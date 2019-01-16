ثلث‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تعرّض‭ ‬لتحرش‭ ‬جنسي‭ ‬

الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬(الولايات‭ ‬المتحدة)-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أبلغ‭ ‬ثلث‭ ‬موظفي‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬تعرضهم‭ ‬لتحرش‭ ‬جنسي‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬خلال‭ ‬عملهم‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية،‭ ‬وفق‭ ‬دراسة‭ ‬نشرت‭ ‬الخميس‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬السلوك‭. ‬وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬لموظفيه‭ ‬إن‭ ‬الدراسة‭ ‬احتوت‭ ‬“على‭ ‬احصاءات‭ ‬مفاجئة‭ ‬وأدلة‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬تغييره”‭ ‬لتحسين‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وأجاب‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مشاركين‭ ‬في‭ ‬الدراسة،‭ ‬أو‭ ‬33‭ ‬بالمئة،‭ ‬عن‭ ‬تعرضه‭ ‬لحادثة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬المضايقات‭ ‬والتحرشات‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬عامين،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬38,7‭ ‬بالمئة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬أبلغوا‭ ‬عن‭ ‬نوع‭ ‬معين‭ ‬من‭ ‬التحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬والنوع‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعا‭ ‬من‭ ‬التحرش‭ ‬كان‭ ‬القصص‭ ‬والنكات‭ ‬الجنسية‭ ‬العدائية،‭ ‬أو‭ ‬إبداء‭ ‬ملاحظات‭ ‬حول‭ ‬المظهر‭ ‬والجسد‭ ‬والنشاطات‭ ‬الجنسية‭ ‬تتضمن‭ ‬تحرشا‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬موظفي‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بمحاولات‭ ‬غير‭ ‬مرحب‭ ‬بها‭ ‬لجرّهم‭ ‬الى‭ ‬نقاش‭ ‬حول‭ ‬أمور‭ ‬جنسية‭ ‬وملامسات،‭ ‬وفق‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬شركة‭ ‬ديلويت‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭. ‬وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬إثنين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬متحرشين‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الرجال،‭ ‬وواحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬المشرفين‭ ‬أو‭ ‬المدراء،‭ ‬وتقريبا‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الكبار‭. ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الذين‭ ‬تجاوبوا‭ ‬مع‭ ‬الدراسة‭ ‬17‭ ‬بالمئة‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬منخفض‭ ‬نسبيا،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬30‭ ‬ألفا‭ ‬و364‭ ‬شخصا‭ ‬أجابوا‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الاسئلة‭ ‬السرية‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭. ‬وفي‭ ‬رسالته‭ ‬إلى‭ ‬الموظفين‭ ‬قال‭ ‬غوتيريش‭ ‬إن‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬الاستقصائية‭ ‬بشأن‭ ‬انتشار‭ ‬التحرش‭ ‬يمكن‭ ‬مقارنتها‭ ‬بمنظمات‭ ‬أخرى،‭ ‬لكن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تنتصر‭ ‬للمساواة‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والكرامة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬معايير‭ ‬أعلى‭. ‬وفي‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬أطلقت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬خطا‭ ‬ساخنا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬للموظفين‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬التحرشات‭ ‬الجنسية‭.‬

وأوكلت‭ ‬الى‭ ‬محققي‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الشكاوى‭. ‬وتعهد‭ ‬غوتيريش‭ ‬بفرض‭ ‬سياسة‭ ‬بشأن‭ ‬التحرش‭ ‬لا‭ ‬تسامح‭ ‬فيها‭.‬

هذا‭ ‬وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإيدز‭ ‬ميشيل‭ ‬سيديبي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬سيستقيل‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬أسلوب‭ ‬إدارته،‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬انه‭ ‬مكّن‭ ‬لثقافة‭ ‬التحرش‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬جنيف‭ ‬مقرا‭ ‬لها‭.‬