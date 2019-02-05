تويتر‭ ‬يتجه‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمة‭ ‬جديدة‭ ‬

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬مؤسس‭ ‬موقع‭ ‬«تويتر»‭ ‬جاك‭ ‬دورسي،‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬قريباً‭ ‬السماح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬بتعديل‭ ‬تغريداتهم‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬نشرها‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الشهيرة،‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬توفير‭ ‬إمكانية‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالنص‭ ‬الأصلي‭ ‬للاطلاع،‭ ‬وهي‭ ‬ميزة‭ ‬طالما‭ ‬طالب‭ ‬بها‭ ‬مستخدمو‭ ‬الموقع‭. ‬وأفاد‭ ‬دورسي‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية،‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬يسمح‭ ‬بفترة‭ ‬زمنية‭ ‬تمكن‭ ‬المستخدم‭ ‬من‭ ‬تعديل‭ ‬تغريداته،‭ ‬مقترحاً‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬خمس‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬ثانية‭ ‬بعد‭ ‬إرسال‭ ‬التغريدة‭. ‬وتشير‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬إلى‭ ‬طريقة‭ ‬تفكير‭ ‬مؤسس‭ ‬الشركة،‭ ‬ولا‭ ‬تعد‭ ‬تأكيداً‭ ‬على‭ ‬الاتجاه‭ ‬نحو‭ ‬إتاحة‭ ‬تعديل‭ ‬التغريدات‭.‬

وكان‭ ‬«تويتر»‭ ‬قد‭ ‬قرر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬زيادة‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لأحرف‭ ‬التغريدة‭ ‬الواحدة‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬إلى‭ ‬280‭ ‬حرفاً،‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬أنفسهم‭ ‬بشكل‭ ‬أسهل‭ ‬وأسرع،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تأكيد‭ ‬موعد‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭.‬