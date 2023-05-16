تونس:النهضة يندد بالحكم ضد رئيسه وتشديد سجن صحفي

تونس‭ – ‬الزمان‭ ‬

ندد‭ ‬حزب‭ ‬النهضة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالحكم‭ ‬القضائي‭ ‬بسجن‭ ‬رئيسه‭ ‬الموقوف‭ ‬راشد‭ ‬الغنوشي‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬واعتبر‭ ‬الحزب‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬محاكمات‭ ‬سياسية‮»‬‭.‬

وقضت‭ ‬محكمة‭ ‬تونسية‭ ‬الاثنين‭ ‬بالسجن‭ ‬عاما‭ ‬وبغرامة‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ (‬حوالى‭ ‬300‭ ‬يورو‭) ‬بحق‭ ‬الغنوشي‭.‬

والقضية‭ ‬التي‭ ‬اتهم‭ ‬فيها‭ ‬الغنوشي‭ (‬81‭ ‬عاما‭) ‬ترتبط‭ ‬ب»تمجيد‭ ‬الإرهاب‮»‬‭ ‬وبوصف‭ ‬عناصر‭ ‬الأمن‭ ‬بأنهم‭ ‬‮«‬طواغيت‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يندّد‭ ‬بالحكم‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الأستاذ‭ ‬راشد‭ ‬الغنوشي‭ ‬ويعتبره‭ ‬حكما‭ ‬سياسيا‭ ‬ظالما،‭ ‬ويدعو‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬فورا‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأستاذ‭ ‬راشد‭ ‬الغنوشي‭ ‬المعتقل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬رأيه‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تصريح‭ ‬مدلّس،‭ ‬لم‭ ‬يتردد‭ ‬أبدا‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬أمام‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬سابقة،‭ ‬ولكن‭ ‬لمّا‭ ‬تبيّن‭ ‬له‭ ‬التنكيل‭ ‬المتعمد‭ ‬به‭ ‬قرر‭ ‬عدم‭ ‬المثول‭ ‬أمام‭ ‬قضاء‭ ‬خاضع‭ ‬للسلطة‭ ‬السياسية‭ ‬لا‭ ‬تتوفر‭ ‬فيه‭ ‬شروط‭ ‬المحاكمة‭ ‬العادلة‮»‬‭.‬

وشددت‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬تونسية‭ ‬الحكم‭ ‬بالسجن‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬صحافي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬إذاعية‭ ‬خاصة‭ ‬نشر‭ ‬معلومات‭ ‬امنية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬محاميه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

خليفة‭ ‬القاسمي‭ ‬هو‭ ‬مراسل‭ ‬لاذاعة‭ ‬‮«‬موزاييك‭ ‬اف‭ ‬ام‮»‬‭ ‬الخاصة‭ ‬الأكثر‭ ‬متابعة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬وحوكم‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬افشاء‭ ‬عمدا‭ ‬إحدى‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعمليات‭ ‬الاعتراض‭ ‬أو‭ ‬الاختراق‭ ‬أو‭ ‬المراقبة‭ ‬السمعية‭ ‬البصرية‭ ‬أو‭ ‬المعطيات‮»‬‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المحامي‭ ‬رحالي‭ ‬الجلالي‭.‬

حُكم‭ ‬على‭ ‬القاسمي‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬واستأنف‭ ‬الحكم‭ ‬وهو‭ ‬حاليًا‭ ‬مُفرج‭ ‬عنه‭ ‬بكفالة،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمحاميه‭.‬

وقالت‭ ‬أميرة‭ ‬محمد‭ ‬نائبة‭ ‬نقيب‭ ‬الصحافيين‭ ‬التونسيين‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬أقسى‭ ‬حكم‭ ‬تصدره‭ ‬المحاكم‭ ‬التونسية‭ ‬بحق‭ ‬صحافي‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬انجراف‭ ‬خطير‭ ‬للسلطة‭ ‬واعتداء‭ ‬صارخ‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬حُكم‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬ذاتها‭ ‬على‭ ‬شرطي‭ ‬أدين‭ ‬بتقديم‭ ‬معلومات‭ ‬للصحافي،‭ ‬بالسجن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الاستئناف‭. ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬حُكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬البداية‭.‬