توقيف‭ ‬لاعبين‭ ‬ومسؤولين‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تلاعب‭ ‬بنتائج‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني

مدريد–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أوقفت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسبانية‭ ‬امس‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الحاليين‭ ‬مثل‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬راوول‭ ‬برافو،‭ ‬وآخرين‭ ‬معتزلين،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تلاعب‭ ‬بالنتائج‭ ‬في‭ ‬بطولتي‭ ‬الدرجتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تنفيذ‭ ‬مداهمات‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬عدة‭ ‬لم‭ ‬تسمها،‭ ‬بهدف‭ ‬توقيف‭ ‬11‭ ‬شخصا‭ ‬هم‭ ‬«معتزلون‭ ‬ولاعبون‭ ‬حاليون‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬لاعبون‭ ‬حاليون‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬ومسؤولون‭ ‬في‭ ‬نادٍ»‭.‬

وأشار‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬التحقيق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المباريات‭ ‬المشكوك‭ ‬بوجود‭ ‬تلاعب‭ ‬بنتائجها،‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬موسمي‭ ‬2018-2019‭ ‬و2017-2018‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬شبهات‭ ‬حول‭ ‬تلاعب‭ ‬بنتائجها،‭ ‬كان‭ ‬فريق‭ ‬بلد‭ ‬الوليد‭ ‬طرفا‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬منها‭. ‬ويشارك‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬واستحوذ‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬السابق‭ ‬رونالدو‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬أسهمه‭ ‬في‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه،‭ ‬أسماء‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬تدور‭ ‬شبهات‭ ‬حولهم،‭ ‬وأبرزهم‭ ‬برافو‭ ‬(38‭ ‬عاما‭ ‬حاليا)‭ ‬ويدافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬فريق‭ ‬قرطبة‭ ‬(درجة‭ ‬ثانية)‭ ‬وسبق‭ ‬له‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬والمنتخب‭ ‬الإسباني،‭ ‬وبورخا‭ ‬فرنانديز‭ ‬المعتزل‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬سابقا‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬بلد‭ ‬الوليد،‭ ‬وكارلوس‭ ‬أراندا‭ ‬الذي‭ ‬اعتزل‭ ‬المنافسات‭ ‬بعد‭ ‬دفاعه‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬أندية‭ ‬عدة‭.‬