تويتر ستلغي الحسابات غير النشطة

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلن‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬امس‭ ‬أنّ‭ ‬الحسابات‭ ‬غير‭ ‬النشطة‭ ‬في‭ ‬تويتر‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬ستُلغى‭ ‬من‭ ‬المنصة،‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬قرار‭ ‬له‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬نشاط‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭. ‬وغرّد‭ ‬مالك‭ ‬تويتر‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ “‬سنزيل‭ ‬الحسابات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬نشطة‭ ‬بتاتاً‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬لذلك‭ ‬ستلاحظون‭ ‬أنّ‭ ‬عدد‭ ‬متابعيكم‭ ‬سينخفض‭”. ‬ومنذ‭ ‬استحواذه‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬لقاء‭ ‬44‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬أكتوبر،‭ ‬أطلق‭ ‬ماسك تغييرات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تويتر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صرفه‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬واتخاذه‭ ‬قرارات‭ ‬استفزازية‭ ‬وإحداثه‭ ‬تغييرات‭ ‬فوضوية‭.‬

وفيما‭ ‬توقف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المعلنين‭ ‬عن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬والتطبيق‭ ‬الخاص‭ ‬به،‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬صيغة‭ ‬الاشتراك‭ ‬المدفوع‭ ‬الجديدة‭ “‬تويتر‭ ‬بلو‭” ‬ستعوّض‭ ‬الخسائر،‭ ‬بحسب‭ ‬محللين‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬شركتَي‭ “‬تسلا‭” ‬و‭”‬سبايس‭ ‬اكس‭” ‬يواصل‭ ‬إحداث‭ ‬تغييرات‭ ‬جذرية‭ ‬في‭ ‬تويتر،‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بعودة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬محبّيه‭ ‬إلى‭ ‬المنصة‭.‬

وفي‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أطلقه‭ ‬الأحد،‭ ‬وجه سؤالاً‭ ‬إلى‭ ‬مستخدمي‭ ‬تويتر‭ “‬نعمل‭ ‬جاهدين‭ ‬لجعل‭ ‬المنصة‭ ‬ممتعة‭ ‬بقدر‭ ‬الإمكان‭… ‬كيف‭ ‬تقارنوها‭ ‬بما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر؟‭”.‬

وأتت‭ ‬النتيجة‭ ‬بأنّ‭ ‬حوالى‭ ‬46‭ % ‬من‭ ‬أصل‭ ‬1‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع‭ ‬أجابوا‭ ‬بـ‭”‬أفضل‭” ‬و38‭ % ‬صوّتوا‭ ‬لخيار‭ “‬أسوأ‭”.‬

وتشير‭ ‬شركة‭ “‬إنسايدر‭ ‬إنتلدجنس‭” ‬للأبحاث‭ ‬إلى‭ ‬انّ‭ ‬عائدات‭ ‬تويتر‭ ‬ستنخفض‭ ‬بنسبة‭ ‬28‭ % ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لأنّ‭ “‬المعلنين‭ ‬لا‭ ‬يثقون‭ ‬بماسك‭”.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ “‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭”‬،‭ ‬أكد‭ ‬ماسك‭ ‬عكس‭ ‬ذلك،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الشركة‭ ‬لاحظت‭ ‬عودة‭ ‬المعلنين‭ ‬وكانت‭ “‬تقريباً‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬التعادل‭”.‬