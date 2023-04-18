تونس:إغلاق مقار حزب النهضة غداة توقيف الغنوشي

تونس- الزمان
أغلقت قوات الأمن التونسية كلّ مقرّات حزب النهضة في البلاد الثلاثاء، غداة توقيفها رئيس الحزب راشد الغنوشي، في خطوة إضافية تعكس عمق الشرخ بين المعارضة والرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات منذ أكثر من عام.
ويأتي القرار غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي من قبل قوات أمنية دهمت منزله وقت الإفطار مساء الإثنين. وندّد الحزب بتوقيف زعيمه وطالب السلطات بإطلاق سراحه فوراً.
و قال ، الثلاثاء القيادي بالحزب رياض الشعيبي لفرانس برس «دخلت قوة أمنية إلى مقرّ الحزب الرئيسي وطالبت الموجودين فيه بالمغادرة وأغلقته». وتابع «كما قامت قوات أمنية أخرى بغلق جميع مكاتب الحزب في البلاد ومنعت الاجتماع فيها».
وكانت حركة النهضة أعلنت أنّ الغنّوشي أوقف على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى «جهة غير معلومة»، قبل أن تعلن أنّه يخضع لاستجواب في ثكنة أمنية بالعاصمة.
غير أنّ سعيّد شدّد الثلاثاء في خطاب ألقاه بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس قوات الأمن الداخلي على «أنّنا نطبّق القانون وكلّ قواعده وكلّ الإجراءات التي ينصّ عليها ولا نريد أن نظلم أحداً ولا نريد أن نترك الدولة فريسة».
وطالب سعيّد القضاء «بأن يلعب دوره» في هذه المرحلة «حتى يكون في موعد مع انتظارات التونسيين». ومنعت وزارة الداخلية كلّ الاجتماعات لحزب النهضة و»جبهة الخلاص الوطني» في كامل البلاد اعتباراً من الثلاثاء، وفقاً لوثيقة نشرتها وسائل إعلام حكومية.
وفي أول رد فعل دولي على توقيف الغنوشي، قال الاتحاد الأوروبي في بيان الثلاثاء «نتابع بقلق بالغ سلسلة التطورات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي أمس والمعلومات حول غلق مقرات الحزب»، مشدّداً على «أهمية احترام حقوق الدفاع». وشدّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر على أنّ اتوقيف الغنوشي «يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق»، مشيرة في بيان إلى تمسك باريس بحرية التعبير واحترام سيادة القانون. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بوزارة الداخلية لم تكشف عن هويته أنّ قرار توقيف الغنوشي صدر بأمر من القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتهمة «خطاب تحريضي».
ولم تعلّق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف الذي يأتي غداة تصريحات قال فيها الغنوشي إنّ «هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية».
وأضاف «لا تصوّر لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة».
من جانبه أفاد أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص الوطني» الائتلاف المعارض للرئيس قيس سعيّد والتي تشارك فيه النهضة، أنّ قوات الشرطة «منعت تنظيم مؤتمر صحافي للجبهة اليوم ووضعت حواجز أمام مقرّ الحزب».