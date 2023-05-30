تين هاج يلقي بالكرة في ملعب ماجواير ويفاجئ دي خيا

لندن- وكالات

أكد إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، على حاجة هاري ماجواير، لاتخاذ قرار بشأن مستقبله مع الفريق. وشارك ماجواير في 16 مباراة فقط في البريميرليج هذا الموسم رفقة اليونايتد، مع تفضيل تين هاج، الاعتماد على الثنائي ليساندرو مارتينيز، ورافاييل فاران في قلب الدفاع. وقال تين هاج في تصريحات لصحيفة “التايمز”: “لا يوجد من سيكون سعيدا بذلك الموقف. هو ليس سعيدا بالطبع. إنه يتدرب دائما في أعلى المستويات ويقدم 100 بالمئة من طاقته، وبالتالي هو تعامل مع الوضع بصورة مميزة، وبذلك السلوك وبكونه القائد، فهو لاعب مهم في القائمة”. وأضاف “يواجه منافسة كبيرة مع فاران، وهو لاعب مذهل. دعونا نقول بأنني سعيد بتواجده معنا، فعندما أحتاج إليه فهو يقوم بعمله، لكن هناك قرار عليه اتخاذه”. وتطرق إلى مستقبل الحارس ديفيد دي خيا: “سيبقى الموسم المقبل، لكن لن أقول بأنه سيكون الحارس الأول، ففي نادي مثل مانشستر يونايتد يجب أن تكون هناك منافسة في جميع المراكز”.