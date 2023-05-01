ثلاثة أوسمة في ختام بطولة القارة للتجذيف

بغداد- الزمان

أحرز المنتخب العراقي للتجذيف ثلاثة أوسمة ملونة في بطولة آسيا التي أختتمت مؤخراً في مدينة سمرقند الأوزبكية.وقال رئيس الاتحاد العراقي للكانوي ماجد صالح في بيان إن اللاعب أحمد قيس حقق وساماً نحاسي و ان اللاعبين وائل خالد وأمير فراس أضافا وساماً نحاسياً ثانيا في فعالية الكاياك الزوجي k2 لمسافة 1000 متراً ، فيما أضاف اللاعبان أحمد قيس ووائل خالد الوسام الفضي في فعالية زوجي الكاياك K2 لمسافة 200م.وأثنى رئيس الاتحاد على خطوة انتداب المدرب الإيراني آراج إقليمي التي جاءت استكمالا للاهتمام الذي يوليه حمودي والمكتب التنفيذي للاتحادات الرياضية الوطنية.