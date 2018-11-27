توقيف‭ ‬موظف‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الشيوخ‭ ‬الفرنسي‭ ‬بتهمة‭ ‬التجسس‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية

سجن مستشار سابق لترامب أدين بقضية التدخل الروسي في الانتخابات
باريس - الزمان
اعتقلت أجهزة الاستخبارات الفرنسية موظفا حكوميا بارزا بشبهة التجسس لحساب كوريا الشمالية وتمرير معلومات سرية لنظام البلد الآسيوي المعزول.
وتم اعتقال بونوا كينيديه، رئيس «رابطة الصداقة الفرنسية–الكورية» ومؤلف كتاب حول الدولة المعزولة، الأحد، وفقا لمصدر قضائي في باريس الإثنين.
ويقوم مدعي عام باريس بالتحقيق في مسألة قيام كينيديه «بجمع معلومات قد تقوض المصالح الأساسية للدولة وتسليمها لجهة خارجية» في قضية بدأ النظر فيها في آذار/مارس الفائت، بحسب المصدر القضائي. وأضاف المصدر أجهزة الاستخبارات تحقق في ما إذا كان كينيديه المحتجز حاليا في مقر الإدارة العامة للأمن الداخلي الفرنسية، قدّم معلومات إلى بيونغ يانغ. وذكر برنامج «كوتيديان» التلفزيوني أن مداهمة تمت في مكتبه في مجلس الشيوخ.
وبحسب الموقع الالكتروني لمجلس الشيوخ الفرنسي، فإن كينيديه هو أحد مسؤولي إدارة الهندسة المعمارية والتراث والحدائق في مجلس الشيوخ، مكلف القسم الإداري والمالي.
وفي واشنطن ، بدأ مساعد سابق في حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابيّة كان نقطة انطلاق التحقيقات في التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية تنفيذ حكم بالسجن بحقّه مدة أسبوعين لكذبه في إفادة أمام مكتب التحقيق الفدرالي. ودخل جورج بابادوبولوس وحدة الحماية المخفّفة في أوكسفورد في سجن ويسكونسن الفدرالي بعد مرور أكثر من عام على إقراره بذنبه بالكذب في التحقيق في إحدى أولى القضايا التي أثارها المحقّق الخاص روبرت مولر، وفق ما أكدته مصلحة السجون.
وبابادوبولس الذي كانت اتصالاته مع روسيا محور التحقيق في التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا هو الشخصية الثانية في تحقيق مولر الذي يُحكَم عليه بالسجن بعد المحامي اللندني أليكس فان در زوان الذي سجن 30 يوما لإفادته الكاذبة بشأن عمله مع بول مانافورت رئيس حملة ترامب عام 2016. ويواجه مانافورت احتمال قضاء أكثر من عشر سنوات وراء القضبان عندما يصدر الحكم بحقه في شباط/فبراير المقبل بتهم متعددة متعلقة بغسل أموال والقيام بحملات ضغط غير شرعية.
وكان بابادوبولس محللاً نفطيًا مغمورًا في آذار/مارس 2016 عندما انضمّ إلى الفريق الذي يُقدّم الاستشارات في مجال السياسة الخارجية لحملة ترامب.
ومن مقرّه في لندن أقام بابادوبولس اتّصالات مع من كان يعتقد أنّهم مسؤولون روس من ذوي الأهمية أو على صلة بمسؤولين روس كبار عرضوا من خلاله على حملة ترامب لقاءً بين المرشّح ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونشرت دار نشر «ديلغا» آخر أعمال كينيديه العام الفائت، وكان بعنوان «كوريا الشمالية، هذا البلد المجهول».
وكتب كينيديه مقالات عدة حول كوريا الشمالية وسافر مرارا في أنحاء شبه الجزيرة منذ العام 2005، بحسب الموقع الالكتروني لديلغا.
وتعمل رابطة الصداقة الفرنسية–الكورية التي تأسست على أيدي صحافيين متعاطفين مع القضايا الشيوعية والاشتراكية في أواخر الستينات، على تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية وتدعم توحيد الكوريتين.
خبير في الشؤون الكورية
وتخرج كينيديه من معهد «إينا» الفرنسي العريق الذي يفخر بأنه المصدر الرئيسي لكبار الموظفين الحكوميين والقادة السياسيين.
في العام 2013، أصدر كتابا حول «اقتصاد كوريا الشمالية: ميلاد تنين آسيوي جديد؟»، بعد سنوات من العقوبات الدولية الرامية الى إجبار البلد الآسيوي للتخلي عن برنامجه للتسلح النووي والبالستي.
وفي مقابلة مع محطة «آرتي» الفرنسية، حيا كينيديه في برنامج قدم خلاله على أنه «خبير في العلاقات الدولية»، التقارب الذي حصل بين فرنسا وكوريا الشمالية.
وكوريا الشمالية منبوذة على الصعيد الدولي منذ عقود بسبب رفضها التخلي عن برامجها للتسلح النووي. وفرضت عليها عقوبات صارمة بهدف إجبار نظامها على التخلي عن برنامجه الصاروخي والنووي.
وتقدر الأمم المتحدة أنّ 10,2 مليون شخص أي 41% من سكان البلاد يعانون من سوء التغذية، فيما يزدهر اقتصاد الجارة كوريا الجنوبية التي يحكمها نظام ديموقراطي.
وتحسنت علاقات كوريا الشمالية مع الجنوب والولايات المتحدة مند قمة تاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في حزيران/يونيو، لكن الولايات المتحدة تبقي على العقوبات الى أن تقوم بيونغ يانغ «بنزع السلاح النووي بشكل كامل».
ومنذ تلك القمة، تخلت كوريا الشمالية عن تجاربها البالستية والنووية، وفككت موقعا للتجارب الصاروخية ووعدت بتفكيك مجمعها النووي الرئيسي اذا وافقت الولايات المتحدة على تقديم تنازلات.