تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬تنجو‭ ‬من‭ ‬حجب‭ ‬الثقة‭ ‬وتتقدم‭ ‬نحو‭ ‬اتمام‭ ‬بريكست

ميركل‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تأمل‭ ‬بخروج‭ ‬لندن‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق

برلين‭- ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

نجت‭ ‬تريزا‭ ‬ماي‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬حجب‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬نواب‭ ‬حزبها‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬خصومها‭ ‬ازاحتها‭ ‬بفضل‭ ‬التاييد‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬اقوياء‭ ‬في‭ ‬حكومتها‭ ‬التفوا‭ ‬حولها‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬الاربعاء،‭ ‬وفازت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬مساء‭ ‬الاربعاء‭ ‬بأكثرية‭ ‬200‭ ‬صوت‭ ‬مقابل‭ ‬117‭ ‬في‭ ‬تصويت‭ ‬أجراه‭ ‬نواب‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الذي‭ ‬تنتمي‭ ‬إليه‭ ‬لحجب‭ ‬الثقة‭ ‬عنها‭ ‬إثر‭ ‬إعلان‭ ‬جزء‭ ‬منهم‭ ‬رفضهم‭ ‬لاتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬الذي‭ ‬أبرمته‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬‭ ‬وقال‭ ‬غرهام‭ ‬برادي‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬إنّ‭ ‬نواب‭ ‬الحزب‭ ‬جدّدوا‭ ‬ثقتهم‭ ‬بزعيمتهم‭ ‬بعدما‭ ‬فشل‭ ‬الجناح‭ ‬المتشدّد‭ ‬ضمن‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬حشد‭ ‬أكثرية‭ ‬الـ117‭ ‬صوتاً‭ ‬اللازمة‭ ‬لحجب‭ ‬الثقة‭ ‬عنها‭. ‬ومع‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬التصويت‭ ‬أضعف‭ ‬ماي‭ ‬إلاّ‭ ‬أنّه‭ ‬حصّنها‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ضدّ‭ ‬أي‭ ‬تحدّ‭ ‬جديد‭ ‬قد‭ ‬تواجهه‭ ‬داخل‭ ‬حزبها‭. ‬وقبل‭ ‬التصويت‭ ‬أعلنت‭ ‬ماي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬عنها‭ ‬نواب،‭ ‬أنها‭ ‬تعتزم‭ ‬مغادرة‭ ‬منصبها‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬2022‭. ‬وحصلت‭ ‬ماي‭ ‬بالتصويت‭ ‬على‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الاصوات‭ . ‬وقال‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬اليك‭ ‬شيلبروك‭ ‬للصحافيين‭ ‬بعد‭ ‬اللقاء‭ ‬المغلق‭ ‬بين‭ ‬ماي‭ ‬ونواب‭ ‬حزبها،‭ ‬“لقد‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تنوي‭ ‬خوض‭ ‬انتخابات‭ ‬2022”،‭ ‬مؤكدا‭ ‬تقارير‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭. ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬أكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬آمبر‭ ‬راد‭ ‬تعهد‭ ‬ماي‭ ‬عدم‭ ‬الترشح‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬نقله‭ ‬ايضا‭ ‬عنها‭ ‬النائب‭ ‬روبرت‭ ‬باكلاند‭. ‬وأوضح‭ ‬باكلاند‭ ‬“لقد‭ ‬قالت‭ ‬+‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬قلبي‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أقود‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة+‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تكمل‭ ‬انها‭ ‬ستقبل‭ ‬واقع‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬لن‭ ‬يحصل،‭ ‬وأن‭ ‬تلك‭ ‬ليست‭ ‬نيتها”‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬نيك‭ ‬بولز‭ ‬أيضا‭ ‬إن‭ ‬ماي‭ ‬أوضحت‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تقود‭ ‬الحزب‭ ‬الى‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة‭ ‬المقبلة‭. ‬وكتب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬“الآن‭ ‬تستحق‭ ‬دعم‭ ‬كل‭ ‬النواب‭ ‬المحافظين‭ ‬لكي‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬انجاز‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬ينال‭ ‬تأييد‭ ‬الغالبية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم”‭. ‬فيماأعربت‭ ‬المستشارة‭ ‬الألمانية‭ ‬أنغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬ينظم‭ ‬العملية‭ ‬لكنها‭ ‬استبعدت‭ ‬أن‭ ‬تطرأ‭ ‬أي‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬نص‭ ‬بريكست‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬الخميس‭. ‬وقالت‭ ‬أمام‭ ‬النواب‭ ‬الالمان‭ ‬للبرلمان‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬قمة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬“لا‭ ‬زلت‭ ‬آمل‭ ‬في‭ ‬خروج‭ ‬منظم”‭ ‬لبريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬حكومتها‭ ‬“تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف”‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬“لا‭ ‬ننوي‭ ‬تغيير‭ ‬اتفاق‭ ‬الانسحاب‭ ‬مجددا،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬لا‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬تفضي‭ ‬النقاشات‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬تغييرات”‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬المرتقبة‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭. ‬بالتالي‭ ‬بدأت‭ ‬برلين‭ ‬أيضا‭ ‬“في‭ ‬موازاة‭ ‬ذلك”‭ ‬اعتماد‭ ‬سلسلة‭ ‬تشريعات‭ ‬للاستعداد‭ ‬لاحتمال‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭ ‬ما‭ ‬سيخلق‭ ‬فراغا‭ ‬قضائيا‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الاجراءات‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬الى‭ ‬منح‭ ‬“ضمانات‭ ‬قضائية”‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالات‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الضرائب‭ ‬للمواطنين‭ ‬البريطانيين‭ ‬المقيمين‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬وللالمان‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬اعتمدت‭ ‬الحكومة‭ ‬الالمانية‭ ‬الاربعاء‭ ‬اجراءات‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬احتواء‭ ‬صدمة‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬قطاعها‭ ‬المالي‭ ‬وتشمل‭ ‬خصوصا‭ ‬تليين‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬لاجتذاب‭ ‬المصارف‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬الاعمال‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬المغادرة‭ ‬الى‭ ‬فرانكفورت‭.‬