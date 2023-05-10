تويتر:إضافة خدمة الاتصالات الصوتية والمرئية

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬تويتر‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك،‭ ‬الرامي‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬الشبكة‭ ‬تطبيقاً‭ “‬متعدد‭ ‬الأغراض‭”‬،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬قريباً‭ ‬إجراء‭ ‬مكالمات‭ ‬صوتية‭ ‬ومرئية‭ ‬من‭ ‬المنصة‭.‬

وقال‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ “‬ستتم‭ ‬إضافة‭ ‬الدردشات‭ ‬الصوتية‭ ‬والمرئية‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬حسابكم‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مستخدم‭ ‬لهذه‭ ‬المنصة،‭ ‬ما‭ ‬سيسمح‭ ‬لكم‭ ‬بالتحدث‭ ‬إلى‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إعطائهم‭ ‬رقم‭ ‬هاتفكم‭”.‬

وبالتالي،‭ ‬سيقدم‭ ‬تويتر‭ ‬أداة‭ ‬مشابهة‭ ‬لتلك‭ ‬المتوافرة‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬شبكتَي‭ ‬إنستغرام‭ ‬وفيسبوك‭ ‬خصوصاً‭. ‬ويعتزم‭ ‬الملياردير‭ ‬الذي‭ ‬اشترى‭ ‬المنصة‭ ‬مقابل‭ ‬44‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬إتاحة‭ ‬إمكان‭ ‬تشفير‭ ‬الرسائل‭ ‬الخاصة‭ ‬الأربعاء‭.‬

وكتب‭ “‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬سيصبح‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيداً‭ ‬بسرعة‭”.‬

ومنذ‭ ‬تسلمه‭ ‬رئاسة‭ ‬تويتر،‭ ‬أجرى‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬سلسلة‭ ‬تغييرات،‭ ‬مضيفاً‭ ‬ميزات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الخدمة،‭ ‬أحياناً‭ ‬بطريقة‭ ‬فوضوية‭.‬

وكان‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬تويتر‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ “‬متعدد‭ ‬الأغراض‭” ‬يسمح،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أمور‭ ‬أخرى،‭ ‬بالرسائل‭ ‬المشفرة‭ ‬والتغريدات‭ ‬الطويلة‭ ‬ووسائل‭ ‬الدفع‭.‬