ثلاثة‭ ‬قتلى‭ ‬بينهم‭ ‬طالبان‭ ‬جامعيان‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬ببريطانيا

نوتنغهام‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬شهدت‭ ‬لندن‭ ‬امس‭ ‬انتشارا‭ ‬كثيفا‭ ‬للشرطة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أوقفت‭ ‬الشرطة‭ ‬البريطانية‭ ‬شخصا‭ ‬مشتبها‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬طالبان‭ ‬جامعيان‭ ‬ومحاولة‭ ‬حافلة‭ ‬صغيرة‭ ‬دهس‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نوتنغهام‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إنكلترا،‭ ‬في‭ ‬وقائع‭ ‬تعتقد‭ ‬السلطات‭ ‬أنها‭ ‬مترابطة‭. ‬وضرب‭ ‬طوق‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬نوتنغهام‭ ‬حيث‭ ‬انتشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬بكثافة،‭ ‬وقد‭ ‬شهود‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬حاملين‭ ‬أسلحتهم‭ ‬بعد‭ ‬الوقائع‭ ‬التي‭ ‬أثارت‭ ‬الخوف‭ ‬لدى‭ ‬السكان‭. ‬وتم‭ ‬توقيف‭ ‬رجل‭ ‬يبلغ‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬للاشتباه‭ ‬بارتكابه‭ ‬جريمة‭ ‬القتل،‭ ‬وفق‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تلاحق‭ ‬مشتبها‭ ‬بهم‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالوقائع‭. ‬وطُلب‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬التحقيقات،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬إعلان‭ ‬رسمي‭ ‬يوصّف‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالإرهاب‭. ‬وأكدت‭ ‬جامعة‭ ‬نوتنغهام،‭ ‬إحدى‭ ‬جامعتي‭ ‬المدينة،‭ ‬أن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬طلابها‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬القتلى‭. ‬وأعربت‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬صدمتها‮»‬‭ ‬للأنباء‭ ‬الواردة،‭ ‬مبدية‭ ‬تضامنها‭ ‬‮«‬مع‭ ‬المتضررين‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬وأصدقائهم‮»‬‭. ‬وصف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬هذه‭ ‬الحوادث‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬صادمة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬يتابع‭ ‬تطورات‮»‬‭ ‬التحقيق‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أفكاري‭ ‬مع‭ ‬الجرحى‭ ‬وأسر‭ ‬وأحباء‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‮»‬‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يتخطى‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬320‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭. ‬وتم‭ ‬استدعاء‭ ‬الشرطة‭ ‬قرابة‭ ‬الرابعة‭ ‬صباحا‭ (‬03,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬بعد‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثتي‭ ‬شخصين‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬إيلكستون‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬الواقع‭ ‬بين‭ ‬جامعتي‭ ‬نوتنغهام‭ ‬ونوتنغهام‭ ‬ترنت‭. ‬وأفاد‭ ‬سكان‭ ‬بسماع‭ ‬صراخ‭ ‬وبتعرض‭ ‬شاب‭ ‬وامرأة‭ ‬للطعن،‭ ‬ليعمد‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬المهاجم‭ ‬إلى‭ ‬المغادرة‭ ‬بهدوء‭ ‬وفق‭ ‬شاهد‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬يرتدي‭ ‬ملابس‭ ‬سوداء‭ ‬ذات‭ ‬غطاء‭ ‬للرأس‭ ‬ويحمل‭ ‬حقيبة‭ ‬ظهر‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إنها‭ ‬عثرت‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬ثالثة‭ ‬لرجل‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬ماغدالا‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلومترات‭.‬

وأعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬الاشخاص‭ ‬الثلاثة‭ ‬الذين‭ ‬تعرّضوا‭ ‬للصدم‭ ‬بواسطة‭ ‬حافلة‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬ميلتون‭ ‬يتلقون‭ ‬حاليًا‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭.‬

وأوضح‭ ‬الجهاز‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬المصابين‭ ‬حالته‭ ‬حرجة،‭ ‬وان‭ ‬إصابات‭ ‬الآخرَين‭ ‬طفيفة‭.‬

