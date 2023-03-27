الفرطوسي لـ (الزمان): إكساء الطريق رقم 1 من البوابة الرئيسة

توقّع تصدير 230 ألف برميل نفط يومياً عبر أرصفة ميناء الفاو

بغداد – خلود محمد

افصحت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية، عن اهمية ميناء الفاو الكبير على القطاع النفطي، واشارت الى ان الميناء يحتوي على ستة ارصفة كافية لتصدير 230 الف برميل يومياً.

وقالت عضو اللجنة زينب الموسوي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (ميناء الفاو الكبير سيكون قادراً على استيعاب سفن شحن اكبر نظراً لعمقه).

موازنة مالية

واضافت انه (يحتوي على ستة ارصفة لتصدير النفط بطاقة تبلغ 230 الف برميل يومياً، وخزانات لواردات المنتجات النفطية بطاقة تبلغ 300 الف متر مكعب)، واضافت ان (الصادرات غير النفطية لا تشكّل سوى اربعة بالمئة من الموازنة المالية، ويمكن تحقيق تنوع في مصادر الدخل عبر المشاريع التي تستغل الموقع الجغرافي للعراق)، لافتة الى (وجود 99 رصيفاً في الفاو منها 67 للحاويات، ما يجعله اكبر ميناء في غرب آسيا). وباشرت الشركة العامة للموانئ التابعة الى وزارة النقل، بإكساء اهم الطرق التي تُنفذ في موانئ ام قصر، بضمن مشاريع تطوير البنى التحتية لتسهيل عمــــــلية الدخول والخروج الى الميــــــناءين.

وقال مدير عام الـــــــشركة فرحان الفرطوسي، في تصريح لـ(الزمان) امس ان (الشركة باشرت حسب توجيهات الوزير رزاق محيبس السعداوي بعمليات اكساء الطريق رقم واحد من البوابة الرئيسة حتى تقاطع السكة الحديد في موانئ ام قصر)، واوضح البيان ان (الطريق يبلغ طوله الفين و 650 متراً بإتجاهين ذهاب واياب كل اتجاه بعرض 16 متر)، مشيراً الى ان (الطريق مُزود بأعمدة الانارة، واشارات مرورية و التخطيط الخاص بحركة السيارات)، واكد الفرطوسي انه (تم تنفيذه بالكونكريت المسلح وعملية الصب بسمك 25 سنتمتراً، ثم اضافة طبقة من الاسفلت بسمك 5 سنتمتر، بإعتماد التكنولوجيا الحديثة في تصميم تنفيذ اعمال البناء)، مبيناً ان (الطريق يعد استكمالاً للطريق الذي تم تنفيذه عند المدخل 27 لتسهيل عملية الدخول والخروج من مينائي ام قصر)، وتابع ان (الشركة تعمل على تنفيذ العديد من الخطط التي وضعتها الادارة بشأن زيادة ودعم قدرة الموانئ على مناولة الحاويات وشحنها وتفريغها، مما سيعزّز من قدرة الشركة على رفد ميزانية الدولة). على صعيد متصل، بحث رئيس سلطة الطيران المدني، عماد عبد الرزاق الأسدي، في الاجتماع 49 الخاص بلجنة النقل الجوي في المنظمة العربية للطيران المدني بمشاركة الدول الأعضاء المنعقد في المغرب، مجال تطوير النقل الجوي. وقال بيان امس ان (الاسدي ناقش مع المنظمة العربية للطيران المدني في مدينة الرباط بالمغرب، اهم البنود التي تضمَّنها الاجتماع 49 بشأن النقل الجوي)، مبيناً انه (شدَّد على دور لجنة النقل الجوي في مجال الطيران المدني عبر وضع إستراتيجيات مشتركة في صناعة النقل الجوي)، ولفت الى ان (اللجنة اوصت برفع مستوى التدريب والدورات التدريبية التي تقيمها المنظمة للدول الاعضاء، وتكليف الادارة العامة للمنظمة بإختيار مدربين معتمدين من المنظمات الدولية المتخصصة في الطيران المدني تحديداً في الدورات التخصيصية للنقل الجوي وفقاً للمعايير والمتطلَّبات الدولية، والتأكيد على الدول الاعضاء لتسمية ممثليها وتمثيل فريق إداري لمواجهة الازمات في النقل الجوي، مشاركتها في المنتدى الاول للنقل الجوي الذي ستقيمه المنظمة خلال العام الجاري).

انضمام طائرات

وانضمت ثلاث طائرات امريكية حديثة الى اسطول الخطوط الجوية العراقية. وبحسب البيان فإن (الطائرات الثلاثة من طراز بي 737 ماكس انطلقت من مطار سياتل في الولايات المتحدة الامريكية صوب مطار ايسلندا بقيادة فريق عراقي، من اجل تسليمها والانضمام رسمياً الى اسطول الخطوط الجوية).