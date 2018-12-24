تونسي‭ ‬جديد‭ ‬يكرر‭ ‬مشهد‭ ‬حرق‭ ‬بوعزيزي‭ ‬

تونس -الزمان كرر مواطن تونسي يعمل مراسلاً لقناة تلفزيونية في مدينة القصرين التونسية، المشهد التاريخي لحرق بوعزيزي نفسه العام ٢٠١٠ فقام الاثنين بإضرام النار في جسده، احتجاجا على أوضاعه الاجتماعية، بحسب ما ذكر شهود. وقال مصدر قريب من الضحية بجهة القصرين لوكالة الأنباء الألمانية ، إن الشاب عبد الرزاق رزقي وهو يعمل مصورا ومراسلا لقناة “تلفزة تي في” الخاصة، سكب البنزين على جسده بساحة الشهداء وسط المدينة ومن ثم أضرم النار في جسده. وأوضح المصدر أن رزقي نقل إلى المستشفى الجهوي في القصرين، إحدى أكثر الجهات فقرا في تونس، وسيتم نقله لاحقا إلى مستشفى الحروق البليغة في العاصمة بسبب حالته الصحية الخطيرة. كما أفاد نفس المصدر أن حالة من الاحتقان والغضب تحيط بالمستشفى بسبب حالة رزقي. ومنذ حادثة حرق محمد البوعزيزي، مفجر الثورة التونسية في 2010، لجسده حتى الموت، ما فتئ شباب يائسون يستلهمون من بعده هذه الطريقة في التعبير عن احتجاجهم ضد أوضاعهم الاجتماعية.
وقالت القناة الخاصة التي يعمل فيها رزقي إنه “انتقد وضعيته الاجتماعية القاهرة في فيديو قبيل إقدامه على إضرام النار في جسده”. وقال المصدر القريب من الشاب بحسب الوكالة الالمانية إن رزقي يعاني من مشاكل عائلية، وأنه من السابق لأوانه التأكد من الأسباب الحقيقية من وراء إقدامه على إضرام النار في جسده.
وتحيي تونس منذ يوم 17 من الشهر الجاري ذكرى اندلاع الثورة، التي أطلقها بائع الخضار المتجول البوعزيزي في مدينة سيدي بوزيسيدي بو زيد .