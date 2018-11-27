توقيف‭ ‬موظف‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الشيوخ‭ ‬الفرنسي‭ ‬بتهمة‭ ‬التجسس‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية

سجن‭ ‬مستشار‭ ‬سابق‭ ‬لترامب‭ ‬أدين‭ ‬بقضية‭ ‬التدخل‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬الانتخابات

باريس‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

اعتقلت‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الفرنسية‭ ‬موظفا‭ ‬حكوميا‭ ‬بارزا‭ ‬بشبهة‭ ‬التجسس‭ ‬لحساب‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬وتمرير‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬لنظام‭ ‬البلد‭ ‬الآسيوي‭ ‬المعزول‭.‬

وتم‭ ‬اعتقال‭ ‬بونوا‭ ‬كينيديه،‭ ‬رئيس‭ ‬«رابطة‭ ‬الصداقة‭ ‬الفرنسية–الكورية»‭ ‬ومؤلف‭ ‬كتاب‭ ‬حول‭ ‬الدولة‭ ‬المعزولة،‭ ‬الأحد،‭ ‬وفقا‭ ‬لمصدر‭ ‬قضائي‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الإثنين‭.‬

ويقوم‭ ‬مدعي‭ ‬عام‭ ‬باريس‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬قيام‭ ‬كينيديه‭ ‬«بجمع‭ ‬معلومات‭ ‬قد‭ ‬تقوض‭ ‬المصالح‭ ‬الأساسية‭ ‬للدولة‭ ‬وتسليمها‭ ‬لجهة‭ ‬خارجية»‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬بدأ‭ ‬النظر‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬آذار/مارس‭ ‬الفائت،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬القضائي‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬كينيديه‭ ‬المحتجز‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬الفرنسية،‭ ‬قدّم‭ ‬معلومات‭ ‬إلى‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭. ‬وذكر‭ ‬برنامج‭ ‬«كوتيديان»‭ ‬التلفزيوني‭ ‬أن‭ ‬مداهمة‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭.‬

وبحسب‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الفرنسي،‭ ‬فإن‭ ‬كينيديه‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬مسؤولي‭ ‬إدارة‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬والتراث‭ ‬والحدائق‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬مكلف‭ ‬القسم‭ ‬الإداري‭ ‬والمالي‭.‬

وفي‭ ‬واشنطن‭ ‬،‭ ‬بدأ‭ ‬مساعد‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الانتخابيّة‭ ‬كان‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬التحقيقات‭ ‬في‭ ‬التدخّل‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأميركية‭ ‬تنفيذ‭ ‬حكم‭ ‬بالسجن‭ ‬بحقّه‭ ‬مدة‭ ‬أسبوعين‭ ‬لكذبه‭ ‬في‭ ‬إفادة‭ ‬أمام‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬الفدرالي‭. ‬ودخل‭ ‬جورج‭ ‬بابادوبولوس‭ ‬وحدة‭ ‬الحماية‭ ‬المخفّفة‭ ‬في‭ ‬أوكسفورد‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬ويسكونسن‭ ‬الفدرالي‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬إقراره‭ ‬بذنبه‭ ‬بالكذب‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬أولى‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬أثارها‭ ‬المحقّق‭ ‬الخاص‭ ‬روبرت‭ ‬مولر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬مصلحة‭ ‬السجون‭.‬

وبابادوبولس‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬اتصالاته‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬محور‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬التواطؤ‭ ‬بين‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬وروسيا‭ ‬هو‭ ‬الشخصية‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مولر‭ ‬الذي‭ ‬يُحكَم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬بعد‭ ‬المحامي‭ ‬اللندني‭ ‬أليكس‭ ‬فان‭ ‬در‭ ‬زوان‭ ‬الذي‭ ‬سجن‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬لإفادته‭ ‬الكاذبة‭ ‬بشأن‭ ‬عمله‭ ‬مع‭ ‬بول‭ ‬مانافورت‭ ‬رئيس‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬عام‭ ‬2016‭. ‬ويواجه‭ ‬مانافورت‭ ‬احتمال‭ ‬قضاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬وراء‭ ‬القضبان‭ ‬عندما‭ ‬يصدر‭ ‬الحكم‭ ‬بحقه‭ ‬في‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬بتهم‭ ‬متعددة‭ ‬متعلقة‭ ‬بغسل‭ ‬أموال‭ ‬والقيام‭ ‬بحملات‭ ‬ضغط‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭.‬

