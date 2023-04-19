توقيف رجل لاستحمامه في مياه حظيرة وحيد القرن

ويلينغتون (أ ف ب) – أُوقف رجل في حديقة حيوانات أوكلاند في نيوزيلندا الأربعاء لاقتحامه حظيرة الحيوانات البرية الإفريقية واستحمامه في الخندق المائي بجانب وحيد القرن والظباء، وفق ما أفاد قائمون على الموقع. وتُظهر لقطات للحادثة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الشخص المذكور يرتدي قميصاً داخلياً وهو يجذف في الماء، قبل غسل وجهه وشعره. وتضم الحظيرة حيوانات من نوع وحيد القرن وظباء نيالا ذات القرون المقوسة.
وقال ناطق باسم حديقة حيوانات أوكلاند “لقد فوجئَت حيوانات وحيد القرن والنيالا بالزائر الدخيل، وهو أمر مفهوم”.
وبقي الرجل في الماء لدقائق قبل أن يمتثل لأوامر حراس الحديقة ويعود إلى منطقة الزوار. وجرى تسليمه بعدها إلى الشرطة.
وقال مدير حديقة الحيوانات كيفن بولي إنه “مرتاح للغاية” لعدم إصابة أفراد من الجمهور أو الحيوانات.
وأضاف “نأمل أن يتلقى الرجل المعني المساعدة والدعم الذي يحتاج إليه بوضوح”.