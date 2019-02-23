فرحان: أتمنى من المطربين الشباب المثابرة بإتجاه الأفضل

ثقافي العلوية يقيم مهرجان الأغنية الفراتية

بغداد – ياسين ياس

وسط حضور جماهيري كبير اقيم مؤخرا مهرجان الاغنية الفراتية في نادي العلوية برعاية اللجنة الثقافية في النادي واشرف عليه الفنان الرائد محسن فرحان الذي قال (سعيد بحضور هذا الجمهور الكبير وبعد ان قدمنا قبل مدة مهرجان الاغنية الجنوبية هانحن نعاود لتقديم مهرجان الاغنية الفراتية الذي يحمل اللون والطابع الجنوبي بالحانه واداءه وكلماته ، ولاخشية على الاغنية الفراتية من الاندثار ولكنه قد يغيب مدة من الزمن لكن سرعان مايعود وبقوة ولم تحظى الاغنية الفراتي باهميتها لعدة اساب اهمها جهل المطربين الذين يقدمون هذه الاغاني من الناحية الفنية والفرق الموسيقية المشاركة لم تكن بالمستوى المطلوب وهو مايؤدي الى ابتعاد الاغنية عن مسارها واتمنى من المطربين الشباب ان يثابروا ويستمروا بالتطور نحو الافضل لان المهرجان جيد وهو مؤشر على ان هناك غطاءا فنيا وافرا ).

واضاف (الاغنية الفراتية تعتمد على المطربين الذين ولدوا في مناطق الفرات الاوسط ككربلاء والنجف والديوانية والحلة والسماوة واول المطربين الراحل عبد الامير الطويرجاوي الذي استطاع ان يمزج مابين الاغنية الجنوبية والفراتية والمقام وخير من يؤدي هذا اللون المطرب خالد السامرائي والمطرب الذي ترك بصمة في الاغنية الفراتية هو مجيد الفراتي وسنستمع الى اغانيه بصوت نجله رعد مجيد الفراتي.

كذلك الفرات الاوسط لايخلو من الصوت النسائي كالمطربة الراحلة زهور حسين التي جاءت من كربلاء الى بغداد ولحن لها كبار الملحنين منهم محمد نوشي وخير من يؤدي صوتها الفنانة الشابة سندس ، ومطرب آخر ادى كل الوان الغناء العراقي ولحنت له العديد من الاغاني انه المطرب قحطان العطار وخير من يــــؤدي اغانيه الفنان الشاب جلال السومري واخر من النجف انه المطرب حسين البدر وقدم العديد من الاغاني الفراتية وافضل من يؤدي اغانيه الفنان الشاب حسين جبار ، وايضا المطرب مهدي القيسي من مدينة السماوة وخير من يؤدي اغانيه المطرب علي البابلي).

وفي ختام المهرجان وبعد استمتاع الحضور باجمل الاغاني الفراتنية ، قدمت اللحنة الثقافية شهادات تقديرية لكافة المشاركين في المهرجان الى جانب التقاط الصور التذكارية .