وكان‭ ‬بابادوبولس‭ ‬محللاً‭ ‬نفطيًا‭ ‬مغمورًا‭ ‬في‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2016‭ ‬عندما‭ ‬انضمّ‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يُقدّم‭ ‬الاستشارات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لحملة‭ ‬ترامب‭.‬

ومن‭ ‬مقرّه‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬أقام‭ ‬بابادوبولس‭ ‬اتّصالات‭ ‬مع‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬أنّهم‭ ‬مسؤولون‭ ‬روس‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الأهمية‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بمسؤولين‭ ‬روس‭ ‬كبار‭ ‬عرضوا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬لقاءً‭ ‬بين‭ ‬المرشّح‭ ‬ترامب‭ ‬والرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭.‬

ونشرت‭ ‬دار‭ ‬نشر‭ ‬«ديلغا»‭ ‬آخر‭ ‬أعمال‭ ‬كينيديه‭ ‬العام‭ ‬الفائت،‭ ‬وكان‭ ‬بعنوان‭ ‬«كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬المجهول»‭.‬

وكتب‭ ‬كينيديه‭ ‬مقالات‭ ‬عدة‭ ‬حول‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬وسافر‭ ‬مرارا‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2005،‭ ‬بحسب‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬لديلغا‭.‬

وتعمل‭ ‬رابطة‭ ‬الصداقة‭ ‬الفرنسية–الكورية‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬صحافيين‭ ‬متعاطفين‭ ‬مع‭ ‬القضايا‭ ‬الشيوعية‭ ‬والاشتراكية‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الستينات،‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬وتدعم‭ ‬توحيد‭ ‬الكوريتين‭.‬

خبير‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الكورية

وتخرج‭ ‬كينيديه‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬«إينا»‭ ‬الفرنسي‭ ‬العريق‭ ‬الذي‭ ‬يفخر‭ ‬بأنه‭ ‬المصدر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لكبار‭ ‬الموظفين‭ ‬الحكوميين‭ ‬والقادة‭ ‬السياسيين‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬2013،‭ ‬أصدر‭ ‬كتابا‭ ‬حول‭ ‬«اقتصاد‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية:‭ ‬ميلاد‭ ‬تنين‭ ‬آسيوي‭ ‬جديد؟»،‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬إجبار‭ ‬البلد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬برنامجه‭ ‬للتسلح‭ ‬النووي‭ ‬والبالستي‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬محطة‭ ‬«آرتي»‭ ‬الفرنسية،‭ ‬حيا‭ ‬كينيديه‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬قدم‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬«خبير‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية»،‭ ‬التقارب‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬بين‭ ‬فرنسا‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭.‬

وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬منبوذة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬بسبب‭ ‬رفضها‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬برامجها‭ ‬للتسلح‭ ‬النووي‭. ‬وفرضت‭ ‬عليها‭ ‬عقوبات‭ ‬صارمة‭ ‬بهدف‭ ‬إجبار‭ ‬نظامها‭ ‬على‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬برنامجه‭ ‬الصاروخي‭ ‬والنووي‭.‬

وتقدر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنّ‭ ‬10,2‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬أي‭ ‬41%‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البلاد‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬التغذية،‭ ‬فيما‭ ‬يزدهر‭ ‬اقتصاد‭ ‬الجارة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬التي‭ ‬يحكمها‭ ‬نظام‭ ‬ديموقراطي‭.‬

وتحسنت‭ ‬علاقات‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬الجنوب‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مند‭ ‬قمة‭ ‬تاريخية‭ ‬بين‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬والرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬حزيران/يونيو،‭ ‬لكن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تبقي‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬«بنزع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬بشكل‭ ‬كامل»‭.‬

ومنذ‭ ‬تلك‭ ‬القمة،‭ ‬تخلت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬عن‭ ‬تجاربها‭ ‬البالستية‭ ‬والنووية،‭ ‬وفككت‭ ‬موقعا‭ ‬للتجارب‭ ‬الصاروخية‭ ‬ووعدت‭ ‬بتفكيك‭ ‬مجمعها‭ ‬النووي‭ ‬الرئيسي‭ ‬اذا‭ ‬وافقت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تنازلات‭.‬