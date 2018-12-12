تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬تنجو‭ ‬من‭ ‬حجب‭ ‬الثقة‭ ‬وتتقدم‭ ‬نحو‭ ‬اتمام‭ ‬بريكست

ميركل لا تزال تأمل بخروج لندن من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق
برلين- لندن – الزمان
نجت تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية من حجب الثقة في داخل نواب حزبها ، حيث لم يتمكن خصومها ازاحتها بفضل التاييد من وزراء اقوياء في حكومتها التفوا حولها منذ صباح الاربعاء، وفازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء الاربعاء بأكثرية 200 صوت مقابل 117 في تصويت أجراه نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه لحجب الثقة عنها إثر إعلان جزء منهم رفضهم لاتفاق بريكست الذي أبرمته مع الاتحاد الاوروبي. وقال غرهام برادي المسؤول في حزب المحافظين إنّ نواب الحزب جدّدوا ثقتهم بزعيمتهم بعدما فشل الجناح المتشدّد ضمن هؤلاء في حشد أكثرية الـ117 صوتاً اللازمة لحجب الثقة عنها. ومع أنّ هذا التصويت أضعف ماي إلاّ أنّه حصّنها لمدة عام على الأقل ضدّ أي تحدّ جديد قد تواجهه داخل حزبها. وقبل التصويت أعلنت ماي، بحسب ما نقل عنها نواب، أنها تعتزم مغادرة منصبها قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في 2022. وحصلت ماي بالتصويت على اكثر من نصف الاصوات . وقال النائب عن حزب المحافظين اليك شيلبروك للصحافيين بعد اللقاء المغلق بين ماي ونواب حزبها، “لقد قالت إنها لا تنوي خوض انتخابات 2022”، مؤكدا تقارير أخرى في هذا الصدد. من جهتها أكدت الوزيرة آمبر راد تعهد ماي عدم الترشح العام 2022، الامر الذي نقله ايضا عنها النائب روبرت باكلاند. وأوضح باكلاند “لقد قالت + من كل قلبي أود أن أقود الحزب في الانتخابات المقبلة+ قبل أن تكمل انها ستقبل واقع أن هذا الامر لن يحصل، وأن تلك ليست نيتها”. من جهته، قال النائب نيك بولز أيضا إن ماي أوضحت أنها لن تقود الحزب الى الانتخابات العامة المقبلة. وكتب في تغريدة “الآن تستحق دعم كل النواب المحافظين لكي تتمكن من انجاز اتفاق بريكست يمكن ان ينال تأييد الغالبية في مجلس العموم”. فيماأعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء عن أملها في أن تتمكن بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق ينظم العملية لكنها استبعدت أن تطرأ أي تغييرات على نص بريكست خلال القمة الأوروبية الخميس. وقالت أمام النواب الالمان للبرلمان قبل يوم من قمة الاتحاد الأوروبي “لا زلت آمل في خروج منظم” لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وأضافت أن حكومتها “تعمل بشكل مكثف” بهدف الوصول الى هذه النتيجة. في الوقت نفسه “لا ننوي تغيير اتفاق الانسحاب مجددا، في هذا السياق، لا نتوقع أن تفضي النقاشات إلى أي تغييرات” في الاتفاق خلال قمة الاتحاد الاوروبي المرتقبة الخميس في بروكسل حول بريكست. بالتالي بدأت برلين أيضا “في موازاة ذلك” اعتماد سلسلة تشريعات للاستعداد لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق ما سيخلق فراغا قضائيا.
وتهدف هذه الاجراءات بشكل خاص الى منح “ضمانات قضائية” في عدة مجالات لا سيما في مجال الضرائب للمواطنين البريطانيين المقيمين منذ فترة طويلة في المانيا وللالمان المقيمين في بريطانيا.
من جانب آخر، اعتمدت الحكومة الالمانية الاربعاء اجراءات تهدف الى احتواء صدمة بريكست في قطاعها المالي وتشمل خصوصا تليين قانون العمل الوطني لاجتذاب المصارف من حي الاعمال في لندن التي يمكن ان تفكر في المغادرة الى فرانكفورت.