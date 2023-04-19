رسول: المحكوم غادر مركز الشرطة إلى جهة مجهولة بمساعدة ثلاثة اشخاص

توقيف منتسبين على خلفية تواطؤ محتمل في هروب مسؤول أسبق مدان بالفساد

بغداد – قصي منذر

اكدت وزارة الداخلية ،هروب رئيس ديوان الوقف السني الاسبق ، المدان بالفساد من مركز شرطة كرادة مريم وسط المنطقة الخضراء، مما أدى إلى توقيف عدد من الضباط وعناصر الشرطة على خلفية تواطؤ محتمل والمساعدة على الهرب. والقت القوات الامنية الفبض على رئيس الديوان الاسبق سعد كمبش في 21 أذار الماضي، بعد ذلك صدر حكم عليه بالحبس الشديد أربع سنوات لإدانته بمخالفة واجبات وظيفته عمداً والتسبب في إضرار المال العام. واكد مصدر في الوزارة (هروب كمبش من مركز شرطة مساء الثلاثاء بمساعدة ثلاثة أشخاص، كانوا ينتظرونه خلف مبنى السجن)، واضاف إنه (تم توقيف ثمان ضباط و 18 شرطياً)، وتابع ان (انتشاراً امنياً مكثفاً داخل المنطقة الخضراء ،بحثا الهارب، وأن وزير الداخلية موجود في مكان الحادث ووجه باحتجاز جميع الضباط الموجودين داخل المركز لأغراض التحقيق). من جانبه ، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقته (الزمان) امس ان (تم القاء القبض على كمبش من قبل الفريق الساند على ذمة الهيئة العليا للنزاهة في21 اذار الماضي، وقد اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات وفق المادة 331)، واضاف انه (بعد زيارة النائب اسماء حميد كمبش الى مركز الشرطه وقت الافطار ومغادرتها له ،هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة اشخاص من خلف المركز والوصول الى مركبتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه الى جهة مجهولة)، واشار الى ان (الاجهزة المختصة باشرت التحقيق ووضعت يدها على الوثائق والأدلة وباشرت بكشفها والقاء القبض على كل من له علاقة بالهروب والاطراف التي سهلت ذلك، حيث اصدر قاضي التحقيق امر بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقف). وأقيل كمبش من منصبه كرئيس ديوان الوقف السني في أذار 2022 ثم تولى منصب نائب رئيس الديوان قبل توقيفه. وذكرت هيئة النزاهة أن (الحكم صدر بحقه في نيسان الجاري لقيامه بشراء فندق بأكثر من 36 مليون دولار ،برغم عدم وجود جدوى اقتصادية لذلك). كما أدين بإهدر نحو مليون دولار من خلال تضخيم سعر بناء مآذن جديدة في محافظة صلاح الدين، وبمخالفات مالية تتعلق بعقد أبرم مع شركة يابانية لبناء مسجد الموصل، وفقا لمصدر اخر.

وفي ديالى ، نفى مصدر امني في شرطة المحافظة، اعتقال بعض افراد عائلة رئيس ديوان الوقف السني الاسبق على خلفية هروبه من الموقف.وقال المصدر ان (الأنباء التي تناقلتها بعض منصات التواصل الاجتماعي ومواقع اعلامية بشأن اعتقال بعض افراد اسرة رئيس ديوان الوقف السني الاسبق غير دقيقة ولم تصدر بحقهم اية مذكرات قبض رسمية)، واشار الى ان (جميع المعلومات تدل بان اسرة كمبش غير موجودة حاليا في بعقوبة ). وكانت الاجهزة الامنية قد شددت من اجراءاتها الامنية عند مداخل ديالى مع العاصمة بغداد على خلفية هروب كمبش اول امس. في غضون ذلك ، أعلن وزير العدل خالد شواني، ،بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكَّل لجنة بشأن قانون العفو العام. وقال في تصريح امس إن (السوداني ومنذ مدة طويلة قد شكل لجنة لغرض إعداد مشروع قانون العفو العام)، ودعا دائرتي الاصلاح العراقية والاحداث الى (السماح لذوي السجناء بزيارتهم خلال عيد)، وجه شواني بـ(إعفاء مديرة سجن النساء المركزي وسحب يد معاونتها، وذلك لمخالفتهن الأوامر والتعليمات).