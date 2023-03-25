ثقافة الأطفال تشارك بمعرض للكتاب

بغداد- أسماء البدران

شاركت دار ثقافة الاطفال بمعرض الكتاب العلمي الرابع عشر في كلية المنصور الجامعة ، بأكثر من مئة عنواناً منوعاً من مطبوعاتها من مجلًتي (مجلتي والمزمار) والسلسلة القصصية المتنوعة ،والذي اقيم برعاية الجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات ,بالتعاون مع دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة معاهد ذوي الإعاقة ، الورش والجمعيات ، ومنظمات المجتمع المدني .تحت شعار (نقرأ ونبدع من أجل تنمية مستدامة واعدة ، معرضاً للكتاب العلمي الدولي) .وحضر الافتتاح عميد الكلية صباح محمد كلو ، ورئيس جمعية المكتبات العراقية معاون العميد عبد الستار شاكر الراوي .وعلى هامش المعرض اقيم حفل توقيع كتاب (حكاية جدران) للكاتبة الاء خيري عبد الوهاب ، فضلا على فعاليات فنية وثقافية .