متنبىء : أمطار وإنخفاض درجات الحرارة بدءاً من اليوم

توقّع نشاط زلزالي جديد يضرب الأرض الخميس المقبل

بغداد – ابتهال العربي

توقع متنبئ جوي، تأثر طقس البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة شبه قطبية في الطبقات العليا ،تنحدر منه موجة من الضغط المنخفض بشكل بطيء نحو المنطقة.وكتب صادق عطية على صفحته في فيسبوك ان (المنخفض يسبب حالة جوية ممطرة تشمل كافة المدن ،تبدأ التقلبات ابتداء من اليوم السبت وتنتهي ظهيرة يوم الثلاثاء المقبل)،وأضاف ان (الحالة مصحوبة بارتفاع ثم انخفاض الحرارة خلال الأيام المقبلة وتحول بالرياح السطحية جنوبية شرقية، مع نشاط متوقع للرياح مساء اليوم ونهار غدا الاحد في مدن وسط البلاد وجنوبها ،وكذلك نينوى لتصل هباتها الى 70 كيلومترا بالساعة ،وهذا النشاط يسبب إثارة للغبار والأتربة ،ولاسيما في مدن شرق العراق ثم تعود لتهب من الاتجاه الشمالي الغربي يوم الثلاثاء المقبل). من جانبها ،توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم السبت غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائما مع تساقط امطار في المنطقة الشمالية. وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم السبت سيكون غائم جزئياً في الوسط والجنوب، وغائماً مع تساقط زخات مطار تكون رعدية أحياناً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق). في غضون ذلك ،أفاد المركز الأوربي المتوسطي لرصد الزلازل ،بوقوع زلزال قوته 4.9 درجات في إقليم كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا. ووقع مركز هذه الهزات على بعد تسعة كيلومترات جنوب غرب مدينة غوكسون، وكانت بؤرتها على عمق 5 كيلومترات، ولم ترد حتى الآن وقوع إصابات أو أضرار مادية بسبب الهزات الجديدة. كما سجل المركز نفسه ، هزات أرضية في إيران بقوة 5.3 درجات.وقال بيان ان (مركز الهزات الأرضية وقع على بعد 35 كيلومترا جنوب مدينة خوي الإيرانية)، واشار الى ان (بؤرة الزلزال وقعت على عمق 30 كليلومترا، ولم ترد أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بسبب هذه الهزات الأرضية). ويحاول عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ،إثبات نظريته التي تربط بين تحرك الكواكب واصطفافها وبين الزلازل التي تحدث على الأرض. وتوقع في مقطع فيديو (بعض الأنشطة الزلزالية خلال الأيام المتبقية من الشهر الجاري ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى أكثر من 6 درجات وربما تلامس 7 درجات)، واضاف ان (اقتران القمر مع المشتري قد يؤدي إلى أنشطة قد تكون أكثر قوة ،وان بعضا من هندسة الكواكب الحرجة قد يمتد تأثيرها على الأرض إلى يوم غد الاحد)، محذرا من (يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين،حيث تتأثر الأرض بمجموعة من اقترانات للكواكب،وهو ما وصفه بالحرج، ولاسيما يوم الثلاثاء مع وجود اقتران للأرض مع كوكبي المشترى وعطارد، الذي قد ينتج عنه نشاط زلزالي قوي قد يؤثر على الأرض خلال يومي الاربعاء والخميس المقبلين ، وقد أكد أن درجة ذلك الزلزال قد تتخطى 6 درجات وقد تلامس 7 درجات على مقياس ريختر)، وربط العالم الهولندي (تأثير تلك الأنشطة بحالة قشرة الأرض في المكان الذي يضربه الزلزال). وتسببت تحذيرات هوغربيتس في حالة من الهلع، بعدما تنبأ مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وربط بين تنبؤاته وبين تحركات الكواكب واصطفافها، وهو ما ينكره علماء الزلازل والجيولوجيون، إلا أنه يصر على نظرياته، ويعاود التغريدة بمزيد من التوقعات عن أنشطة زلزالية وشيكة.