ثلاثة نجوم من عالم الموسيقى يتصدرون حفلة تتويج تشارلز الثالث

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬سيكون‭ ‬ليونيل‭ ‬ريتشي‭ ‬وكايتي‭ ‬بيري‭ ‬وأندريا‭ ‬بوتشيلي‭ ‬أبرز‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الحفلة‭ ‬الموسيقية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بمناسبة‭ ‬تتويج‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬محطة‭ “‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭” ‬الجمعة،‭ ‬ولوحظ‭ ‬تالياً‭ ‬غياب‭ ‬أي‭ ‬نجم‭ ‬بريطاني‭ ‬كبير‭.‬

كذلك‭ ‬يضم‭ ‬برنامج‭ ‬الحفلة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬بحضور‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬وندسور‭ ‬بضواحي‭ ‬لندن،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬للتتويج،‭ ‬فرقة‭ ‬الفتيان‭ “‬تايك‭ ‬ذات‭” ‬‮ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مؤسسها‭ ‬روبي‭ ‬ويليامز،‭ ‬وملحّن‭ ‬الموسيقي‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬ألكسيس‭ ‬فرنش‭. ‬وأوضحت‭ “‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭” ‬التي‭ ‬ستتولى‭ ‬نقل‭ ‬الحفلة‭ ‬أن‭ ‬الحدث‭ “‬يحتفي‭ ‬بفصل‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الأمة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواضيع‭ ‬الحب‭ ‬والاحترام‭ ‬والتفاؤل،‭ ‬وبالأمم‭ ‬الأربع‭ (‬التي‭ ‬تتألف‭ ‬منها‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) ‬وبمجتمعاتها‭ ‬والكومنولث‭”. ‬وتشارك‭ ‬في‭ ‬الحفلة‭ ‬أيضاً‭ ‬جوقة‭ ‬مكوّنة‭ ‬من‭ ‬هواة‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬فئات‭ ‬اجتماعية‭ ‬متنوعة،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬إنقاذ‭ ‬بحري‭ ‬وسائقو‭ ‬سيارات‭ ‬أجرة‭ ‬وفرق‭ ‬ريغي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جوقة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬تضم‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الكومنولث،‭ ‬وهو‭ ‬تحالف‭ ‬دول‭ ‬كانت‭ ‬مستعمرات‭ ‬بريطانية‭ ‬سابقة‭.‬

وأكد‭ ‬البرنامج‭ ‬المُعلَن‭ ‬ما‭ ‬أوردته‭ ‬تقارير‭ ‬صحافية‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬النجوم‭ ‬البريطانيين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحفلة،‭ ‬ومنهم‭ ‬إلتون‭ ‬جون‭ ‬وأديل‭ ‬وإد‭ ‬شيران‭ ‬وهاري‭ ‬ستايلز‭.‬

وكانت‭ ‬الحفلة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭ ‬أمام‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬70‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬فرقتي‭ “‬كوين‭”+‬آدم‭ ‬لامبرت‭ ‬و‭”‬دوران‭ ‬دوران‭” ‬والمعنين‭ ‬أليشا‭ ‬كيز‭ ‬ورود‭ ‬ستيوارت‭ ‬وديانا‭ ‬روس،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬لإلتون‭ ‬جون‭.‬

إلاّ‭ ‬أن‭ ‬احتفالات‭ ‬تتويج‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬منذ‭ ‬تتويج‭ ‬إليزابيث‭ ‬عام‭ ‬1953،‭ ‬لم‭ ‬تحظ‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬بحماسة‭ ‬البريطانيين‭ ‬الذين‭ ‬يشعرون‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬اجتماعية‭ ‬خطيرة‭ ‬وشهدوا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬يوبيل‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الفائت‭ ‬ثم‭ ‬جنازتها‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭. ‬وأظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬أجراه‭ ‬معهد‭ “‬يو‭ ‬غوف‭” ‬نُشر‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬ثلثي‭ ‬البريطانيين‭ (‬64‭ ‬في‭ ‬المئة‭) ‬و‭ ‬75‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬غير‭ ‬مهتمين،‭ ‬لكنّ‭ ‬46‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬أفادوا‭ ‬بأنهم‭ ‬سيحصرون‭ ‬النقل‭ ‬الحيّ‭ ‬أو‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الاحتفالات‭ ‬المقررة‭ (‬كحفلات‭ ‬الأحياء‭ ‬وسواها‭).‬

وتقام‭ ‬مراسم‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬وستمنستر‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بمشاركة‭ ‬نحو‭ ‬ألفَي‭ ‬مدعو،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستغرق‭ ‬ساعة،‭ ‬أي‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬أكثر‭ ‬تواضعا‭ ‬من‭ ‬مراسم‭ ‬تتويج‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬استمر‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬وحضرها‭ ‬8251‭ ‬ضيفاً‭ ‬يمثلون129‭ ‬دولة‭ ‬وإقليما‭. ‬ويحضر‭ ‬التتويج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملوك‭ ‬والقادة‭ ‬الأجانب،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬لكنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬سيتمثل‭ ‬بزوجته‭ ‬جيل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬‮ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬على‭ ‬خلاف‭ ‬مع‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة،‭ ‬سيحضر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬زوجته‭ ‬ميغن‭.‬