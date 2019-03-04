ثلاثاء رحيم العكيلي – نوزاد حسن

اعتقد ان الامم العظيمة هي الامم التي تحتفي بعودة اثارها المسروقة وتحتفي ايضا بعودة النزيهين من ابنائها.اذ لا فرق بين قطعة اثرية قديمة تعكس تاريخ امة من الامم,وبين بطل يتمتع بمزايا الانسان الحقيقية.وانا اتحدث هنا دون ان اعني المقارنة الشكلية بين تحفة اثرية ونزيه قال كلمته دون خوف.لكني اعني ان الحفاظ على ارث البلد لا يقف عند متابعة لقية اثرية هربوها الى خارج البلد.وانما يتعدى ذلك الى انصاف كل نزيه وعدم تركه وحيدا في معركة الفساد. ان انصاف النزيهين كما اظن يعني اننا بدأنا نهتم بمستقبل ابنائنا,وكذلك بمستقبل البلد.ولعل كل ما شاهدناه يوم الثلاثاء الماضي كان دلالة طيبة المعنى ارجو ان تكون خطة عمل ننصف بها من تعرض لظلم بسبب مواقفه الاخلاقية. في الواقع خطرت هذه الكلمات براسي وانا اتابع لحظة وصول القاضي رحيم العكيلي الى ارض الوطن,وكيف استقبله بعض من محبيه استقبالا رائعا. كنت اتابع الصور,واراقب وجه سيادة القاضي العكيلي.كنت افكر باشهر طويلة مضت حيث كان العكيلي رهين غربته ومعاناته.وقد شبهت معاناته في احد مقالاتي السابقة قبل عودته بحزن ابي الفراس الحمداني حين وقع اسيرا في ايدي الروم. نعم كنت ارى تشابها كبيرا بين اسيرين احدهما كان فارسا قال قولته ثم اسر في معركة والثاني قال ما يؤمن فابعد قسرا عن عمله ومحبيه.لانه كان قاضيا شهما يطلب الحق قبل اي شيء. ترى ما الذي ساقوله من كلام الان؟.لا توجد بلاغة تسع ايماني بان الخيرين سينتصرون.لذا انا اشكر كل من قدم له ادنى مساعدة.وان هذه العودة هي الامل الذي كنت اترقبه لانه امل جميل يقول بان معاناة القاضي العكيلي انتهت.اما الخطوة الاخرى فهي عودته لميدان عمله كما يامل الالاف لانه خبير ونزيه ويعرف كيف يقول كلمته.

بغداد