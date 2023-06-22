توقيف مصري في بريطانيا يشتبه بأنه مدبر عمليات تهريب بشر

لندن,-(أ ف ب) – اعلنت الشرطة البريطانية الخميس اعتقال رجل مصري في لندن يشتبه في تنظيمه تهريب آلاف من الأشخاص على متن “شراك الموت” من شمال افريقيا إلى ايطاليا.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بيان إن الرجل الذي يبلغ من العمر 40 عاما اعتقل غرب لندن قرب مطار هيثرو الأربعاء بعد تحقيق مع الشرطة الإيطالية.

ويأتي توقيفه بعد أن اوقف تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية ويشتبه بأنهم مهربون في اليونان، بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية قد يكون أسفر عن مصرع المئات.

وأكدت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن الرجل في لندن على صلة بالعديد من عمليات العبور غير القانونية في البحر المتوسط على مدار العام الماضي، بما في ذلك من ليبيا وكان يعمل من بريطانيا بالشراكة مع مجرمين اخرين.

وتطلبت ثلاث من عمليات العبور هذه جهود إنقاذ من قبل خفر السواحل الإيطالي لمراكب معرضة للخطر، وكان كل منها كان يقل أكثر من 600 شخص.

ونقل البيان عن الضابط المسؤول في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة دارين بار قوله إن “نوع القوارب التي تستخدمها جماعات الجريمة المنظمة هي شراك للموت وللأسف توفي الكثير من الاشخاص بعد حوادث في البحر المتوسط، ما يدل على مستوى الخطر”.

وأضاف “سنواصل تبادل المعلومات الاستخباراتية واخذ الاجراءات مع الشركاء لمنع العبور واعتقال مهربي البشر هنا وفي الخارج”.