تيار في فتح يشكك بجدوى اجتماع العقبة

القاهرة- مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان أن مصر أبلغت الجانب الإسرائيلي بضرورة كبح جماح المستوطنين الأسرائيليين بعد قيامهم أمس بإحراق ممتلكات الفلسطينيين في نابلس .وأضاف المصدر أن مصر لن تستطيع القيام بدورها في التهدئة دون الإلتزام بما تم التوصل إليه في اجتماع العقبة أمس ، فيما أبلغت المقاومة الفلسطينية الوسيط المصري بأنها ترفض الالتزام بعدم الرد عسكريا على استفزازات إسرائيل والاكتفاء بالمقاومة الشعبية والمظاهرات. وكانت مصر قد حذرت المقاومة الفلسطينية من مغبة رد إسرائيلي واسع النطاق في غزة إذا استمرت المقاومة في إطلاق الصواريخ على إسرائيل .
وفي السياق ذاته عقب مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين أبو مجاهد على قمة العقبة في اتصال هاتفي معه ان فصائل المقاومة ترفض مخرجات المؤتمر وترفض هذا اللقاء في وقت تستعر فيه المقاومة بالضفة الغربية وأكد أبو مجاهد ان المقاومة سوف تستمر لحين تحرير كامل للأراضي الفلسطينية.
فيما أكد د. أيمن الرقب القيادي في التيار الإصلاحي لحركة فتح في تصريحات خاصة للزمان أن اجتماع العقبة الذي تم هو اجتماع أمني وليس سياسيا يهدف إلى تحقيق التهدئة في الضفة الغربية، وكشف الرقب عن استمرار التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حيث تقدم إسرائيل دعما ماليا للأجهزة الأمنية الفلسطينية. وأضاف أن تلك الأجهزة تعاونت مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت نابلس منذ عدة أيام بدعوى اعتقال مقاومين وأكد الرقب أن هناك أزمة ثقة بين فتح والسلطة من ناحية وحماس من ناحية أخرى وهو الذي دفع السلطة إلى عدم السماح للمقاومين في الضفة الغربية للسلاح لأنها تخشى أن يتكرر سيناريو قطاع غزة عام 2007 عندما استولت حماس على القطاع وحدث الانقسام الذي نعاني منه حتى الآن وأنه لا سبيل لمقاومة الاحتلال إلا بالوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة .