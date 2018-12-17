تيريزا‭ ‬ماي‭: ‬أي‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬يفقدنا‭ ‬ثقة‭ ‬الشعب

رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬هولندا‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬تقليد‭ ‬الخروج‭ ‬البريطاني‭ ‬من‭ ‬أوروبا

لندن‭ – ‬لاهاي‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذرت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الاثنين‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬تأييد‭ ‬إجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬على‭ ‬خروج‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬الدعوات‭ ‬المطالبة‭ ‬بذلك،‭ ‬لكسر‭ ‬الجمود‭ ‬السياسي‭ ‬بشأن‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬أبرمته‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬وقالت‭ ‬“دعونا‭ ‬لا‭ ‬نفقد‭ ‬ثقة‭ ‬الشعب‭ ‬البريطاني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاولة‭ ‬إجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬آخر”‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬“تصويتا‭ ‬آخر‭ ‬(‭…‬)‭ ‬سيلحق‭ ‬بنزاهة‭ ‬سياساتنا‭ ‬أضراراً‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إصلاحها‭ ‬“،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬التصويت‭ ‬الثاني‭ ‬“لن‭ ‬يقودنا‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬على‭ ‬الارجح”‭.‬

ووافق‭ ‬الناخبون‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬29‭ ‬اذار/مارس‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وتبذل‭ ‬ماي‭ ‬جهودا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقناع‭ ‬البرلمان‭ ‬بقبول‭ ‬اتفاق‭ ‬الطلاق‭ ‬الذي‭ ‬وقعته‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭. ‬وقالت‭ ‬“يجب‭ ‬أن‭ ‬نحترم‭ ‬واجباتنا‭ ‬لإنهاء‭ ‬هذه‭ ‬المهمة”‭.‬

وذكرت‭ ‬ماي‭ ‬أنها‭ ‬تجري‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬“تطمينات”‭ ‬بشأن‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬مارغاريتيس‭ ‬شيناس‭ ‬ذكر‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ ‬“من‭ ‬غير‭ ‬المقرر‭ ‬عقد‭ ‬أية‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة”‭. ‬فيما‭ ‬حذر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهولندي‭ ‬مارك‭ ‬روتي‭ ‬الهولنديين‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬تقليد‭ ‬“الفوضى”‭ ‬والانقسام”‭ ‬الذي‭ ‬تعاني‭ ‬منه‭ ‬بريطانيا‭ ‬بسبب‭ ‬قرارها‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭. ‬وكتب‭ ‬روتي‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬على‭ ‬صفحة‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬الغيمين‭ ‬داغبلاد‭ ‬“أنا‭ ‬أشبّه‭ ‬هولندا‭ ‬بالزهرية‭ ‬التي‭ ‬يمسك‭ ‬بها‭ ‬17‭ ‬مليون‭ ‬مواطن”‭. ‬وقال‭ ‬“للحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الزهرية‭ .. ‬يجب‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬تسويات‭ ‬في‭ ‬غالب‭ ‬الاحيان‭ ‬وتحل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬المشاكل‭ ‬بطريقة‭ ‬عقلانية”‭. ‬لكن‭ ‬روتي،‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬منذ‭ ‬2010‭ ‬ويقود‭ ‬حاليا‭ ‬ائتلافا‭ ‬حكوميا‭ ‬هشا،‭ ‬قال‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أمثلة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬“وقعت‭ ‬فيها‭ ‬الزهرية”‭. ‬واضاف‭ ‬“انظروا‭ ‬الى‭ ‬بريطانيا‭ ‬العظمى‭. ‬لقد‭ ‬نسي‭ ‬سياسيوها‭ ‬وشعبها‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬وصلوا‭ ‬اليه‭ ‬معا‭ .. ‬والآن‭ ‬دخلوا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬فوضى”‭. ‬وكانت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬التقت‭ ‬روتي‭ ‬في‭ ‬جولتها‭ ‬غير‭ ‬الناجحة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬سعت‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تطمينات‭ ‬بشأن‭ ‬اتفاق‭ ‬البريكست‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وكان‭ ‬روتي‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الزعماء‭ ‬الذين‭ ‬دافعوا‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬بروكسل،‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬تصريحاته‭ ‬باللغة‭ ‬الانكليزية‭.‬

ولكن‭ ‬باللغة‭ ‬الهولندية‭ ‬حذر‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬خطوة‭ ‬لاخراج‭ ‬هولندا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وقال‭ ‬“إذا‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬النيكست‭ ‬هو‭ ‬فكرة‭ ‬جيدة،‭ ‬انظروا‭ ‬الى‭ ‬انكلترا‭ ‬وانظروا‭ ‬الى‭ ‬الضرر‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬به‭ ‬البريكست

وكانت‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬شاقة‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬آذار/مارس‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬واستبعد‭ ‬قادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إعادة‭ ‬التفاوض‭.‬

