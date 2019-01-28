توقيف‭ ‬كندي‭ ‬حاول‭ ‬اختلاس‭ ‬284‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ترفيه

هونغ كونغ-(أ ف ب) – أعلنت شرطة ماكاو الاثنين توقيف كندي للاشتباه بمحاولته اختلاس مبلغ قدره 284 مليون دولار من شركة ترفيه.
وتم توقيف المتقاعد من أصول صينية والبالغ من العمر 61 عاما الجمعة للاشتباه بأنه حاول تحويل المبلغ من حساب الشركة المصرفي باستخدام وثائق مزورة في وقت سابق الأسبوع الماضي.
وذكرت شرطة ماكاو في بيان لوكالة فرانس برس أن المشتبه به، واسم عائلته لياو، حاول استخدام „تصريح ووثيقة تحويل مزورتين في محاولة للاحتيال على شركة الترفيه والمصرف المعني“. ولم تحدد الشرطة اسم الشركة أو المصرف المعنيين.
ويأتي التوقيف على وقع خلاف دبلوماسي بين بكين وأوتاوا بعدما أوقفت السلطات الكندية المديرة المالية لمجموعة „هواوي“ مينغ وانتشو بطلب من الولايات المتحدة التي تتهمها بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
وفي تحرك اعتبر مراقبون أنه للرد على قضية مينغ، اعتقلت السلطات الصينية كنديين اتهمتهما بـ“تهديد الأمن القومي الصيني“، وهو تعبير تستخدمه بكين عند الاتهام بالتجسس.
ولم تصدر بكين تفاصيل كثيرة بشأن مكان توقيفهما أو القضايا ضدهما.
وفي المقابل، أعلنت الشرطة عملية التوقيف التي جرت في ماكاو في مؤتمر صحافي وقدمت بعض التفاصيل عن التهم.
وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه به „حاول تحويل 249 مليون يورو“.
وازدادت شكوك موظفي البنك لدى اكتشافهم أن توقيع المشتبه به لم يتطابق مع التوقيع الموجود في سجلاتهم لحساب الشركة فأبلغوا الشرطة. وتم توقيف الكندي عند الحدود أثناء محاولته مغادرة ماكاو مساء الجمعة.
وقال متحدث باسم القنصلية الكندية في هونغ كونغ التي تشرف على ماكاو إن المسؤولين على علم بعملية التوقيف التي تمت في المستعمرة البرتغالية السابقة.
وأفاد أن „المسؤولين القنصليين على اتصال بالسلطات المحلية في هذا الشأن“، رافضا الإدلاء بمزيد من التعليقات نظرا لقوانين كندا في ما يتعلق بالخصوصية.