ثلاثة أندية عربية تضمن مشاركتها في مونديال 2025

بغداد- الزمان

ضمنت أندية الأهلي المصري والهلال السعودي والوداد المغربي، المشاركة في مونديال 2025 للأندية.

وجاء ذلك وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، كاشفاً عن الحلة الجديدة لكأس العالم للأندية 2025 والتي ستجرى للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقا، لتكون النسخة القادمة هي الأخيرة بنظامها القديم.

بلد مضيف

وستقام النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية خلال حزيران 2025 بمشاركة 32 ناديا من كل القارات حول العالم، بواقع 12 من أوروبا، و6 من أمريكا الجنوبية، و4 أندية من إفريقـيا، و4 من أسيا، و4 من أمريـــــــكا الشمالية، وناد وحيد من أوقيانوسيا، إضافة إلى آخر يمثل البلد المضيف.

وأكد فيفا عبر بيان رسمي، على أن نظام التأهل إلى كأس العالم للأندية، سيكون بواقع القارات التي لها أكثر من 4 مقاعد (أوروبا وأمريكا الجنوبية) يصعد منها بطل دوري الأبطال في النسخ الأربع من 2021 إلى 2024 إلى جانب فرق إضافية، يتم تحديدها من خلال تصنيف النادي في الفترة نفسها، وفقا للاتحاد القاري.

أما القارات التي يتأهل منها 4 أندية مثل إفريقيا وآسيا، يصعد بطل دوري الأبطال في النسخ الأربع الأخيرة 2021. 2022 . 2023. 2024 من دوري الأبطال، ليضمن فريقا الأهلي والوداد المغربي الوصول لنهائيات كأس العالم للأندية في نظامها الحديث.

كما ضمن نادي الهلال السعودي مشاركته في مونديال 2025 للأندية، فقد توج بلقب دوري أبطال آسيا عام 2021 وشارك في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية، حيث نال الميدالية الفضية.

ممثل الدولة

وأكد فيفا أن القارات التي يتأهل منها فريق واحد مثل أوقيانوسيا، يتم اختيار ممثلها عن طريق تصنيف النادي في مدة الأربع الســـــــنوات من 2021 إلى 2024.وعن ممثل الدولة المضيفة، أشار فيفا إلى تحديد معيار تأهل النادي المستضيف إلى كأس العالم للأندية 2025 إلى مرحلة لاحقة.وضمن كل من الأهلي المصري، الوداد المغربي، ريال مدريد الإسباني، تشلسي الانكليزي، الهلال السعودي، وفلامينغو البرازيلي المشاركة في مونديال 2025 للأندية.