توقّع عودة الغبار وإرتفاع الحرارة

بغداد – ابتهال العربي: توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، ان حالة الطقس للأيام الاربعة المقبلة، ستشهد تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الاربعاء سيكون صحواً مع غيم جزئي، الى جانب ارتفاع درجات الحرارة قليلاً عن يوم امس في عموم البلاد)، مبيناً ان (طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع المناطق، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المناطق الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية)، واوضح ان (طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، فيما سيكون في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، اما في المنطقة الجنوبية سيكون غائماً وتوقع عودة الغبار).