تونسي‭ ‬جديد‭ ‬يكرر‭ ‬مشهد‭ ‬حرق‭ ‬بوعزيزي‭ ‬

تونس‭ -‬الزمان‭ ‬كرر‭ ‬مواطن‭ ‬تونسي‭ ‬يعمل‭ ‬مراسلاً‭ ‬لقناة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬القصرين‭ ‬التونسية،‭ ‬المشهد‭ ‬التاريخي‭ ‬لحرق‭ ‬بوعزيزي‭ ‬نفسه‭ ‬العام‭ ‬‮٢٠١٠‬‭ ‬فقام‭ ‬الاثنين‭ ‬بإضرام‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬جسده،‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬أوضاعه‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬شهود‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الضحية‭ ‬بجهة‭ ‬القصرين‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬الشاب‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬رزقي‭ ‬وهو‭ ‬يعمل‭ ‬مصورا‭ ‬ومراسلا‭ ‬لقناة‭ ‬“تلفزة‭ ‬تي‭ ‬في”‭ ‬الخاصة،‭ ‬سكب‭ ‬البنزين‭ ‬على‭ ‬جسده‭ ‬بساحة‭ ‬الشهداء‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أضرم‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬جسده‭. ‬وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬رزقي‭ ‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬الجهوي‭ ‬في‭ ‬القصرين،‭ ‬إحدى‭ ‬أكثر‭ ‬الجهات‭ ‬فقرا‭ ‬في‭ ‬تونس،‭ ‬وسيتم‭ ‬نقله‭ ‬لاحقا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الحروق‭ ‬البليغة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بسبب‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬الخطيرة‭. ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬نفس‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاحتقان‭ ‬والغضب‭ ‬تحيط‭ ‬بالمستشفى‭ ‬بسبب‭ ‬حالة‭ ‬رزقي‭. ‬ومنذ‭ ‬حادثة‭ ‬حرق‭ ‬محمد‭ ‬البوعزيزي،‭ ‬مفجر‭ ‬الثورة‭ ‬التونسية‭ ‬في‭ ‬2010،‭ ‬لجسده‭ ‬حتى‭ ‬الموت،‭ ‬ما‭ ‬فتئ‭ ‬شباب‭ ‬يائسون‭ ‬يستلهمون‭ ‬من‭ ‬بعده‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬احتجاجهم‭ ‬ضد‭ ‬أوضاعهم‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وقالت‭ ‬القناة‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬فيها‭ ‬رزقي‭ ‬إنه‭ ‬“انتقد‭ ‬وضعيته‭ ‬الاجتماعية‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬قبيل‭ ‬إقدامه‭ ‬على‭ ‬إضرام‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬جسده”‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬الشاب‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬الالمانية‭ ‬إن‭ ‬رزقي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬عائلية،‭ ‬وأنه‭ ‬من‭ ‬السابق‭ ‬لأوانه‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬الحقيقية‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬إقدامه‭ ‬على‭ ‬إضرام‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬جسده‭.‬

وتحيي‭ ‬تونس‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬ذكرى‭ ‬اندلاع‭ ‬الثورة،‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬بائع‭ ‬الخضار‭ ‬المتجول‭ ‬البوعزيزي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سيدي‭ ‬بوزيسيدي‭ ‬بو‭ ‬زيد‭ .‬