وأفاد‭ ‬مصوّر‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬عمدت‭ ‬إلى‭ ‬تطويق‭ ‬حافلة‭ ‬صغيرة‭ ‬بيضاء‭ ‬زجاجها‭ ‬الأمامي‭ ‬محطم،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬كيلومتر‭ ‬ونصف‭ ‬الكيلومتر‭ ‬أمام‭ ‬متجر‭ ‬صغير‭.‬

وبدت‭ ‬حقيبة‭ ‬ظهر‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬تحت‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬باب‭ ‬سائقها‭ ‬مفتوحا‭.‬

‭- ‬‮«‬سلسلة‭ ‬أحداث‭ ‬مأسوية‮»‬‭ -‬

قالت‭ ‬الشاهدة‭ ‬العيان‭ ‬لين‭ ‬هاغين‭ ‬إنها‭ ‬رأت‭ ‬حافلة‭ ‬صغيرة‭ ‬تصدم‭ ‬شخصين‭ ‬نحو‭ ‬الساعة‭ ‬05‭,‬30‭ ‬صباحا‭ ‬قرب‭ ‬مسرح‭ ‬‮«‬ثياتر‭ ‬رويال‮»‬‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬وإن‭ ‬الحافلة‭ ‬مرت‭ ‬بقربها‭ ‬خلال‭ ‬توجّهها‭ ‬إلى‭ ‬عملها‭.‬

وتابعت‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬إن‭ ‬السائق‭ ‬‮«‬نظر‭ ‬في‭ ‬المرآة‭ ‬فرأى‭ ‬سيارة‭ ‬للشرطة‭ ‬خلفه‭ ‬فزاد‭ ‬السرعة‭. ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬شخصان‭… ‬صدمهما‭ ‬مباشرة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬غلين‭ ‬غريتون،‭ ‬وهو‭ ‬عامل‭ ‬توصيل‭ ‬يبلغ‭ ‬46‭ ‬عاما،‭ ‬إنه‭ ‬استفاق‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬صوت‭ ‬سيارات‭ ‬الشرطة‭ ‬وهي‭ ‬تعبر‭ ‬مسرعة‭ ‬بجوار‭ ‬منزله‭.‬

ووصفت‭ ‬قائدة‭ ‬شرطة‭ ‬نوتنغهامشير‭ ‬كايت‭ ‬مينل‭ ‬الوقائع‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬سلسلة‭ ‬أحداث‭ ‬مأسوية‮»‬،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الدافع‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬بعد‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬انفتاح‭ ‬في‭ ‬‮«‬التحقيق‭ ‬بالملابسات‭ ‬المحيطة‭ ‬بهذه‭ ‬الوقائع‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬لتبيان‭ ‬الحقائق‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفعله‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬كهذه‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬تعليق‭ ‬عمل‭ ‬شبكة‭ ‬الترام‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬بانتظار‭ ‬استكمال‭ ‬التحقيق،‭ ‬وقد‭ ‬أغلقت‭ ‬شوارع‭ ‬عدة‭ ‬أمام‭ ‬المارة‭ ‬والسيارات‭.‬

وأعربت‭ ‬وزيرة‭ ‬الداخلية‭ ‬البريطانية‭ ‬سويلا‭ ‬برافرمان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬صدمتها‭ ‬وحزنها‮»‬‭ ‬لسقوط‭ ‬قتلى‭.‬

وأعرب‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬الثلاثة‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬المدينة‭ ‬ناديا‭ ‬ويتوم‭ ‬وليليان‭ ‬غرينوود‭ ‬وأليكس‭ ‬نوريس‭ ‬عن‭ ‬تضامنهم‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭.‬

وأكدوا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬أن‭ ‬نوتنغهام‭ ‬مدينة‭ ‬جميلة‭ ‬وتضم‭ ‬أشخاصا‭ ‬لامعين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الخلفيات‮»‬،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬صدمتهم‭ ‬لما‭ ‬شهدته‭.‬

وشددوا‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬لما‭ ‬جرى‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬جماعي‭ ‬وموحد‮»‬‭.‬