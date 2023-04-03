الكهرباء تؤكد تشغيل محطة عكاز الغازية خلال أسبوعين

توقّع مساهمة المصافي الحديثة بتوفير 3مليارات دينار سنوياً

بغداد – ندى شوكت

افصحت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية، عن اهمية المشاريع الستراتيجية بقطاع النفط ، مؤكدة ان المصافي الجديدة ستقلل الحاجة للاستيراد وتوفر مبالغ طائلة. وقالت عضو اللجنة، زينب جمعة الموسوي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المشاريع الاستراتيجية في قطاع النفط مصفى كربلاء، ستحقّق فوائد كبرى للبلاد)، واوضحت ان (المصافي الحديثة ستغطّي حاجة البلاد من المشتقات النفطية البنزين بنسبة 60 بالمئة، لكونه ينتج تسعة ملايين لتر يومياً، ماسيقلل الاعتماد على الاستيراد بالتالي سيدعم توفير المبالغ الطائلة التي تُهدر بعمليات الاستيراد)، مشيرة الى ان (العراق يصرف اكثر من 3 مليارات دينارعلى المشتقات النفطية)، واضاف الموسوي ان (المصافي ستساهم بتشغيل مئات العاطلين عن العمل، وستحد من تحكّم السوق العالمية وترفع ريعية الاقتصاد العراقي). واكدت الحكومة في وقت سابق على رفع الطاقة الاناجية للمصافي المحلية.

استكمال وحدات

وذكر رئيس الوزراء محمد السوداني، ان (الحكومة وضعت برنامجاً لرفع انتاجية المصافي عبر دعم واستكمال الوحدات الإنتاجية التكميلية التي تعد قيد الإنشاء وتشجيع الاستثمار في قطاع التكرير لإنشاء المصافي الحديثة ذات المواصفات الفنية المتطورة، لتحقّق الاستغناء عن الاستيراد والتحوّل الى مرحلة التصدير والوصول لأعلى قيمة مضافة للبرميل المُصدِّر). فيما كشفت وزارة الكهرباء، عن تشغيل محطة عكاز الغازية خلال الاسبوعين المُقبلين، لافتة الى التوجه لإستثمار الغاز المصاحب والطبيعي في تشغيل المحطات. وقال المتحدث بأسم الوزارة، احمد موسى في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (عكاز تعد اول محطة تعمل بالغاز الوطني الحر)، مؤكداً (تشغيل الوحدة الاولى من المحطة خلال الساعات الماضية، بطاقة 95 ميغاواط بالتعاون مع وزارة النفط)، واوضح ان (هذا العمل سيساهم في ضبط الكلف التشغيلية العالية وتأسيس البنى التحتية وتقليل الاعتماد على الغاز المُوّرد)،

تشغيل محطات

مشيراً الى (سعي الحكومة بإستثمار الغاز المصاحب والطبيعي لنصب وتشغيل محطات تعمل، التقليل من الكلف التشغيلية من الغاز المورد). من جهته ذكر مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، على احمد في تصريح امس ان (محطة عكاز تتألف من وحدتي فريم ناين من تصنيع شركة جي أي بطاقة اجمالية 250 ميغا واط، وتم تشغيل وحدة واحدة فقط العام الماضي بالغاز المحلي من حقول المنطقة الشمالية المُستثمرة، حيث ترفد الفائض من الغاز الى المحطة)، ولفت الى (استكمال جميع الاجراءات المتعلقة بحقل عكاز للمرحلة الأولى التي تتألف من اربعة آبار لتأمين تشغيل الوحدات البالغة 250 ميغا تصميمي، استناداً الى توجيهات السوداني، بشأن تفعيل استثمار الغاز المصاحب والحر)، مبيناً ان (تدخل وزيري النفط حيان عبد الغني والكهرباء زياد فاضل، اسهم بإستكمال متعلقات هذا العمل والإسراع بالعمل بعد التكلؤ الذي استمر خلال العام الماضي)، ونوه الى (تشغيل المرحلة الاولى بسعة 95 ميغا واط المرحلة الاولى، وتشغيل المحطة بكامل طاقتها سيكون خلال الاسبوعين المُقبلين).