ثقافات مطلوبة – عدنان نعمة سلمان

عدنان نعمة سلمان

بعد اكثر من 20 عاما من الاحتلال والبؤس والنكبات والويلات والتردي في كل مناحي الحياة، صرنا بحاجة فعلية الى اعادة تنظيم عقولنا المتعبة المشتتة، صرنا بحاجة لثقافة التسامح لا الثأر ولثقافة الحوار لا ثقافة إلغاء الآخر ولثقافة البناء لا الهدم ولثقافة الحياة لا الموت ولثقافة الأمن لا القتل والتدمير ولثقافة المحبة لا الكره والتشنج ..

صرنا بحاجة لإعادة بناء الانسان قبل بناء المدن التي هدمتها ثقافة التخريب والتدمير والقتل والاقتتال البيني.

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ليس ضد أحد بعينه :

لا نريد أن نبخس الناس أقدارهم، فالله سبحانه وتعالى قد خلق البشر منازل وطبقات، فإن تكن كريما فذلك لا يعني بانك مبذر، وان كنت رحيما وعطوفا ،فذلك لا يعني بانك ضعيف، وإن رددت السيئة بالحسنة فلا يعني ذلك أنك خانع وذليل .. المهم ان تكون كما انت لا كما يريدك السيئون ان تكون، مع الاحترام التام لحدود الاخرين الذين لا تود بالتأكيد أن يتجاوزوا حدودهم معك . ليعرف كل إنسان قدر نفسه وقدر الآخرين ولتسر الحياة بميزان العدل والحق والمنطق لا ببوصلة النفعيين والمتعالين واصحاب العقول الضيقة الأفق ، المستفيدون من خلط الاوراق والأحوال والنوايا السيئة ….