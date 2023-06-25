تيمور‭ ‬جنبلاط يخلف‭ ‬أباه

عين زحلتا (لبنان),أ ف ب) – فاز تيمور جنبلاط الأحد بالتزكية برئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي خلفاً لأبيه الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط في بلد يقوم على نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية. وزكّى أعضاء الحزب بين نحو ألفي شخص من مناصريهم في قرية عين زحلتا التابعة لقضاء الشوف معقل الطائفة الدرزية، النائب البالغ من العمر 41 عاماً، كزعيم جديد لهم خلفاً لوالده الذي ترأّس الحزب طيلة 45 سنة. وقال الحزب في بيان «فاز النائب تيمور جنبلاط برئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي بالتزكية». وسيتولّى تيمور جنبلاط رئاسة الحزب في وقت يُعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية مستمرة منذ نحو أربع سنوات، ويلقى اللوم فيها على فساد الطبقة السياسية الحاكمة، والتي تعتبرُ عائلة جنبلاط إحدى مكوّناتها الأساسية. ويمثّل الدروز نحو خمسة في المئة من سكّان لبنان، وتشكل الكتلة البرلمانية الصغيرة التي يرأسها تيمور جنبلاط ثقلاً مؤثراً في حال تحالفها مع كتل أخرى، في بلد تتقاسم فيه الطوائف المناصب وتعدّ الوراثة السياسية أمراً شائعاً داخل العائلات والأحزاب.