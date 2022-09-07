ثلاثة قتلى في ضربات إسرائيلية على مطار حلب

بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬جراء‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬ليلاً‭ ‬مطار‭ ‬حلب‭ ‬الدولي‭ ‬ومحيطه‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬وتسببت‭ ‬بخروجه‭ ‬من‭ ‬الخدمة،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬نشرها‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الأربعاء‭.‬

وألحقت‭ ‬الضربات‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أَضرارا‭ ‬بالمدرج‭ ‬الرئيسي،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬العمل‭ ‬فيه،‭ ‬وفق‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬وتحويل‭ ‬رحلات‭ ‬الى‭ ‬مطار‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي‭.‬

وتحدث‭ ‬المرصد‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬خمسة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬الضربات،‭ ‬لم‭ ‬تتضح‭ ‬جنسياتهم‭ ‬وهوياتهم‭ ‬بعد‭. ‬وأدت‭ ‬الضربات‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬الى‭ ‬تدمير‭ ‬مستودع‭ ‬تابع‭ ‬لمجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭.‬

وأعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أجنحة‭ ‬الشام‮»‬‭ ‬الخاصة‭ ‬للطيران‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية‭ ‬سيتم‭ ‬تحويل‭ ‬كافة‭ ‬رحلاتنا‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬حلب‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬استهدفت‭ ‬اسرائيل‭ ‬مطار‭ ‬حلب‭ ‬ما‭ ‬ألحق‭ ‬أضراراً‭ ‬مادية‭ ‬به،‭ ‬وفق‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭.‬

خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬شنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوّية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬طالت‭ ‬مواقع‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬وأهدافًا‭ ‬إيرانيّة‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭.‬

وتؤكد‭ ‬طهران‭ ‬تواجد‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قواتها‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬استشارية‭. ‬ومنذ‭ ‬العام‭ ‬2013،‭ ‬يقاتل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬طهران،‭ ‬بشكل‭ ‬علني‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬دعماً‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭.‬‮ ‬‭ ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬تؤكّد‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬لكنّها‭ ‬تكرّر‭ ‬أنّها‭ ‬ستواصل‭ ‬تصدّيها‭ ‬لما‭ ‬تصفها‭ ‬بمحاولات‭ ‬إيران‭ ‬لترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

ويبرّر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الهجمات‭ ‬باعتبارها‭ ‬ضرورية‭ ‬لمنع‭ ‬عدوّته‭ ‬اللدودة‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موطئ‭ ‬قدم‭ ‬لها‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬إسرائيل‭.‬