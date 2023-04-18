تونس:إغلاق مقار حزب النهضة غداة توقيف الغنوشي

تونس‭- ‬الزمان‭ ‬

أغلقت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬التونسية‭ ‬كلّ‭ ‬مقرّات‭ ‬حزب‭ ‬النهضة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬غداة‭ ‬توقيفها‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬راشد‭ ‬الغنوشي،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬إضافية‭ ‬تعكس‭ ‬عمق‭ ‬الشرخ‭ ‬بين‭ ‬المعارضة‭ ‬والرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬الذي‭ ‬يحتكر‭ ‬السلطات‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭.‬

ويأتي‭ ‬القرار‭ ‬غداة‭ ‬توقيف‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬راشد‭ ‬الغنوشي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬أمنية‭ ‬دهمت‭ ‬منزله‭ ‬وقت‭ ‬الإفطار‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭. ‬وندّد‭ ‬الحزب‭ ‬بتوقيف‭ ‬زعيمه‭ ‬وطالب‭ ‬السلطات‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬فوراً‭.‬

و‭ ‬قال‭ ‬،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القيادي‭ ‬بالحزب‭ ‬رياض‭ ‬الشعيبي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬دخلت‭ ‬قوة‭ ‬أمنية‭ ‬إلى‭ ‬مقرّ‭ ‬الحزب‭ ‬الرئيسي‭ ‬وطالبت‭ ‬الموجودين‭ ‬فيه‭ ‬بالمغادرة‭ ‬وأغلقته‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬كما‭ ‬قامت‭ ‬قوات‭ ‬أمنية‭ ‬أخرى‭ ‬بغلق‭ ‬جميع‭ ‬مكاتب‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬ومنعت‭ ‬الاجتماع‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬حركة‭ ‬النهضة‭ ‬أعلنت‭ ‬أنّ‭ ‬الغنّوشي‭ ‬أوقف‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬وحدة‭ ‬أمنية‭ ‬دهمت‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬واقتادته‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جهة‭ ‬غير‭ ‬معلومة‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬أنّه‭ ‬يخضع‭ ‬لاستجواب‭ ‬في‭ ‬ثكنة‭ ‬أمنية‭ ‬بالعاصمة‭.‬

غير‭ ‬أنّ‭ ‬سعيّد‭ ‬شدّد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بذكرى‭ ‬تأسيس‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬على‭ ‬‮«‬أنّنا‭ ‬نطبّق‭ ‬القانون‭ ‬وكلّ‭ ‬قواعده‭ ‬وكلّ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬ينصّ‭ ‬عليها‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نظلم‭ ‬أحداً‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نترك‭ ‬الدولة‭ ‬فريسة‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬سعيّد‭ ‬القضاء‭ ‬‮«‬بأن‭ ‬يلعب‭ ‬دوره‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬انتظارات‭ ‬التونسيين‮»‬‭. ‬ومنعت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬كلّ‭ ‬الاجتماعات‭ ‬لحزب‭ ‬النهضة‭ ‬و»جبهة‭ ‬الخلاص‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬البلاد‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وفقاً‭ ‬لوثيقة‭ ‬نشرتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬حكومية‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬دولي‭ ‬على‭ ‬توقيف‭ ‬الغنوشي،‭ ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬نتابع‭ ‬بقلق‭ ‬بالغ‭ ‬سلسلة‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬وتوقيف‭ ‬راشد‭ ‬الغنوشي‭ ‬أمس‭ ‬والمعلومات‭ ‬حول‭ ‬غلق‭ ‬مقرات‭ ‬الحزب‮»‬،‭ ‬مشدّداً‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الدفاع‮»‬‭. ‬وشدّدت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬آن‭ ‬كلير‭ ‬لوجاندر‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬اتوقيف‭ ‬الغنوشي‭ ‬‮«‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬موجة‭ ‬اعتقالات‭ ‬مثيرة‭ ‬للقلق‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬تمسك‭ ‬باريس‭ ‬بحرية‭ ‬التعبير‭ ‬واحترام‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭. ‬ونقلت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬أنّ‭ ‬قرار‭ ‬توقيف‭ ‬الغنوشي‭ ‬صدر‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬القطب‭ ‬القضائي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬خطاب‭ ‬تحريضي‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تعلّق‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬على‭ ‬أسباب‭ ‬هذا‭ ‬التوقيف‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬غداة‭ ‬تصريحات‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬الغنوشي‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬إعاقة‭ ‬فكرية‭ ‬وإيديولوجية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬تؤسّس‭ ‬للحرب‭ ‬الأهلية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تصوّر‭ ‬لتونس‭ ‬بدون‭ ‬طرف‭ ‬أو‭ ‬ذاك،‭ ‬تونس‭ ‬بدون‭ ‬نهضة،‭ ‬تونس‭ ‬بدون‭ ‬إسلام‭ ‬سياسي،‭ ‬تونس‭ ‬بدون‭ ‬يسار،‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مكوّن،‭ ‬هي‭ ‬مشروع‭ ‬لحرب‭ ‬أهلية،‭ ‬هذا‭ ‬إجرام‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أفاد‭ ‬أحمد‭ ‬نجيب‭ ‬الشابي‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬جبهة‭ ‬الخلاص‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬الائتلاف‭ ‬المعارض‭ ‬للرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬والتي‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬النهضة،‭ ‬أنّ‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬‮«‬منعت‭ ‬تنظيم‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬للجبهة‭ ‬اليوم‭ ‬ووضعت‭ ‬حواجز‭ ‬أمام‭ ‬مقرّ‭ ‬الحزب‮»‬‭.‬