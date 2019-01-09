توقيف‭ ‬ثمانية‭ ‬أجانب‭ ‬في‭ ‬داعش‭ ‬بينهم‭ ‬أميركي‭ ‬وألماني‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬

هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬75%‭ ‬من‭ ‬إدلب

بيروت‭ – ‬الزمان

أعلنت‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬أنها‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬ثمانية‭ ‬جهاديين‭ ‬أجانب‭ ‬يعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬–الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بينهم‭ ‬أميركي‭ ‬في‭ ‬ال16‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬وألماني،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬“في‭ ‬العملية‭ ‬الهادفة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬مرتزقة‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬هجين‭ ‬ونواحيها‭… ‬التي‭ ‬نفذت‭ ‬بتاريخ‭ ‬6-7‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير،‭ ‬تمّ‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬ثمانية‭ ‬إرهابيين”‭ ‬بينهم‭ ‬أميركي‭ ‬قاصر‭ ‬وألماني‭ ‬وروسي،‭ ‬واثنان‭ ‬من‭ ‬اوزبكستان،‭ ‬والآخرون‭ ‬من‭ ‬طاجيكستان‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬وكازخستان‭. ‬وتقود‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أبرز‭ ‬مكونات‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬واشنطن،‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬طرد‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬جيبهم‭ ‬الأخير‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭.‬

ونشرت‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬صورا‭ ‬للدواعش‭ ‬الأجانب‭ ‬مع‭ ‬الأسماء‭ ‬التالية:

–‭ ‬عادل‭ ‬رحيموف‭ ‬(58‭ ‬عاما)،‭ ‬أوزبكستان

–‭ ‬فرهاد‭ ‬قاروف‭ ‬(28‭ ‬عاما)،‭ ‬أوزبكستان

–‭ ‬محمد‭ ‬دولات‭ ‬(22‭ ‬عاما)،‭ ‬طاجيكستان

–‭ ‬عسكر‭ ‬زارمانباتوف‭ ‬(27‭ ‬عاما)،‭ ‬أوكرانيا

–‭ ‬ساتيبك‭ ‬اوشيباف‭ ‬(30‭ ‬عاما)،‭ ‬كازخستان

–‭ ‬بيمورزيف‭ ‬بيكجان‭ ‬(30)،‭ ‬روسيا

–‭ ‬لوكاس‭ ‬غلاس‭ ‬(31‭ ‬عاما)،‭ ‬ألمانيا

وتتحفظ‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬اسم‭ ‬الأميركي‭ ‬كونه‭ ‬قاصرا‭.‬

فيما‭ ‬أعلن‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬عقدت‭ ‬الاربعاء‭ ‬اتفاقا‭ ‬أتاح‭ ‬لها‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬معارضة‭ ‬مسلحة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬السورية‭ ‬وجوارها،‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬75%‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬الخارجة‭ ‬عن‭ ‬سيطرة‭ ‬النظام‭.‬

وتقع‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬وهي‭ ‬تضم‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬محافظات‭ ‬حلب‭ ‬وحماه‭ ‬واللاذقية،‭ ‬وتقع‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬معارضة‭ ‬مسلحة‭ ‬وأخرى‭ ‬جهادية‭.‬

وقال‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬“سيطرت‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬سهل‭ ‬الغاب‭ ‬وجبل‭ ‬شحشبو،‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬الريف‭ ‬الجنوبي‭ ‬لمحافظة‭ ‬إدلب‭ ‬إلى‭ ‬الريف‭ ‬الشمالي‭ ‬لمحافظة‭ ‬حماه،‭ ‬بعد‭ ‬إبرام‭ ‬إتفاق‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬مع‭ ‬مجموعات‭ ‬منضوية‭ ‬تحت‭ ‬حركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام”‭.‬

واوضح‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الجبلية‭ ‬المجاورة‭ ‬لسهل‭ ‬زراعي‭ ‬تضم‭ ‬عشرات‭ ‬القرى‭ ‬والبلدات‭.‬

وبموجب‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬باتت‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام،‭ ‬وهي‭ ‬الفرع‭ ‬السوري‭ ‬لتنظيم‭ ‬القاعدة،‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬75‭ ‬%‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬تسعة‭ ‬آلاف‭ ‬كلم‭ ‬مربع،‭ ‬هي‭ ‬مساحة‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬الخارجة‭ ‬عن‭ ‬سيطرة‭ ‬النظام‭.‬

كما‭ ‬اوضح‭ ‬أن‭ ‬فصائل‭ ‬جهادية‭ ‬اخرى‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬5%‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المساحة،‭ ‬ليبقى‭ ‬نحو‭ ‬20%‭ ‬بأيدي‭ ‬الجبهة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتحرير‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬تركيا‭.‬

واعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬“نص‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬حركة‭ ‬احرار‭ ‬الشام‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سهل‭ ‬الغاب‭ ‬غرب‭ ‬حماه‭ ‬وجبل‭ ‬شحشبو‭ ‬جنوب‭ ‬ادلب،‭ ‬وأن‭ ‬تتبع‭ ‬المنطقة‭ ‬لحكومة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬السورية‭ ‬إداريا‭ ‬وخدميا”‭.‬

وحكومة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬هذه،‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬محلية‭ ‬أقامتها‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭.‬

وكان‭ ‬الجهاديون‭ ‬شنوا‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬أوقع‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬قتيلا،‭ ‬واتاح‭ ‬للهيئة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬بلدة‭ ‬وقرية،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬وأنقرة‭ ‬كانتا‭ ‬توصلتا‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ايلول/سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬قضى‭ ‬بإقامة‭ ‬“منطقة‭ ‬منزوعة‭ ‬السلاح”‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬وجوارها‭.‬

ولم‭ ‬يطبق‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬سوى‭ ‬جزئيا،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الجهاديين‭ ‬يرفضون‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬الفصائل‭ ‬وقوات‭ ‬النظام‭.‬

ويأتي‭ ‬البيان‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الإثنين‭ ‬أنها‭ ‬أوقفت‭ ‬خمسة‭ ‬دواعش‭ ‬أجانب‭ ‬مفترضين‭ ‬بينهم‭ ‬أميركيان‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭.‬

ويقول‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬إنهم‭ ‬يعتقلون‭ ‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬مقاتل‭ ‬جهادي‭ ‬أجنبي‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬550‭ ‬امرأة‭ ‬أجنبية‭ ‬و1200‭ ‬طفل‭ ‬يقيمون‭ ‬معهم‭.‬

وينتمي‭ ‬هؤلاء‭ ‬إلى‭ ‬عشرات‭ ‬الجنسيات‭ ‬وبينهم‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬فرنسا،‭ ‬الشريك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭.‬

ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الجهاديين‭ ‬الأميركيين‭ ‬الذين‭ ‬يعتقلهم‭ ‬الأكراد‭ ‬قليل‭.‬

وشنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬ضربات‭ ‬التحالف‭ ‬الجوية،‭ ‬في‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬عملية‭ ‬لإخراج‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬والحدودية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬تتقدم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬ببطء‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬لنهر‭ ‬الفرات‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الجهاديين‭.‬