ونجت‭ ‬ماي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬تصويت‭ ‬على‭ ‬حجب‭ ‬الثقة‭ ‬طلبه‭ ‬حزبها‭ ‬المحافظ‭ ‬بسبب‭ ‬إستراتيجية‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا،‭ ‬لكنها‭ ‬خرجت‭ ‬ضعيفة‭ ‬بعدما‭ ‬صوت‭ ‬ثلث‭ ‬الكتلة‭ ‬البرلمانية‭ ‬للحزب‭ ‬ضدها‭.‬

والاثنين‭ ‬قال‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربن‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض‭ ‬إن‭ ‬بريطانيا‭ ‬“تعاني‭ ‬من‭ ‬ازمة‭ ‬دستورية‭ ‬ورئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬هي‭ ‬مهندسها”‭.‬

واضاف‭ ‬أن‭ ‬“رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تضيع‭ ‬الوقت‭ ‬وتحاول‭ ‬المناورة‭ ‬لوضع‭ ‬البرلمان‭ ‬أمام‭ ‬نتيجتين‭ ‬غير‭ ‬مقبولتين”‭ ‬اتفاقها‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬اتفاق‭.‬

وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬الدعوات‭ ‬لإجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬ثانٍ‭ ‬لحل‭ ‬المأزق،‭ ‬قالت‭ ‬ماي‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬خيانة‭ ‬لنتيجة‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬ويقوض‭ ‬ثقة‭ ‬الناس‭ ‬بالسياسة‭.‬

وأثارت‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬مواجهة‭ ‬علنية‭ ‬غير‭ ‬عادية‭ ‬الأحد‭ ‬بين‭ ‬ماي‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬توني‭ ‬بلير،‭ ‬أحد‭ ‬الداعمين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬لاستمرار‭ ‬بقاء‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وقد‭ ‬اتهمت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬بلير‭ ‬بإهانة‭ ‬الناخبين‭ ‬ومحاولة‭ ‬تقويض‭ ‬حكومتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭.‬

بدوره،‭ ‬اتهمها‭ ‬بلير‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1997‭ ‬و‭ ‬2007‭ ‬بأنها‭ ‬“غير‭ ‬مسؤولة”‭.‬

لكن‭ ‬المطالبين‭ ‬باستفتاء‭ ‬آخر‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬تصريحات‭ ‬ماي‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬الفكرة‭ ‬تؤخذ‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭.‬

وقالت‭ ‬مارغريت‭ ‬بيكيت،‭ ‬النائبة‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض‭ ‬الرئيسي‭ ‬والمؤيدة‭ ‬للاستفتاء‭ ‬“سيكون‭ ‬التصويت‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬مختلفا‭ ‬عن‭ ‬الاستفتاء‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬لأننا‭ ‬نعرف‭ ‬الآن‭ ‬المزيد‭ ‬حول‭ ‬معنى‭ ‬بريكست”‭.‬

وأضافت‭ ‬ان‭ ‬“كل‭ ‬مجهود‭ ‬لإجبار‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬بدون‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬يحظى‭ ‬بموافقة‭ ‬الشعب‭ ‬البريطاني‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬الانقسامات”‭.‬

–تصويت‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخيارات؟–

وإذا‭ ‬فشل‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬النص،‭ ‬فإن‭ ‬بريطانيا‭ ‬ستخرج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق،‭ ‬وهو‭ ‬احتمال‭ ‬يحذر‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خلل‭ ‬تجاري‭ ‬خطير‭ ‬وأزمة‭ ‬مالية‭.‬

ويدعم‭ ‬عشرات‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأحزاب‭ ‬استفتاء‭ ‬ثانيا،‭ ‬وهناك‭ ‬تقارير‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬المسؤولين‭ ‬يدرسون‭ ‬إمكان‭ ‬منح‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬فرصة‭ ‬للتصويت‭.‬

وهناك‭ ‬اقتراح‭ ‬آخر‭ ‬مطروح‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬تمرير‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬سيطلب‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬خيارات‭ ‬عدة‭ ‬لمحاولة‭ ‬تحديد‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬اتخاذها‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الأعمال‭ ‬غريغ‭ ‬كلارك‭ ‬لهيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ ‬“يجب‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬ان‭ ‬يوضح‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬عليه”‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬انتقاد‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬توصلت‭ ‬اليه‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭.‬

وهناك‭ ‬تقارير‭ ‬تفيد‭ ‬ان‭ ‬وزراء‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬يفضلون‭ ‬سيناريو‭ ‬مطالبة‭ ‬النواب‭ ‬بالتصويت‭ ‬على‭ ‬خيارات،‭ ‬قد‭ ‬تتضمن‭ ‬خروجا‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق،‭ ‬وإجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان،‭ ‬و”خيار‭ ‬النروج”‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬علاقات‭ ‬اقتصادية‭ ‬أوثق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬اجراء‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التصويت،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬ماي‭ ‬الاثنين‭ ‬إنه‭ ‬“لا‭ ‬توجد‭ ‬خطط”‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يستبعده‭ ‬ذلك‭.‬