توقيف شخصين في ألمانيا بتهمة الانتماء لحزب الله

برلين‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬القضاء‭ ‬الألماني‭ ‬الأربعاء‭ ‬توقيف‭ ‬شخصين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬يُشتبه‭ ‬في‭ ‬أنهما‭ ‬عضوان‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني،‭ ‬بتهمة‭ ‬الترويج‭ ‬وممارسة‭ ‬انشطة‭ ‬لصالح‭ ‬التنظيم‭ ‬الموالي‭ ‬لإيران‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬الاتحادي‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬حسن‭ ‬م‭.‬،‭ ‬لبناني،‭ ‬وعبد‭ ‬اللطيف‭ ‬و‭.‬،‭ ‬ألماني‭-‬لبناني،‭ ‬أوقفا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬كوكسهافن‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭.‬

وانضم‭ ‬الرجلان‭ ‬بحسب‭ ‬النيابة،‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬والتحق‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬و‭. ‬بالحزب‭ ‬في‭ ‬2004‭ ‬وحسن‭ ‬م‭. ‬في‭ ‬2016‭.‬

ويُشتبه‭ ‬في‭ ‬أنهما‭ ‬عملا‭ ‬كممثلين‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بريمن،‭ ‬ومارسا‭ ‬انشطة‭ ‬وتحدثا‭ ‬باسم‭ ‬التنظيم،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬دعمهما‭ ‬دعاة‭ ‬ومنظمات‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬مقرّبة‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬الرجلان‭ ‬الأربعاء‭ ‬أمام‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬سيتخذ‭ ‬قراراً‭ ‬بشأن‭ ‬طلب‭ ‬النيابة‭ ‬وضعهما‭ ‬في‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي‭.‬‮ ‬

وتعتبر‭ ‬دول‭ ‬عديدة‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬أو‭ ‬جناحه‭ ‬العسكري،‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬بينها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وأغلبية‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وفي‭ ‬ألمانيا،‭ ‬سمح‭ ‬لوقت‭ ‬طويل‭ ‬بأنشطة‭ ‬الجناح‭ ‬السياسي‭ ‬للحزب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ينظم‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬تظاهرات‭ ‬مناهضة‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتمّ‭ ‬حظرها‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬المانيا‭..‬