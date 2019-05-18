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ثرثرة رمضانية – زيد الحلّي

في اجواء رمضان ، تكثر التأملات ، لاسيما عندما يخلو المرء مع نفسه ، مستذكرا اصدقاء العمر ، ومن مروا في حياته ، وفي مسيرة عمله ، واكثر من ينطبع في الذاكرة ، الاشخاص الذين تجذّرت مواقفهم الطيبة والانسانية ، فالذاكرة الجمعية الانسانية لا تحتفظ إلاّ بمن هم صادقون ، دافئون … ومن لا يملك ان يكون صادقاً، لا يستحق ان يكون انساناً ، فالإنسان بلا موقف صادق ، طيب ، وانساني ، كشجرة لا جذور لها ولا فروع ولا ثمار..! واكيد ، هناك من خزّنت الذاكرة ، صورهم الحياتية أخذهم الإيقاع السريع والمتغير في هذا المنحى او ذاك ، ودفعهم كالحصى الصغيرة امام السيل العرم ، في حين ان البعض الآخر كان شعارهم : اذا لم تتول قيادة الاشياء ، فإن الاشياء هي التي تتولى قيادتك وشتان ما بين هذا او ذاك. ان الحياة، تجربة متنوعة ، وفلسفة عميقة ، وحساسية جمالية ، وذوق أنساني سامق .. وكما ان التاريخ هو المتحف الذي يحتضن البشرية ، فأنني ارى ان المحبة هي البئر التي تروي بمائها الانسان في تطلعه الى الفضاء الرحب للحياة .. وفي المحبة يصبح المجتمع مكاناً صالحاً للحياة ، وعقلاً ساطعا، فالعقل عدو الوهم والتعصب ، وبالعقل وحده نعرف معنى ان لا نسأل الأجرب من أين جاء جربه ، وبشكيمة العقل نلجم أنفسنا الضغينة حتى يتبين المصلح من المفسد ، والبريء من المجرم ، وبدون العقل تسحب ” النرجسية ” البعض الى قاعها ، حيث يمضون نصف العمر في مدح ذواتهم ، والنصف الآخر في تذكر عبارات المديح تلك ، فيكونوا مثل مُبصر يقوده أعمى .. أنهم ليس أكثر من زبد يجلوه الموج ، وبدون عقل مدرب على الانسانية يصبح العالم مثل صحراء … لا نخل ولا ظل ولا ماء .. لا شيء سوى رمل وعقارب وأفاع وعواء ، فالعقل كالمظلة ، لا بد من فتحها حتى تعمل..! فهل سنقوم بزيارة يومية الى عقولنا .. جربوا ذلك ، خصوصاً في هذه الايام المباركة ، وكذلك الاشهر المقبلة ، وسترون ان العقل شراع يقاوم الريح ويؤكد سلامة طريق الحياة ، ويوضح إنسانية الانسان ، فالإنسانية نهر من نور ، لا يتوقف جريانه ، والعقل يخبرنا ، ان الحياة عكس الموت، وللحياة أشكال كثيرة، نعيشها لحظة بلحظة ، ويجب علينا أن نستمتع في حياتنا ، ونمشي فيها بالطريق الصحيح، لأننا نعيشها مرة واحدة فقط .. فقط !