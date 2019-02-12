توقيف‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرنسيين‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬بتهمة‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب

الرباط‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬توقيف‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرنسيين‭ ‬بمدينة‭ ‬سلا‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭ ‬الرباط،‭ ‬يشتبه‭ ‬ب»تورطهم‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب»،‭ ‬وإقامة‭ ‬«علاقات‭ ‬وثيقة»‭ ‬مع‭ ‬مقاتلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بالعراق‭ ‬وسوريا‭.‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬للمديرية‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني‭ ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬«تمكنت‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬توقيف‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواطنين‭ ‬فرنسيين‭ ‬بمدينة‭ ‬سلا،‭ ‬أحدهم‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬جزائري،‭ ‬وذلك‭ ‬للاشتباه‭ ‬بتورطهم‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬والارتباط‭ ‬بمقاتلين‭ ‬ينشطون‭ ‬في‭ ‬تنظيمات‭ ‬إرهابية»‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬المغربية‭ ‬أن‭ ‬الأبحاث‭ ‬المنجزة‭ ‬أوضحت‭ ‬تورط‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهم‭ ‬في‭ ‬«جمع‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬لفائدة‭ ‬أوساط‭ ‬متطرفة‭ ‬بغرض‭ ‬تمويل‭ ‬عمليات‭ ‬إرهابية»،‭ ‬زيادة‭ ‬على‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬«علاقات‭ ‬وثيقة»‭ ‬مع‭ ‬مقاتلين‭ ‬ينشطون‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بالعراق‭ ‬وسوريا‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأبحاث‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬متواصلة‭ ‬لتوقيف‭ ‬«باقي‭ ‬المساهمين‭ ‬والمشاركين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬الإرهابية،‭ ‬ورصد‭ ‬الامتدادات‭ ‬والارتباطات‭ ‬المحتملة‭ ‬للأشخاص‭ ‬الموقوفين‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬المغرب‭ ‬أو‭ ‬خارجه»‭.‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬توقيف‭ ‬مواطن‭ ‬فرنسي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬جزائري‭ ‬كان‭ ‬موضوع‭ ‬مذكرة‭ ‬دولية‭ ‬بإلقاء‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬الفرنسية‭ ‬«من‭ ‬أجل‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتكوين‭ ‬عصابة‭ ‬إجرامية‭ ‬والإشادة‭ ‬بأعمال‭ ‬إرهابية»‭.‬

ولم‭ ‬توضح‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬للأخير‭ ‬أية‭ ‬علاقة‭ ‬بالموقوفين‭ ‬الثلاثة‭.‬