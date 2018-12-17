تيريزا‭ ‬ماي‭: ‬أي‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬يفقدنا‭ ‬ثقة‭ ‬الشعب

رئيس وزراء هولندا يحذر من تقليد الخروج البريطاني من أوروبا
لندن – لاهاي – الزمان
حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين النواب من تأييد إجراء استفتاء ثان على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي مع تصاعد الدعوات المطالبة بذلك، لكسر الجمود السياسي بشأن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي. وقالت “دعونا لا نفقد ثقة الشعب البريطاني من خلال محاولة إجراء استفتاء آخر”. وأضافت أن “تصويتا آخر (…) سيلحق بنزاهة سياساتنا أضراراً لا يمكن إصلاحها “، مضيفة أن التصويت الثاني “لن يقودنا إلى الأمام على الارجح”.
ووافق الناخبون في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016 ومن المقرر أن يتم ذلك 29 اذار/مارس العام المقبل.
وتبذل ماي جهودا من أجل إقناع البرلمان بقبول اتفاق الطلاق الذي وقعته الشهر الماضي مع الاتحاد الاوروبي. وقالت “يجب أن نحترم واجباتنا لإنهاء هذه المهمة”.
وذكرت ماي أنها تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي للحصول على “تطمينات” بشأن اتفاق بريكست، إلا أن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس ذكر الاثنين أنه “من غير المقرر عقد أية اجتماعات مع المملكة المتحدة”. فيما حذر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الهولنديين الاثنين من محاولة تقليد “الفوضى” والانقسام” الذي تعاني منه بريطانيا بسبب قرارها الخروج من الاتحاد الاوروبي. وكتب روتي في إعلان على صفحة كاملة في صحيفة الغيمين داغبلاد “أنا أشبّه هولندا بالزهرية التي يمسك بها 17 مليون مواطن”. وقال “للحفاظ على هذه الزهرية .. يجب التوصل الى تسويات في غالب الاحيان وتحل من خلالها المشاكل بطريقة عقلانية”. لكن روتي، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 2010 ويقود حاليا ائتلافا حكوميا هشا، قال أن هناك أمثلة في المجتمع “وقعت فيها الزهرية”. واضاف “انظروا الى بريطانيا العظمى. لقد نسي سياسيوها وشعبها ما الذي وصلوا اليه معا .. والآن دخلوا في حالة فوضى”. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التقت روتي في جولتها غير الناجحة على عدد من الدول الأوروبية سعت خلالها إلى الحصول على تطمينات بشأن اتفاق البريكست الاسبوع الماضي.
وكان روتي واحدا من بين العديد من الزعماء الذين دافعوا عنها في القمة التي عقدت في بروكسل، على الاقل في تصريحاته باللغة الانكليزية.
ولكن باللغة الهولندية حذر في القمة من أية خطوة لاخراج هولندا من الاتحاد الأوروبي، وقال “إذا كان أحد في هولندا يفكر في أن النيكست هو فكرة جيدة، انظروا الى انكلترا وانظروا الى الضرر الهائل الذي تسبب به البريكست
وكانت تمت الموافقة على اتفاق بريكست بعد محادثات شاقة في بروكسل بدأت في آذار/مارس العام الماضي واستبعد قادة الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض.
ونجت ماي الأسبوع الماضي من تصويت على حجب الثقة طلبه حزبها المحافظ بسبب إستراتيجية خروج بريطانيا، لكنها خرجت ضعيفة بعدما صوت ثلث الكتلة البرلمانية للحزب ضدها.
والاثنين قال جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض إن بريطانيا “تعاني من ازمة دستورية ورئيسة الوزراء هي مهندسها”.
واضاف أن “رئيسة الوزراء تضيع الوقت وتحاول المناورة لوضع البرلمان أمام نتيجتين غير مقبولتين” اتفاقها أو لا اتفاق.
وفي مواجهة الدعوات لإجراء استفتاء ثانٍ لحل المأزق، قالت ماي إن هذا من شأنه أن يشكل خيانة لنتيجة العام 2016 ويقوض ثقة الناس بالسياسة.
وأثارت هذه القضية مواجهة علنية غير عادية الأحد بين ماي ورئيس الوزراء السابق توني بلير، أحد الداعمين الرئيسيين لاستمرار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقد اتهمت رئيسة الوزراء بلير بإهانة الناخبين ومحاولة تقويض حكومتها من خلال لقائه مسؤولين في بروكسل.
بدوره، اتهمها بلير الذي كان رئيس الوزراء بين عامي 1997 و 2007 بأنها “غير مسؤولة”.
لكن المطالبين باستفتاء آخر قالوا إن تصريحات ماي تظهر أن الفكرة تؤخذ على محمل الجد.
وقالت مارغريت بيكيت، النائبة عن حزب العمال المعارض الرئيسي والمؤيدة للاستفتاء “سيكون التصويت العام الجديد مختلفا عن الاستفتاء العام 2016 لأننا نعرف الآن المزيد حول معنى بريكست”.
وأضافت ان “كل مجهود لإجبار بريطانيا على الخروج بدون التحقق من أن هذا الامر يحظى بموافقة الشعب البريطاني سيزيد من الانقسامات”.
–تصويت النواب على عدد من الخيارات؟–
وإذا فشل البرلمان في الموافقة على النص، فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن الاتفاق، وهو احتمال يحذر الخبراء من أنه قد يؤدي إلى خلل تجاري خطير وأزمة مالية.
ويدعم عشرات النواب من جميع الأحزاب استفتاء ثانيا، وهناك تقارير تفيد بأن المسؤولين يدرسون إمكان منح الرأي العام فرصة للتصويت.
وهناك اقتراح آخر مطروح ينص على انه في حال عدم تمرير الاتفاق في البرلمان، سيطلب من أعضاء البرلمان التصويت على خيارات عدة لمحاولة تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها بعد ذلك.
وقال وزير الأعمال غريغ كلارك لهيئة الإذاعة البريطانية “يجب الطلب من البرلمان ان يوضح ما الذي يوافق عليه” بدلا من مجرد انتقاد الاتفاق الذي توصلت اليه رئيسة الوزراء.
وهناك تقارير تفيد ان وزراء آخرين في الحكومة يفضلون سيناريو مطالبة النواب بالتصويت على خيارات، قد تتضمن خروجا بدون اتفاق، وإجراء استفتاء ثان، و”خيار النروج” للحفاظ على علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي.
وردا على سؤال حول إمكانية اجراء سلسلة من عمليات التصويت، قال المتحدث باسم ماي الاثنين إنه “لا توجد خطط” للقيام بذلك، إلا أنه لم يستبعده ذلك.