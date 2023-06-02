توقيف ثلاثة فتيان في ريف نيويورك لالتهامهم بجعة

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أوقفت‭ ‬سلطات‭ ‬نيويورك‭ ‬ثلاثة‭ ‬مراهقين‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬الولاية‭ ‬الشمالي‭ ‬لقتلهم‭ ‬وأكلهم‭ ‬على‭ ‬مائدة‭ ‬العائلة‭… ‬بجعة‭ ‬قالوا‭ ‬إنهم‭ ‬اعتقدوا‭ ‬أنها‭ ‬بطة‭ ‬كبيرة،‭ ‬بحسب‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭. ‬وقُتلت‭ ‬هذه‭ ‬البجعة،‭ ‬وهي‭ ‬أنثى‭ ‬تدعى‭ ‬فاي‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬سيراكيوز،‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬المطولة‭ ‬لمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬قدامى‭ ‬المحاربين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬شرطة‭ ‬بلدة‭ ‬مانليوس،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الكيلومترات‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭.‬‮ ‬‭ ‬وتتهم‭ ‬الشرطة‭ ‬الفتيان‭ ‬الثلاثة‭ ‬الذين‭ ‬تبلغ‭ ‬أعمارهم‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬و18‭ ‬عاما،‭ ‬بالضلوع‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬تخريب‭ ‬وسرقة‭.‬

وبحسب‭ ‬الرواية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الضابط‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬كينيث‭ ‬هاتر‭ ‬للصحافة‭ ‬المحلية،‭ ‬فإن‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬متهمون‭ ‬بسرقة‭ ‬البجعة‭ ‬فاي‭ ‬وصغارها‭ ‬الأربعة‭ ‬لجعلها‭ ‬حيوانات‭ ‬منزلية‭ ‬أليفة‭. ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬عُثر‭ ‬على‭ ‬صغار‭ ‬البجع‭ ‬سالمة،‭ ‬لكن‭ ‬والدتها‭ ‬كانت‭ ‬أقل‭ ‬حظاً‭.‬

وأوضح‭ ‬هاتر‭ ‬أن‭ “‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬والأصدقاء‭ ‬أكلوا‭ ‬البجعة‭ ‬التي‭ ‬اعتقدوا‭ ‬أنها‭ ‬بطة‭ ‬كبيرة‭ ‬جداً‭”‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفتيان‭ ‬الثلاثة‭ “‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬يعلمون‭ ‬أن‭ (‬هذا‭ ‬الطائر‭) ‬ليس‭ ‬حيواناً‭ ‬برياً‭ ‬وأنه‭ ‬ينتمي‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬مانليوس‭”.‬

وتشكّل‭ ‬طيور‭ ‬البجع‭ ‬رمزاً‭ ‬لهذه‭ ‬البلدة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬4600‭ ‬نسمة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أقامت،‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬في‭ ‬البرك‭ ‬الصغيرة‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭.‬

ونقلت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬بول‭ ‬وورال‭ ‬قوله‭ “‬إنه‭ ‬لأمر‭ ‬محزن‭”‬،‭ “‬كأننا‭ ‬فقدنا‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭”.‬