إستنفار أمني وخدمي لتلبية إحتياجات الوافدين إلى المحافظة

توقّع مشاركة 11 مليون زائر في إحياء الشعبانية بكربلاء

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

وضعت مديرية بلديه كربلاء خطتها الخدمية الخاصة بزيارة النصف من شعبان، التي تبدأ يوم غد الثلاثاء لإحياء ذكرى ولادة الامام المهدي،وسط استنفار امني لتأمين طريق الزائرين.

وقال مسؤول اعلام بلدية المحافظة محمد الموسوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (البلدية اتجهت الى تقسيم قطاعات مركز المدينة القديمة والاطراف المحيطة، بالتعاون مع شعبه الحدائق والمتنزهات، بمشاركة اكثر من الفي منتسب عامل نظافة)، مضيفاً ان (البلدية خصصت الاليات لتنظيف الشوارع، وتوزيع 750 حاوية نفايات واكياس نفايات بين المواكب الخدمية، للحفاظ على نظافة المدينة)، من جهته اشار مسؤول العلاقات والاعلام احسان الاسدي في تصريح لـ (الزمان) امس، الى (نشر الفرق الامنية من الجيش والشرطة على المداخل والمحاور الثلاثة للطريق لتأمين الحماية للزوار القادمين الى كربـلاء).

ضبط مركبات

مؤكداً (تنفيذ عمليات استباقية لاعتقال عدد من المطلوبين وضبط المركبات المخالفة ودون اوراق رسمية، قبل اداء الزيارة)، واوضح الاسدي ان (امن المحافظة كثف كامرات المراقبة على الطرق حيث وضع نحو 600 كاميرا داخل االمحافظة وخارجها، الى جانب اجهزة كشف المتفجرات، وتوفير قاعدة بيانات للأشخاص المطلوبين)، لافتاً الى (دعم وزارتي الدفاع والداخلية بإشراك طيران الجيش والقوة الجوية والحشد الشعبي، فضلاً عن دعم العتبتين الحسينية والعباسية عبر تأمين عدد من المفتشات والمتطوعين). على صعيد متصل، افصح معاون مدير قسم العشائر والمواكب والهيئات الحسينية التابعة للعتبتين الحسينية والعباسية، هاشم الموسوي عن تجديد هويات الدخول الى المواكب القادمة الى كربلاء. وذكر في تصريح امس ان (عدد المواكب الخدمية القادمة من المحافظات، بضمنهم اهالي كربلاء بلغت 760 موكب خدمي)، لافتاً الى ان (مهرجان الشموع سيقام قرب مقام الامام المهدي عليه السلام، وسيتم ايقاد اكثر من 300 شمعه بمناسبه المولد)، وتوقع الموسوي ان (عدد الزوار خلال زيارة النصف من شعبان سيكون اكثر من 11 مليون زائر، من داخل العراق، ودول عربية واجنبية والهند وباكستان)، واوضح مدير النقل في كربلاء، ان (عدد المركبات التي ستشارك في الخطة الخدمية بلغت 5 الف مركبة)، واضاف ان (الخطة الخدمية وضعت برنامجاً لنقل الزائرين من منطقه باب طويريج الى مرآب محافظاتهم في منطقه ساحة الإبراهيمية، فضلاً عن جهود الوزارات في نقل الزائرين على عدة محاور كربلاء بابل ، وكربلاء بغداد ، وساحه الملحق، بالتنسيق مع المفارز المرورية ومديرية النقل في المحافظة). واكد مسؤول قاطع المرور في كربلاء، جهاد الغانمي، ان المديرية حددت مسارات تنظيم حركات المركبات في المناطق التي يزداد فيها اعداد الزوار خلال الزيارة. وقال الغانمي لـ (لزمان) امس ان (المديرية ستغطي التقاطعات والساحات والطرق الخارجية والداخلية بأعداد من الضباط والمنتسبين من المديريات الاخرى)، منوهاً الى ان (هناك تنسيق بين قياده العمليات والشرطة ومديرية مرور كربلاء، لتنظيم حركه السير ضمن قاطع المسؤولية ومعالجه الاختناقات المرورية في المناطق المهمة التي يرتادها الزائرين في المحاور المرورية، ولاسيما شارع ميثم التمار وحي العباس ومراب كربلاء بابل باتجاه قنطــره السلام). وفي الجانب الصحي، تستعد الدوائر الخدمية في المحافظة، لتقديم خدماتها تزامناً مع الزيارة. وقال مدير دائرة صحه كربلاء، صباح الموسوي، في تصريح ان (الخطة تتضمن توزيع 86 مركبة اسعاف فوري داخل المدينة القديمة وعلى الطرق الخارجية الى جانب سبع مستشفيات حكومية، وفتح مفارز طبية في مركز زينب الكبرى الجراحي التخصصي، و تهيئة 33 فرقة صحية لتوفير مياه الشرب)، لافتاً الى (توفير اتصالات للطوارئ في العباسية الشرقية والغربية وتجهيزها بالأدوية والمستلزمات الطبية).