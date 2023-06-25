تيمور‭ ‬جنبلاط يخلف‭ ‬أباه

عين‭ ‬زحلتا‭ (‬لبنان‭),‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فاز‭ ‬تيمور‭ ‬جنبلاط‭ ‬الأحد‭ ‬بالتزكية‭ ‬برئاسة‭ ‬الحزب‭ ‬التقدمي‭ ‬الاشتراكي‭ ‬خلفاً‭ ‬لأبيه‭ ‬الزعيم‭ ‬الدرزي‭ ‬اللبناني‭ ‬وليد‭ ‬جنبلاط‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬التسويات‭ ‬والمحاصصة‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬والطائفية‭. ‬وزكّى‭ ‬أعضاء‭ ‬الحزب‭ ‬بين‭ ‬نحو‭ ‬ألفي‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬مناصريهم‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬عين‭ ‬زحلتا‭ ‬التابعة‭ ‬لقضاء‭ ‬الشوف‭ ‬معقل‭ ‬الطائفة‭ ‬الدرزية،‭ ‬النائب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬41‭ ‬عاماً،‭ ‬كزعيم‭ ‬جديد‭ ‬لهم‭ ‬خلفاً‭ ‬لوالده‭ ‬الذي‭ ‬ترأّس‭ ‬الحزب‭ ‬طيلة‭ ‬45‭ ‬سنة‭. ‬وقال‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬فاز‭ ‬النائب‭ ‬تيمور‭ ‬جنبلاط‭ ‬برئاسة‭ ‬الحزب‭ ‬التقدمي‭ ‬الاشتراكي‭ ‬بالتزكية‮»‬‭. ‬وسيتولّى‭ ‬تيمور‭ ‬جنبلاط‭ ‬رئاسة‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يُعاني‭ ‬فيه‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬ويلقى‭ ‬اللوم‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬فساد‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬الحاكمة،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبرُ‭ ‬عائلة‭ ‬جنبلاط‭ ‬إحدى‭ ‬مكوّناتها‭ ‬الأساسية‭. ‬ويمثّل‭ ‬الدروز‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬سكّان‭ ‬لبنان،‭ ‬وتشكل‭ ‬الكتلة‭ ‬البرلمانية‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬تيمور‭ ‬جنبلاط‭ ‬ثقلاً‭ ‬مؤثراً‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تحالفها‭ ‬مع‭ ‬كتل‭ ‬أخرى،‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬تتقاسم‭ ‬فيه‭ ‬الطوائف‭ ‬المناصب‭ ‬وتعدّ‭ ‬الوراثة‭ ‬السياسية‭ ‬أمراً‭ ‬شائعاً‭ ‬داخل‭ ‬العائلات‭ ‬والأحزاب‭.‬