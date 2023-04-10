تويتر تتراجع عن وضع علامة «وسيلة إعلام تابعة للدولة»

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تراجع‭ ‬تويتر‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬علامة‭ “‬وسيلة‭ ‬إعلام‭ ‬تابعة‭ ‬للدولة‭” ‬على‭ ‬حساب‭ “‬ان‭ ‬بي‭ ‬آر‭”‬،‭ ‬بعد‭ ‬احتجاج الإذاعة‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬كهيئة‭ “‬مموَّلة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭”.‬

ووضعت‭ ‬المنصة‭ ‬التي‭ ‬اشتراها‭ ‬الملياردير‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬أكتوبر‭ ‬الفائت،‭ ‬شبكة‭ “‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭” ‬التي‭ ‬تموّلها‭ ‬أسر‭ ‬بريطانية،‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬نفسه‭.‬

وكان‭ ‬تويتر‭ ‬وضع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬علامة‭ “‬وسيلة‭ ‬إعلام‭ ‬تابعة‭ ‬للدولة‭” ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الإذاعة‭ ‬الأميركية‭ ‬العريقة‭ “‬ان‭ ‬بي‭ ‬آر‭”‬،‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬الإذاعة‭ ‬الوطنية‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬المساواة‭ ‬مع‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الحكومية‭ ‬الصينية‭ ‬والروسية‭. ‬وندّدت‭ ‬الإذاعة‭ ‬بخطوة‭ ‬تويتر‭ ‬وأحجمت‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬تغريدات‭ ‬في‭ ‬حسابها‭. ‬وأكّد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ‭”‬ان‭ ‬بي‭ ‬آر‭” ‬جون‭ ‬لانسينغ‭ ‬أنّ‭ ‬قرار‭ ‬تويتر‭ “‬غير‭ ‬مقبول‭”. ‬وأشارت‭ “‬ان‭ ‬بي‭ ‬آر‭” ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الإذاعة‭ ‬تُمّوَل‭ ‬بصورة‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬الإعلانات‭ ‬والتبرعات‭ ‬والمساهمات‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬مستمعوها،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أنّ‭ ‬نسبة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬تمويلها‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬فدرالية‭.‬‮ ‬

ولم‭ ‬يطبّق‭ ‬تويتر‭ ‬قراره‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬حسابات‭ ‬الإذاعة‭ (‬كتلك‭ ‬التي‭ ‬تغطي‭ ‬الأخبار‭ ‬السياسية‭ ‬أو‭ ‬الموسيقية‭ ‬مثلاً‭) ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬في‭ ‬التغريد‭.‬

وفي‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬صنّف‭ ‬تويتر‭ ‬حسابي‭ “‬ان‭ ‬بي‭ ‬آر‭” ‬و‭”‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭” ‬ضمن‭ ‬الحسابات‭ “‬التي‭ ‬تموّلها‭ ‬الحكومة‭”.‬

وتأتي‭ ‬قرارات‭ ‬تويتر‭ ‬عقب‭ ‬تجريده‭ ‬حساب‭ ‬صحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭” ‬من‭ ‬علامة‭ ‬التحقق،‭ ‬بعدما‭ ‬اتّهمها‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬بممارسة‭ “‬دعاية‭” ‬مبتذلة‭.‬