توقيف‭ ‬ثمانية‭ ‬أجانب‭ ‬في‭ ‬داعش‭ ‬بينهم‭ ‬أميركي‭ ‬وألماني‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬

هيئة تحرير الشام تسيطر على 75% من إدلب
بيروت – الزمان
أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية أنها ألقت القبض على ثمانية جهاديين أجانب يعتقد أنهم من مقاتلي تنظيم داعش –الدولة الإسلامية بينهم أميركي في ال16 من عمره وألماني، وذلك في بيان نشر الأربعاء على موقعها الإلكتروني. وجاء في البيان “في العملية الهادفة للقضاء على مرتزقة داعش في بلدة هجين ونواحيها… التي نفذت بتاريخ 6-7 من كانون الثاني/يناير، تمّ القبض على ثمانية إرهابيين” بينهم أميركي قاصر وألماني وروسي، واثنان من اوزبكستان، والآخرون من طاجيكستان وأوكرانيا وكازخستان. وتقود وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبر أبرز مكونات قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن، المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا حيث تقترب من طرد داعش من جيبهم الأخير قرب الحدود العراقية.
ونشرت وحدات حماية الشعب الكردية صورا للدواعش الأجانب مع الأسماء التالية:
– عادل رحيموف (58 عاما)، أوزبكستان
– فرهاد قاروف (28 عاما)، أوزبكستان
– محمد دولات (22 عاما)، طاجيكستان
– عسكر زارمانباتوف (27 عاما)، أوكرانيا
– ساتيبك اوشيباف (30 عاما)، كازخستان
– بيمورزيف بيكجان (30)، روسيا
– لوكاس غلاس (31 عاما)، ألمانيا
وتتحفظ وكالة فرانس برس عن نشر اسم الأميركي كونه قاصرا.
فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن هيئة تحرير الشام عقدت الاربعاء اتفاقا أتاح لها السيطرة على مزيد من الأراضي الواقعة تحت سيطرة فصائل معارضة مسلحة في محافظة إدلب السورية وجوارها، ما جعلها تسيطر على 75% من هذه المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
وتقع هذه المناطق في شمال غرب سوريا، وهي تضم محافظة ادلب إضافة الى أجزاء من محافظات حلب وحماه واللاذقية، وتقع تحت سيطرة فصائل معارضة مسلحة وأخرى جهادية.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان لفرانس برس “سيطرت هيئة تحرير الشام على مناطق سهل الغاب وجبل شحشبو، الممتدة من الريف الجنوبي لمحافظة إدلب إلى الريف الشمالي لمحافظة حماه، بعد إبرام إتفاق بهذا الخصوص مع مجموعات منضوية تحت حركة أحرار الشام”.
واوضح عبد الرحمن أن هذه المنطقة الجبلية المجاورة لسهل زراعي تضم عشرات القرى والبلدات.
وبموجب هذا الاتفاق باتت هيئة تحرير الشام، وهي الفرع السوري لتنظيم القاعدة، تسيطر على 75 % من نحو تسعة آلاف كلم مربع، هي مساحة هذه المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
كما اوضح أن فصائل جهادية اخرى تسيطر على 5% من هذه المساحة، ليبقى نحو 20% بأيدي الجبهة الوطنية للتحرير التي تضم مجموعة من الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا.
واعلنت هيئة تحرير الشام على تطبيق تلغرام ان الاتفاق “نص على حل حركة احرار الشام نفسها في منطقة سهل الغاب غرب حماه وجبل شحشبو جنوب ادلب، وأن تتبع المنطقة لحكومة الإنقاذ السورية إداريا وخدميا”.
وحكومة الإنقاذ هذه، هي عبارة عن إدارة محلية أقامتها هيئة تحرير الشام.
وكان الجهاديون شنوا خلال الايام الماضية هجوما على الفصائل المعارضة أوقع اكثر من 130 قتيلا، واتاح للهيئة السيطرة على نحو 50 بلدة وقرية، خصوصا في غرب محافظة حلب.
يذكر أن موسكو وأنقرة كانتا توصلتا الى اتفاق في السابع عشر من ايلول/سبتمبر الماضي قضى بإقامة “منطقة منزوعة السلاح” في محافظة إدلب وجوارها.
ولم يطبق هذا الاتفاق سوى جزئيا، إذ إن الجهاديين يرفضون الانسحاب من منطقة الفصل بين الفصائل وقوات النظام.
ويأتي البيان بعد إعلان قوات سوريا الديموقراطية الإثنين أنها أوقفت خمسة دواعش أجانب مفترضين بينهم أميركيان في 30 كانون الأول/ديسمبر.
ويقول الأكراد في شمال شرق سوريا إنهم يعتقلون نحو ألف مقاتل جهادي أجنبي إضافة إلى 550 امرأة أجنبية و1200 طفل يقيمون معهم.
وينتمي هؤلاء إلى عشرات الجنسيات وبينهم مجموعة كبيرة من فرنسا، الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في التحالف الذي يدعم القوات الكردية.
ويعتقد أن عدد الجهاديين الأميركيين الذين يعتقلهم الأكراد قليل.
وشنت قوات سوريا الديموقراطية بدعم من ضربات التحالف الجوية، في أيلول/سبتمبر عملية لإخراج تنظيم داعش من آخر المناطق التي يتواجد فيها في شرق سوريا والحدودية مع العراق.
ومنذ بدء العملية تتقدم قوات سوريا الديموقراطية ببطء فيما لا يزال عدد قليل من القرى على الضفة الشرقية لنهر الفرات تحت سيطرة الجهاديين.