تونس:المعارضة تتظاهر لإطلاق معتقلين سياسيين

تونس‭- ‬الزمان‭ ‬دانت‭ ‬تونس‭ ‬الأحد‭ ‬عملية‭ ‬اقتحام‭ ‬مقر‭ ‬اقامة‭ ‬سفيرها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬الخرطوم‭ ‬والذي‭ ‬تعرض‭ ‬للسرقة‭ ‬والعبث‭ ‬بمحتوياته‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬التونسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تدين‭ ‬تونس‭ ‬بشدة‭ ‬اقدام‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬على‭ ‬اقتحام‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬بالخرطوم‭ ‬ونهب‭ ‬ممتلكاته‭ ‬والعبث‭ ‬بمحتوياته،‭ ‬في‭ ‬خرق‭ ‬جسيم‭ ‬لاتفاقية‭ ‬فيينا‭ ‬للعلاقات‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭. ‬واعتبرت‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬تعدّ‭ ‬صارخ‭ ‬على‭ ‬حرمة‭ ‬مقرّات‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭.‬‭ ‬ودعت‭ ‬تونس‭ ‬إلى‭ ‬ملاحقة‭ ‬الجناة‭ ‬ومحاسبتهم‭ ‬وأكدت‭ ‬‮«‬موقفها‭ ‬الثابت‭ ‬الداعي‭ ‬الى‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬والوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للاقتتال‭ ‬وتغليب‭ ‬المصلحة‭ ‬العليا‭ ‬للشعب‭ ‬السوداني‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬تظاهر‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬‮«‬جبهة‭ ‬الخلاص‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬التكتل‭ ‬السياسي‭ ‬الأبرز‭ ‬المعارض‭ ‬للرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد،‭ ‬الأحد‭ ‬للمطالبة‭ ‬باطلاق‭ ‬سراح‭ ‬سياسيين‭ ‬موقوفين‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬التآمر‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‮»‬‭ ‬وبإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬مبكرة‭. ‬وتجمع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬أنصار‭ ‬لحركة‭ ‬النهضة‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬الحبيب‭ ‬بورقيبة‭ ‬ورددوا‭ ‬شعارات‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬‮«‬حريات‭ ‬حريات‭ ‬لا‭ ‬لقضاء‭ ‬التعليمات‮»‬‭ ‬و»وحدة‭ ‬وطنية‭ ‬ضد‭ ‬الشعبوية‮»‬‭ ‬و»ارحل‭ ‬ارحل‭ ‬يا‭ ‬فاشل‭ (‬في‭ ‬اشارة‭ ‬للرئيس‭ ‬التونسي‭)‬‮»‬‭. ‬كما‭ ‬حملوا‭ ‬صورا‭ ‬للمعتقلين،‭ ‬وفقا‭ ‬لمراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬‮ ‬‭ ‬وشنّت‭ ‬السلطات‭ ‬حملة‭ ‬اعتقالات‭ ‬واسعة‭ ‬استهدفت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المعارضين‭ ‬السياسيين‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬قياديون‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬النهضة‭ ‬منذ‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الفائت‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬جبهة‭ ‬الخلاص‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬أحمد‭ ‬نجيب‭ ‬الشابي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬أمام‭ ‬المتظاهرين‭ ‬إن‭ ‬المعارضين‭ ‬‮«‬مسجونون‭ ‬لأنهم‭ ‬مارسوا‭ ‬حقهم‭ ‬الشرعي‭ ‬في‭ ‬المعارضة‭ ‬واستعادة‭ ‬الحرية‮»‬‭. ‬والشابي‭ ‬ملاحق‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬نفسها‭ ‬ومثل‭ ‬أمام‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬الجمعة‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬إسقاط‭ ‬مجلس‭ ‬المسخ‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬ارادة‭ ‬التونسيين‭. ‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬العودة‭ ‬لصناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬هيئة‭ ‬مستقلة‭… ‬ومن‭ ‬اجل‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬مبكرة‭ ‬تتكافأ‭ ‬فيها‭ ‬الفرص‮»

ويتهم‭ ‬سعيّد‭ ‬معارضيه‭ ‬ب»التآمر‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي‮»‬‭ ‬ويصفهم‭ ‬ب»الإرهابيين‮»‬‭.‬

والجمعة،‭ ‬اتخذ‭ ‬القضاء‭ ‬التونسي‭ ‬قرارا‭ ‬بمنع‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬السمعية‭ ‬والبصرية‭ ‬من‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬التآمر‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬المعتقلين‭ ‬البارزين‭ ‬رئيس‭ ‬حركة‭ ‬النهضة‭ ‬راشد‭ ‬الغنوشي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬توقيفه‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬أبريل‭/‬نيسان‭ ‬الفائت‭ ‬وأغلقت‭ ‬السلطات‭ ‬مقار‭ ‬الحزب‭ ‬وحظرت‭ ‬اجتماعات‭ ‬قادته‭.‬‮ ‬

ومنتصف‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬الفائت،‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬حكم‭ ‬بالسجن‭ ‬عاما‭ ‬مع‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ (‬حوالى‭ ‬300‭ ‬يورو‭) ‬بتهمة‭ ‬‮«‬تمجيد‭ ‬الارهاب‮»‬‭.‬

وتتّهم‭ ‬المعارضة‭ ‬سعيّد‭ ‬الذي‭ ‬يحتكر‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬بتطويع‭ ‬القضاء‭ ‬لتصفية‭ ‬خصومه‭ ‬السياسيين،‭ ‬لكن‭ ‬الرئيس‭ ‬يكرّر‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬القضاء‭ ‬مستقلّ‮»‬‭.‬

قام‭ ‬سعيّد‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2021‭ ‬بإقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬ثم‭ ‬حلّ‭ ‬البرلمان‭ ‬وعيّن‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬وغير‭ ‬دستور‭ ‬البلاد‭ ‬لاحقا‭.‬

ومطلع‭ ‬2023‭ ‬أقيمت‭ ‬انتخابات‭ ‬برلمانية‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬نحو‭ ‬تسعين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬التونسيين‭.‬