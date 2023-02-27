تيار في فتح يشكك بجدوى اجتماع العقبة

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬أبلغت‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بضرورة‭ ‬كبح‭ ‬جماح‭ ‬المستوطنين‭ ‬الأسرائيليين‭ ‬بعد‭ ‬قيامهم‭ ‬أمس‭ ‬بإحراق‭ ‬ممتلكات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬نابلس‭ .‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬لن‭ ‬تستطيع‭ ‬القيام‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬التهدئة‭ ‬دون‭ ‬الإلتزام‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬العقبة‭ ‬أمس‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أبلغت‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الوسيط‭ ‬المصري‭ ‬بأنها‭ ‬ترفض‭ ‬الالتزام‭ ‬بعدم‭ ‬الرد‭ ‬عسكريا‭ ‬على‭ ‬استفزازات‭ ‬إسرائيل‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بالمقاومة‭ ‬الشعبية‭ ‬والمظاهرات‭. ‬وكانت‭ ‬مصر‭ ‬قد‭ ‬حذرت‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬رد‭ ‬إسرائيلي‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إذا‭ ‬استمرت‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬عقب‭ ‬مسؤول‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬للجان‭ ‬المقاومة‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬أبو‭ ‬مجاهد‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬العقبة‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬ترفض‭ ‬مخرجات‭ ‬المؤتمر‭ ‬وترفض‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تستعر‭ ‬فيه‭ ‬المقاومة‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وأكد‭ ‬أبو‭ ‬مجاهد‭ ‬ان‭ ‬المقاومة‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‭ ‬لحين‭ ‬تحرير‭ ‬كامل‭ ‬للأراضي‭ ‬الفلسطينية‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬أيمن‭ ‬الرقب‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬التيار‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬العقبة‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬هو‭ ‬اجتماع‭ ‬أمني‭ ‬وليس‭ ‬سياسيا‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التهدئة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وكشف‭ ‬الرقب‭ ‬عن‭ ‬استمرار‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬إسرائيل‭ ‬دعما‭ ‬ماليا‭ ‬للأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الأجهزة‭ ‬تعاونت‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬اقتحمت‭ ‬نابلس‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬بدعوى‭ ‬اعتقال‭ ‬مقاومين‭ ‬وأكد‭ ‬الرقب‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أزمة‭ ‬ثقة‭ ‬بين‭ ‬فتح‭ ‬والسلطة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬وحماس‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬السلطة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬للمقاومين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬للسلاح‭ ‬لأنها‭ ‬تخشى‭ ‬أن‭ ‬يتكرر‭ ‬سيناريو‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬عندما‭ ‬استولت‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬وحدث‭ ‬الانقسام‭ ‬الذي‭ ‬نعاني‭ ‬منه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬سبيل‭ ‬لمقاومة‭ ‬الاحتلال‭ ‬إلا‭ ‬بالوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتحقيق‭ ‬المصالحة‭ .‬

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