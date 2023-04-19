توقيف رجل لاستحمامه في مياه حظيرة وحيد القرن

ويلينغتون‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أُوقف‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬حيوانات‭ ‬أوكلاند‭ ‬في‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬الأربعاء‭ ‬لاقتحامه‭ ‬حظيرة‭ ‬الحيوانات‭ ‬البرية‭ ‬الإفريقية‭ ‬واستحمامه‭ ‬في‭ ‬الخندق‭ ‬المائي‭ ‬بجانب‭ ‬وحيد‭ ‬القرن‭ ‬والظباء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬قائمون‭ ‬على‭ ‬الموقع‭. ‬وتُظهر‭ ‬لقطات‭ ‬للحادثة‭ ‬نُشرت‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬الشخص‭ ‬المذكور‭ ‬يرتدي‭ ‬قميصاً‭ ‬داخلياً‭ ‬وهو‭ ‬يجذف‭ ‬في‭ ‬الماء،‭ ‬قبل‭ ‬غسل‭ ‬وجهه‭ ‬وشعره‭. ‬وتضم‭ ‬الحظيرة‭ ‬حيوانات‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬وحيد‭ ‬القرن‭ ‬وظباء‭ ‬نيالا‭ ‬ذات‭ ‬القرون‭ ‬المقوسة‭.‬

وقال‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬حديقة‭ ‬حيوانات‭ ‬أوكلاند‭ “‬لقد‭ ‬فوجئَت‭ ‬حيوانات‭ ‬وحيد‭ ‬القرن‭ ‬والنيالا‭ ‬بالزائر‭ ‬الدخيل،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬مفهوم‭”.‬

وبقي‭ ‬الرجل‭ ‬في‭ ‬الماء‭ ‬لدقائق‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمتثل‭ ‬لأوامر‭ ‬حراس‭ ‬الحديقة‭ ‬ويعود‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الزوار‭. ‬وجرى‭ ‬تسليمه‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬الشرطة‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬حديقة‭ ‬الحيوانات‭ ‬كيفن‭ ‬بولي‭ ‬إنه‭ “‬مرتاح‭ ‬للغاية‭” ‬لعدم‭ ‬إصابة‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬أو‭ ‬الحيوانات‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ “‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬الرجل‭ ‬المعني‭ ‬المساعدة‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليه‭ ‬بوضوح‭”.‬