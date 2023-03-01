تيك توك ستعرض تحذيراً جديداً لمشتركيها

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يعتزم‭ ‬تطبيق‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬للفيديوهات‭ ‬القصيرة،‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬انتقادات‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬خطر‭ ‬تسببه‭ ‬بـ‭”‬الإدمان‭” ‬لدى‭ ‬اليافعين،‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬اعتماد‭ ‬آلية‭ ‬تحذير‭ ‬للمستخدمين‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬60‭ ‬دقيقة‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الاستخدام‭ ‬لجميع‭ ‬من‭ ‬صرّحوا‭ ‬بأنهم‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬وما‭ ‬فوق‭.‬

وسيتعين‭ ‬عليهم‭ ‬حينها‭ ‬إدخال‭ ‬كلمة‭ ‬سر‭ ‬لمواصلة‭ ‬تصفح‭ ‬الموقع،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬تيك‭ ‬توك‭. ‬ويمكن‭ ‬تحديد‭ ‬كلمة‭ ‬السر‭ ‬هذه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬أحد‭ ‬الوالدين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانوا‭ ‬يعتمدون‭ ‬خدمة‭ ‬الإشراف‭ ‬العائلي‭ ‬على‭ ‬حسابات‭ ‬أبنائهم‭ ‬القصّر‭. ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬إمكان‭ ‬المستخدمين‭ ‬القصّر‭ ‬الإدلاء‭ ‬بمعلومات‭ ‬كاذبة‭ ‬بشأن‭ ‬سنهم‭ ‬أو‭ ‬تعطيل‭ ‬هذه‭ ‬الخاصية،‭ ‬كما‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬سائر‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭. ‬هذه‭ ‬الخاصية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬آليات‭ ‬تحذير‭ ‬موجودة‭ ‬أصلا،‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬الاستجابة‭ ‬لشكاوى‭ ‬كثيرة‭ ‬بشأن‭ ‬الازدياد‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يمضيه‭ ‬المستخدمون‭ ‬القصّر‭ ‬على‭ ‬التطبيق،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سهولة‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بفعل‭ ‬نسق‭ ‬الفيديوهات‭ ‬القصيرة‭ ‬المقترحة‭ ‬بواسطة‭ ‬خوارزميات‭ ‬تحلل‭ ‬أذواقهم‭. ‬وبيّنت‭ ‬دراسة‭ ‬عالمية‭ ‬حديثة‭ ‬أجرتها‭ “‬كيوستوديو‭” ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬أن‭ ‬القصّر‭ ‬يمضون‭ ‬في‭ ‬المعدل‭ ‬ساعة‭ ‬و47‭ ‬دقيقة‭ ‬يومياً‭ ‬على‭ ‬تيك‭ ‬توك‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الجدل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أثيرت‭ ‬شبهات‭ ‬بشأن‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬حول‭ ‬نقل‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬الشبكة‭ ‬إلى‭ ‬الصين،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بحكومات‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وأميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬حظر‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬هواتف‭ ‬الموظفين‭ ‬الرسميين‭.‬