تسجيل هزة بدهوك والأجواء خلال الأضحى مستقرّة

توقّع توافد نحو 300 ألف سائح إلى كردستان

بغداد – فائز جواد

توقعت هيئة سياحة إقليم كردستان ، توافد 300 ألف سائح إلى اربيل والسليمانية خلال عطلة عيد الأضحى.وقال مدير إعلام وعلاقات الهيئة إبراهيم عبد المجيد في تصريح امس (دخلنا الموسم الذهبي للسياحة في الاقليم ، وهو فصل الصيف، ونستعد لاستقبال أكبر عدد من السياح خلاله)، واضاف ان (أغلب السياح يزورون أربيل ثم السليمانية ومن بعدها دهوك وحلبجة)،

مؤكدا ان (عدداً كبيراً من السياح زاروا قضاءي سوران وزاخو هذا العام)، وتابع أن (هدف الهيئة هو تشجيع السياح على زيارة كل المناطق، وليس مراكز المدن فقط، من أجل توفير فرص العمل في كل مكان)،

واستطرد بالقول ان (الهيئة تستعد لاستقبال 300 سائح خلال العيد، حيث سيكون مختلفاً عن عيد الفطر، حيث بدأت عطلة المدارس، كما أن درجات الحرارة في المحافظات الأخرى أعلى مقارنة بإلاقليم ، لذلك نتوقع قدوم الكثير من السياح). ورصدت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان، هزة أرضية في محافظة دهوك.وقال مدير عام الهيئة فاضل ابراهيم في تصريح امس إن (هزة أرضية بلغت قوتها 4.7 وبعمق كيلومترين ضربت دهوك)، مؤكدا ان (المواطنين شعروا بالهزة دون تسجيل أي خسائر). كما توقعت الهيئة العامة للانواء التابعة لوزارة النقل ، ان تكون الاجواء خلال عيد الاضحى مستقرة.

واشار بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، في حين تكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي)، وأضاف ان (طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً في المناطق كافة ، ولا تغير بدرجات الحرارة)، ولفت الى الى ان (طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً ، ودرجات الحرارة مستقرة في الاقسام الوسطى والجنوبية، بينما سترتفع قليلاً شمالا)، وتابع البيان ان (طقس يوم الجمعة المقبل سيكون مماثل لليوم السابق).