وتعرضت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬115‭ ‬ألف‭ ‬امرأة‭ ‬للعنف‭ ‬المنزلي‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وفقاً‭ ‬لبيانات‭ ‬الشرطة‭ ‬الفدرالية‭ ‬الألمانية‭. ‬وقُتلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬امرأة‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬شركاء‭ ‬حياتهنّ‭ ‬الحاليين‭ ‬أو‭ ‬السابقين‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬الألماني‭ ‬ماركو‭ ‬بوشمان‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭ ‬إنه‭ ‬سيدفع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقرار‭ ‬تعديلات‭ ‬قانونية‭ ‬لتغليظ‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭.‬

وشدد‭ ‬يومها‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تتسم‭ ‬عقوبات‭ “‬العنف‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬النوع‭ ‬الاجتماعي‭” ‬بـ‭”‬الصرامة‭ ‬اللازمة‭”.‬‮ ‬