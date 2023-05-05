ميلووكي باكس يقيل مدرّبه

تومسون وكاري يقودان ووريرز للتعادل مع ليكرز

{ لوس انجلوس – وكالات: بفضل 8 رميات ثلاثية لكلاي تومسون و12 تمريرة حاسمة لستيفن كاري، اكتسح حامل اللقب جولدن ستيت ووريرز ضيفه لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 127-100 ليدرك التعادل أمامه 1-1 في سلسلة نصف نهائي القسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إن بي إيه. بعدما سقط الثلاثاء في سان فرانسيسكو أيضا في أولى مباريات السلسلة 112-117 تمكن ووريرز من معادلة الكفة بفضل المباراة الثانية التي أقيمت مساء الخميس والتي كان متقدما فيها ب30 نقطة قبل بدء الربع الأخير. قاد ووريرز للفوز تومسون ب30 نقطة و8 رميات ثلاثية و3 متابعات، وكاري ب20 نقطة و12 تمريرة حاسمة و4 متابعات. وفي المقابل قدم ليكرز أداء باهتا لا سيما من الناحية الدفاعية ولم يكن أنتوني ديفيس في أفضل مستوياته، فبعدما تألق في المباراة الأولى ب30 نقطة و23 متابعة، اكتفى في هذا اللقاء ب11 نقطة و7 متابعات. وكان أبرز لاعبي ليكرز ليبرون جيمس الذي سجل 23 نقطة و7 متابعات. ومن المقرر أن تقام المباراة الثالثة بين الفريقين في لوس أنجلوس ليكرز اليوم السبت.

لقب الدوري

كما أعلن ميلووكي باكس، إقالة مدربه مايك بودنهولزر الذي قاد الفريق في 2021 للفوز بأول لقب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إن بي إيه منذ 50 عاما. وقال المدير العام لباكس، جون هورست في بيان قرار اتخاذ هذا التغيير كان صعبا للغاية. وأضاف بود ساعد في قيادة فريقنا خلال 5 مواسم مذهلة إلى أول لقب منذ 50 عاما وحقبة من النجاح المستمر. نحن ممتنون لثقافة الفوز التي ساعد في ترسيخها في ميلووكي. وأنهى باكس الدور التمهيدي هذا الموسم في صدارة القسم الشرقي كأفضل فرق الدور ب58 انتصارا و24 هزيمة. ولكن سقط باكس أمام ميامي هيت في الدور الأول من الأدوار الإقصائية بنتيجة 4-1. وبعد خروج باكس، انتشر نبأ أن شقيق بودنهولزر توفي في حادث سير في الفترة بين ثالث ورابع مباراة بسلسلة مواجهات ميامي هيت. يذكر أن بودنهولزر تمكن من قيادة باكس إلى الأدوار الإقصائية خلال مواسمه ال5 مع الفريق. وبعيدا عن تتويج الفريق معه باللقب في 2021 كانت أفضل نتيجة حققها مع باكس نهائي القسم الشرقي في 2019 والذي خسره أمام تورونتو رابتورز.

مباراة ثانية

ورفض الكاميروني جويل إمبيد، البحث عن أعذار لهزيمة فريقه فيلادلفيا سيفنتي سيكسيرز أمام بوسطن سيلتكس، في المباراة الثانية بين الفريقين بسلسلة نصف نهائي القسم الشرقي بالأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، والتي كانت الأولى له بعد تعافيه من إصابة في الركبة. وأكد إمبيد في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي انتهت بفوز سيلتكس 121-87 أنه سيحتاج لفترة من الوقت من أجل استعادة أفضل مستوياته. وقال إمبيد كان من المفترض أن ابتعد عن الملاعب 4 أو 6 أسابيع. لن أكون مستعدا بنسبة 100 بالمئة خلال هذه الفترة.. لن أكون متعافيا تماما. وأضاف شعرت اليوم بحالة جيدة وبأنه يمكنني مساعدة الفريق في الهجوم والدفاع، لم أكن قويا للغاية في الهجوم بالتأكيد. وتابع إمبيد الذي اختير أفضل لاعب في الموسم أنا محبط بسبب الهزيمة ولكن هذه خطوة نحو استعادة أفضل مستوياتي. أمامي الكثير من العمل لأفعله. وكان إمبيد قد غاب عن أول مباراة في نصف النهائي، بسبب إصابة في الركبة وفي عودته الأربعاء سجل 15 نقطة و3 متابعات. وأشار إلى أنه شعر بحالة جيدة ولكن سيلتكس فاز بالمباراة، لأنه كان أفضل على جميع الأصعدة، موضحا لا توجد أعذار، علينا فقط أن نتحسن كفريق. اليوم لم نلعب كما كان ينبغي وهم لعبوا بحرية طوال الليلة. حققوا كل ما أرادوه. لكن بالنسبة لي.. أنا في حالة جيدة. وقاد سيلتكس للفوز جيلين براون ب25 نقطة ومالكولم بروجدون ب23 نقطة، فيما قدم جايسون تايتوم أداء باهتا وسجل 7 نقاط فقط. ولم يتمكن أي لاعب في صفوف سيكسيرز من بلوغ 20 نقطة. ومن المقرر أن تقام المباراة الثالثة بين الفريقين غدا الجمعة في فيلادلفيا بمعقل سيكسيرز.