توقيف 200 شخص أثناء مداهمة نواد ليلية في بغداد

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬توقيف‭ ‬حوالى‭ ‬200‭ ‬شخص‭ ‬بينهم‭ ‬أجانب‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬دهم‭ ‬استهدفت‭ ‬صالات‭ ‬للقمار‭ ‬والخمور‭ ‬داخل‭ ‬نواد‭ ‬ليلية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬العلاقات‭ ‬والاعلام‭ ‬اللواء‭ ‬سعد‭ ‬معن‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬بإشراف‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬‮ ‬عبد‭ ‬الامير‭ ‬الشمري،‭ ‬وبعمليات‭ ‬نوعية‭ ‬ووفقاً‭ ‬لمعلومات‭ ‬دقيقة،‭ ‬قوة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تضبط‭ ‬أربع‭ ‬صالات‭ ‬للروليت‭ ‬والخمور‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‮»‬‭.‬

ودهمت‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬أربعة‭ ‬نوادي‭ ‬ليلية‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الكرادة‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬زبائن‭ ‬يلعبون‭ ‬القمار‭ ‬الممنوعة‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬العراق،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬المصدر‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

‮ ‬بدوره،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الداخلية‭ ‬رافضا‭ ‬كشف‭ ‬اسمه‭ ‬ان‭ ‬القوة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬التكتيكي‭ ‬الخاص‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬اعتقلت‭ ‬191‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬32‭ ‬اجنبيا‭ ‬لممارستهم‭ ‬لعبة‭ ‬الروليت‭. ‬وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬بثتها‭ ‬الداخلية‭ ‬المعتقلين‭ ‬جالسين‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬نقلهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة‭.‬

‮ ‬كما‭ ‬تظهر‭ ‬طاولات‭ ‬القمار‭ ‬وزجاجات‭ ‬الكحول‭ ‬التي‭ ‬يُحظر‭ ‬بيعها‭ ‬واستهلاكها‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭.‬

ويعدّ‭ ‬استهلاك‭ ‬الكحول‭ ‬موضوعاً‭ ‬جدلياً‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وليست‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يثير‭ ‬فيها‭ ‬احتمال‭ ‬منعه‭ ‬الجدل‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬‮ ‬

واصدرت‭ ‬سلطات‭ ‬البلد‭ ‬المحافظ‭ ‬في‭ ‬أذار‭/‬مارس‭ ‬أمرا‭ ‬بمنع‭ ‬استيراد‭ ‬الكحول‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لقانون‭ ‬مثير‭ ‬للجدل‭ ‬دخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬مؤخراً،‭ ‬فيما‭ ‬ندد‭ ‬مراقبون‭ ‬بما‭ ‬اعتبروها‭ ‬قرارات‭ ‬تحدّ‭ ‬من‭ ‬الحريات‭.‬‮ ‬

مع‭ ‬ذلك،‭ ‬واصلت‭ ‬متاجر‭ ‬الكحول‭ ‬في‭ ‬بغداد،التي‭ ‬ينتمي‭ ‬أصحابها‭ ‬عمومًا‭ ‬إلى‭ ‬الأقليات‭ ‬المسيحية‭ ‬واليزيدية أعمالها‭ ‬بشكل‭ ‬عادي‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬القانون‭.‬

وينص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬‮«‬حظر‭ ‬استيراد‭ ‬وتصنيع‭ ‬وبيع‭ ‬المشروبات‭ ‬الكحولية‭ ‬بكافة‭ ‬أنواعها‮»‬،‭ ‬ويفرض‭ ‬غرامة‭ ‬على‭ ‬المخالفين‭ ‬‮ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬عراقي‭ (‬أي‭ ‬بين‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭).‬