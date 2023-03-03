تيك‭ ‬توك‭ ‬ينافس نتفليكس‭ ‬على استقطاب‭ ‬الأمريكيين‭ ‬

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬باتت‭ ‬شبكة‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬تُنافس‭ ‬نتفليكس‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يخصصه‭ ‬البالغون‭ ‬الأميركيون‭ ‬لمتابعتها،‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تفوقت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬على‭ ‬يوتيوب‭ ‬وتويتر‭ ‬وإنستغرام‭ ‬وفيسبوك،‭ ‬وفقاً‭ ‬لدراسة‭ ‬صدرت‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تعتزم‭ ‬الحكومة‭ ‬والكونغرس‭ ‬إمكان‭ ‬الحظر‭ ‬التام‭ ‬لهذا‭ ‬التطبيق‭ ‬الواسع‭ ‬الشعبية‭ ‬التابع‭ ‬لشركة‭ ‬صينية‭.‬

‮ ‬وأوضح‭ ‬تقرير‭ ‬لشركة‭ “‬إنسايدر‭ ‬إنتيليجنس‭” ‬أن‭ ‬المنصة‭ ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ “‬بايت‭ ‬دانس‭” ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬استقطبت‭ ‬المراهقين،‭ ‬باتت‭ ‬أيضاً‭ ‬موضع‭ ‬اهتمام‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬الذين‭ ‬أقبلوا‭ ‬على‭ ‬متابعتها‭ ‬خصوصاً‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬الجائحة‭.‬

وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ “‬مستخدمي‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬الذين‭ ‬تراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬و‭ ‬54‭ ‬عاماً‭- + ‬جيل‭ ‬الألفية‭ + ‬و‭ + ‬الجيل‭ ‬X‭ + – ‬سيقضون‭ (‬هذه‭ ‬السنة‭) ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬دقيقة‭ ‬يومياً‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬التطبيق،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يقضيه‭ ‬المستخدمون‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬إياها‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الأخرى‭”.‬

وتقدمت‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬لجهة‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يقضيه‭ ‬البالغون‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬منصة،‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬يوتيوب‭ (‬غوغل‭) ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭. ‬وتوقعت‭ “‬إنسايدر‭ ‬إنتيليجنس‭” ‬أن‭ ‬يمضي‭ ‬مستخدمو‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬الذين‭ ‬تزيد‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬18‭ ‬عاماً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬58‭ ‬دقيقة‭ ‬يومياً‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬التطبيق‭ ‬‮ ‬سنة‭ ‬2024،‭ ‬أي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬نتفليكس‭ (‬62‭ ‬دقيقة‭) ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬يوتيوب‭ (‬48,7‭ ‬دقيقة‭).‬‮ ‬ولاحظت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الأميركية‭ ‬لمنافسة‭ ‬خدمة‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬القصيرة‭ ‬من‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭ ‬منها‭ ‬بالكامل‭. ‬فمقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬القصيرة‭ “‬شورتس‭” ‬على‭ ‬يوتيوب‭ “‬لم‭ ‬تؤد‭ ‬إلى‭ ‬تحريك‭ ‬الأمور‭”. ‬أما‭ ‬مقاطع‭ “‬ريلز‭” ‬من‭ “‬ميتا‭” (‬فيسبوك‭ ‬وإنستغرام‭) ‬فحصدت‭ ‬شيئاً‭ ‬من‭ ‬النجاح،‭ ‬لكن‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يخصصه‭ ‬المستخدمون‭ ‬لمشاهدتها‭ ‬يقلّص‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يكرسونه‭ ‬لخدمات‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬الشبكتين،‭ ‬أي‭ ‬النشرة‭ ‬الرئيسية‭ ‬والـ‭”‬ستوريز‭” ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬عدداً‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الإعلانات‭ ‬وتحقق‭ ‬بالتالي‭ ‬إيرادات‭ ‬أكبر‭ ‬للمجموعة‭ . ‬وتطرق‭ ‬التقرير‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬ظاهرة‭ “‬الشاشة‭ ‬الثانية‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬مشاهدي‭ ‬نتفليكس‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يتابعون‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬أثناء‭ ‬مشاهدتهم‭ ‬نتفليكس‭”. ‬

ورأت‭ ‬ضرورة‭ “‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬المعلنون‭ ‬الذين‭ ‬يفكرون‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬إعلانات‭ ‬على‭ ‬نتفليكس‭ ‬أن‭ ‬انتباه‭ ‬بعض‭ ‬المشاهدين‭ ‬قد‭ ‬يتشتت‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬مشاهدة‭ ‬البرنامج‭” ‬على‭ ‬منصة‭ ‬البث‭ ‬التدفقي‭.‬

وتُبيّن‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬بات‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬مستخدميه‭ ‬100‭ ‬مليون،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭.‬

لكنّ‭ ‬ارتباط‭ ‬الشبكة‭ ‬بشركة‭ “‬بايت‭ ‬دانس‭” ‬يثير‭ ‬قلق‭ ‬كثر‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬الأميركيين‭ ‬الذين‭ ‬يخشون‭ ‬أن‭ ‬تستخدمه‭ ‬بكين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬سرية‭ ‬أو‭ ‬للتأثير‭ ‬على‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭.‬

ودأبت‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬نفي‭ ‬ذلك،‭ ‬لكن‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وإسقاط‭ ‬بالون‭ ‬صيني‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنه‭ ‬مخصص‭ ‬للتجسس‭ ‬أخيراً‭ ‬أثار‭ ‬دعوات‭ ‬للوقوف‭ ‬بحزم‭ ‬ضد‭ ‬الصين‭.‬

وصوّتت‭ ‬لجنة‭ ‬نيابية‭ ‬أميركية‭ ‬الأربعاء‭ ‬لصالح‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تسهيل‭ ‬حظر‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

وأمر‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الإثنين‭ ‬الوكالات‭ ‬الفدرالية‭ ‬بأن‭ ‬تحظر‭ “‬تيك‭ ‬توك‭” ‬على‭ ‬هواتف‭ ‬موظفيها‭ ‬وأجهزتهم‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬30‭ ‬يوماً‭.‬