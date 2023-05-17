

السعودية تتسلّم من الجزائر رئاسة القمة وترحّب بمشاركة سوريا

توقّع إتفاق القادة على بناء المنطقة وتحويل التحدّيات إلى فرص

الرياض‮ – ‬الزمان‮ ‬

يجتمع القادة العرب‮ ‬غدا الجمعة في‮ ‬جدة للمشاركة في‮ ‬قمة عربية‮ ‬يرجّح أن‮ ‬يشارك فيها الرئيس السوري‮ ‬بشار الأسد،‮ ‬إثر جهود دبلوماسية أفضت إلى إعادة دمشق إلى محيطها العربي‮ ‬بعد عزلة استمرّت أكثر من‮ ‬11 عامًا على خلفية النزاع المدمّر في‮ ‬هذا البلد‮. ‬وتسلم وزير الخارجية السعودي‮ ‬فيصل بن فرحان،‮ ‬من نظيره الجزائري‮ ‬أحمد عطاف‮ ‬،رئاسة القمة العربية التي‮ ‬تنطلق اعمالها‮ ‬يوم‮ ‬غد الجمعة في‮ ‬مدينة جدة‮. ‬ورحب ابن فرحان خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري‮ ‬للقمة‮ ‬32 امس بـ‮ (‬مشاركة سوريا في‮ ‬القمة المقرر عقدها بمدينة جدة‮ ‬غداً‮)‬،‮ ‬وقدم ابن فرحان‮ (‬شكره للجزائر على جهودها في‮ ‬الدورة السابقة من الجامعة العربية‮)‬،‮ ‬واضاف ان‮ (‬العالم‮ ‬يمر بصعوبات تجعل الدول العربية أمام مفترق طرق‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬التطورات العالمية تفرض تحديات تتطلب التنسيق بين الدول العربية‮)‬،‮ ‬مبينا ان‮ (‬الشعوب العربية تزخر بطاقات بشرية وطبيعية كبيرة‮)‬،‮ ‬ولفت الى‮ (‬ضرورة وجود موقف عربي‮ ‬موحد وابتكار آليات جديدة لمواجهة هذه التحديات‮)‬،‮ ‬واعرب ابن فرحان عن امله بإن‮ (‬تحقق قمة جدة الأهداف المرجوة منها‮). ‬ومن المقرر ان تشارك سوريا في‮ ‬أعمال قمة السعودية،‮ ‬بعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية على استئناف مشاركة وفود الحكومة في‮ ‬كافة اجتماعات مجلس الجامعة ابتداء من‮ ‬7 ايار الجاري،‮ ‬وذلك بعد تعليق عضوية سوريا منذ أكثر من‮ ‬11عاما.وتلقى الرئيس بشار الأسد،‮ ‬في‮ ‬وقت سابق،‮ ‬دعوة الملك السعودي‮ ‬سلمان بن عبد العزيز،‮ ‬للمشاركة في‮ ‬القمة التي‮ ‬ستعقد في‮ ‬مدينة جدة‮. ‬وأكد وزير الخارجية السوري‮ ‬فيصل المقداد‮ (‬حضور الاسد قمة جدة‮). ‬وتُعقد القمة في‮ ‬جدة‮ ‬،حيث‮ ‬يتفاوض ممثلو الطرفين السودانيين منذ نحو عشرة أيام،‮ ‬برعاية مسؤولين أمريكيين وسعوديين‮. ‬وفي‮ ‬اليمن،‮ ‬تدفع السعودية نحو اتفاق سلام بين الحوثيين والحكومة التي‮ ‬تدعمها على رأس تحالف عسكري‮ ‬يشارك في‮ ‬العمليات العسكرية منذ العام‮ ‬2015.ويقول المحلّل السعودي‮ ‬سليمان العقيلي‮ ‬إنّ‮ (‬قمة جدة من أهم القمم من مدة طويلة لأنها ستعيد بناء المنطقة العربية بشكل‮ ‬يعتمد على المصالح وتحويل التحدّيات إلى فرص‮)‬،‮ ‬واضاف‮ (‬ستكون القمة ناجحة إذا استطاعت إعادة إدماج سوريا في‮ ‬النظام العربي‮ ‬واتخذت موقفا قويا من النزاع في‮ ‬السودان واليمن‮)‬،‮ ‬من جانبه‮ ‬،‮ ‬اعرب مساعد الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي‮ ‬عن تفاؤله بـ(قمة التجديد والتغيير‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬السعودية تشهد حالة نشاط دبلوماسي‮ ‬وسياسي‮ ‬طيب ومبشر،‮ ‬ورئاستها للقمة ستكون رئاسة نشيطة حريصة على المصلحة العربية‮). ‬