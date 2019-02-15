ثلاث‭ ‬جوائز‭ ‬أدبية‭ ‬للعراق

الخرطوم‭ – ‬الزمان

أعلنت‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬نتائج‭ ‬جائزة‭ ‬الطيب‭ ‬صالح‭ ‬العالمية‭ ‬للإبداع‭ ‬الكتابي‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬التاسعة؛‭ ‬حيث‭ ‬تُوِّجَ‭ ‬الأديب‭ ‬العراقي‭ ‬حسن‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬روايته‭ ‬“ضحكة‭ ‬الكوكوبارا“‭ ‬بين‭ ‬306‭ ‬رواية‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬دولة‭ ‬اشتركت‭ ‬في‭ ‬المسابقة؛‭ ‬وحصد‭ ‬الأديب‭ ‬العراقي‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬عبيد‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬أيضا؛‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القصص‭ ‬القصيرة‭ ‬عن‭ ‬مجموعته‭ ‬القصصية‭ ‬“لغة‭ ‬الأرض“؛‭ ‬بين‭ ‬266‭ ‬مجموعة‭ ‬قصصية؛‭ ‬وفاز‭ ‬الناقد‭ ‬العراقي‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬صابر‭ ‬عبيد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النقد؛‭ ‬يذكر‭ ‬أنَّ‭ ‬النواب‭ ‬يعمل‭ ‬محرراً‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬الزمان‭ ‬منذ‭ ‬17‭ ‬عاما؛‭ ‬وله‭ ‬زاوية‭ ‬أسبوعية‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الأخيرة؛‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تفوز‭ ‬رواية‭ ‬عراقية‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬الطيب؛‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تسع‭ ‬دورات؛‭ ‬وسيتم‭ ‬دعوة‭ ‬الفائزين‭ ‬الثلاثة‭ ‬إلى‭ ‬الخرطوم‭ ‬عند‭ ‬استقرار‭ ‬الأوضاع‭. ‬أعلنت‭ ‬لجنة‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬الطيب‭ ‬صالح‭ ‬للإبداع‭ ‬الكتابي‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجائزة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬التاسعة‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬26‭ ‬دولة‭ ‬بما‭ ‬يقدر‭ ‬بــ‭ ‬568‭ ‬عملاً‭ ‬في‭ ‬محاورها‭ ‬الثلاثة‭. ‬وعلى‭ ‬غير‭ ‬العادة‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الفائزين‭ ‬عبر‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬حضره‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬والإعلاميين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالشأن‭ ‬الأدبي‭ ‬بينما‭ ‬تغيب‭ ‬عن‭ ‬حضوره‭ ‬الفائزين‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬السودان‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الجائزة‭. ‬وفي‭ ‬محور‭ ‬الرواية‭ ‬فاز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬الكاتب‭ ‬العراقي‭ ‬حسن‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬روايته‭ ‬“ضحكة‭ ‬الكوكوبارا“؛‭ ‬فيما‭ ‬فازت‭ ‬بالجائزة‭ ‬الثانية‭ ‬الكاتبة‭ ‬المصرية‭ ‬دعاء‭ ‬جمال‭ ‬فهيم‭ ‬عن‭ ‬روايتها‭ ‬“زهرة‭ ‬الأندلس“؛‭ ‬أما‭ ‬الجائزة‭ ‬الثالثة‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬الكاتب‭ ‬السوداني‭ ‬مهند‭ ‬الدابي‭ ‬عن‭ ‬روايته‭ ‬“وقائع‭ ‬جبل‭ ‬موية“‭.‬

‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬القصة‭ ‬القصيرة‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬القاص‭ ‬العراقي‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬عبيد‭ ‬عن‭ ‬مجموعته‭ ‬القصصية‭ ‬“لغة‭ ‬الأرض“‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الثانية‭ ‬الكاتب‭ ‬المغربي‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬سليلي‭ ‬عن‭ ‬مجموعته‭ ‬القصصية‭ ‬“أضغاث‭ ‬أحلام“‭ ‬أما‭ ‬الجائزة‭ ‬الثالثة‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬القاص‭ ‬السوداني‭ ‬نادر‭ ‬جني‭ ‬عن‭ ‬مجموعته‭ ‬القصصية‭ ‬“وجوه‭ ‬خارج‭ ‬الصورة“‭. ‬

وفي‭ ‬مجال‭ ‬الدراسات‭ ‬النقدية‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬الكاتب‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬محمود‭ ‬حسين‭ ‬عن‭ ‬دراسته‭ ‬(المجتمعات‭ ‬الافتراضية‭ ‬وتحولات‭ ‬الأنا‭ ‬الأنثوية)‭ ‬أما‭ ‬الجائزة‭ ‬الثانية‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬الكاتب‭ ‬السوري‭ ‬مازن‭ ‬أكثم‭ ‬عن‭ ‬دراسته‭ ‬(انزياح‭ ‬أساليب‭ ‬الوجود‭ ‬في‭ ‬الكتابة‭ ‬الإبداعية‭ ‬بين‭ ‬مطابقات‭ ‬العولمة‭ ‬واختلافاتها)‭ ‬أما‭ ‬الجائزة‭ ‬الثالثة‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬الكاتب‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬صابر‭ ‬عبيد‭ ‬عن‭ ‬دراسته‭ ‬(استراتيجية‭ ‬العولمة‭ ‬الثقافية‭ ‬–‭ ‬بعثرة‭ ‬المعنى‭ ‬وانكسار‭ ‬النسق‭ ‬الأدبي)‭. ‬

وقال‭ ‬بروفيسور‭ ‬علي‭ ‬شمو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجائزة‭ ‬لـ‭ ‬(للزمان):‭ ‬“إنَّ‭ ‬إعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬جاء‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬(مؤتمر‭ ‬صحفي)‭ ‬نتيجة‭ ‬للظروف‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬البلاد،‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬بديلاً‭ ‬للاحتفال‭ ‬المتعارف‭ ‬عليه،‭ ‬وسيحدد‭ ‬موعد‭ ‬الاحتفال‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬وتصاحبه‭ ‬الأعمال‭ ‬المشاركة‭. ‬وأوضح‭ ‬شمو‭ ‬أنَّ‭ ‬غياب‭ ‬الفائزين‭ ‬من‭ ‬بقية‭ ‬الدول‭ ‬كان‭ ‬بسبب‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬البلاد،‭ ‬ونتيجة‭ ‬للظروف‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تخفى‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬منكم‭ ‬تمَّ‭ ‬تأجيل‭ ‬الندوة‭ ‬العلمية‭ ‬لوقت‭ ‬لاحق؛‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنَّ‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجائزة‭ ‬وشركة‭ ‬زين‭ ‬راعي‭ ‬الجائزة‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬مؤسسة‭ ‬ثابتة‭ ‬لها‭ ‬مقر‭ ‬ترعى‭ ‬الجائزة‭ ‬بدلاً‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬المؤقت‭. ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬تكريم‭ ‬شخصية‭ ‬العام‭ ‬للجائزة،‭ ‬البروفيسور‭ ‬قاسم‭ ‬عثمان‭ ‬نور،‭ ‬عميد‭ ‬المكتبات‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬جوبا،‭ ‬وذلك‭ ‬لإسهامه‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬الأدبية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬السودان‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنَّ‭ ‬الجائزة‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬خمس‭ ‬قارات‭ ‬ب‭ ‬4024‭ ‬عملاً‭.‬