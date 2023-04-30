توقّع أجواء غائمة وحرارة منخفضة خلال يومين

بغداد – فائز جواد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة الى وزارة النقل، ان يكون اليوم الاثنين غائماً مصحوباً بإنخفاض في درجات حرارة خلال الأيام المقبلة.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم سيشهد بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس غائم جزئي في المنطقة الشمالية، اما درجات الحرارة ستكون مقاربة ليوم امس الاحد في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية)، واضاف ان (اليومين المقبلين سيكون طقسهما صحواً مع بعض الغيوم المنطقتين الوسطى والجنوبية، وصحو الى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة). على صعيد متصل، افتتح مركز التدريب الاقليمي في الهيئة، الدورة 51 الاساسية للرصد الجوي السطحي لموظفي الهيئة المعينين، منذ امس وستستمر لمدة 45 يوماً. وذكر البيان ان (عدداً من المحاضرين ذوي الاختصاص في قسمي التنبؤ الجوي والارصاد الجوية، قدموا دروساً وفق مناهج التعليم الاساسية الاولية لمعايير المنظمة العالمية للارصاد الجوي)،

مشيراً الى ان (المحاضرات خرجت بعدد من المحاور الاساسية منها المصطلحات الانوائية واساسيات الرصد الجوي السطحي، لاسيما توضيح معرفة الشفرات الانوائية وكيفية التعامل معها في عملية الرصد الجوي)، وتابع ان (المركز الاقليمي مستمر بالدورات الاساسية الخاصة بالموظفين العاملين في الانواء الجوية لاسيما الموظفين الجدد، لتطوير مهاراتهم الفنية والمهنية ورفدهم بالمعلومات المتعلقــــــــة بالجو والتغيرات المناخية).