بغداد والقاهرة تضعان خارطة طريق للعلاقات

توقيع 11 مذكرة تعاون تشمل التجارة والإستثمار والإعمار والرياضة

القاهرة – مصطفى عمارة

بغداد – ندى شوكت

عاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عصر أمس الى بغداد، بعد زيارة الى القاهرة اجرى خلالها مباحثات مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، كما استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأكد السوداني، توقيع 11 مذكرة تفاهم تمثل خارطة طريق للعلاقة بين العراق ومصر. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدبولي على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة التي انطلقت أعمالها امس في القاهرة إن (العراق ومصر وقعا 11 مذكرة تفاهم، وكذلك محضر الاجتماع المشترك)، مؤكداً أن (هذه المذكرات والمحضر هي خارطة طريق للعلاقة بين الحكومتين للمرحلة المقبلة والتي تأتي ترجمة لإرادة ورغبة جادة من قيادة البلدين في تطوير العلاقات بين العراق ومصر وفتح المجال للتعاون الاقتصادي والتجاري واستثمار الفرص الواعدة، وضرورة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة).وأضاف أن (العراق يشهد حالة من الاستقرار واستعادة دوره الريادي في المنطقة)، مبيناً أن (الحكومة تتبنى منهاجاً إصلاحياً اقتصادياً).

ولفت الى أن (القطاع الخاص يحظى بدعم من الدولة، وأن العراق يشهد توافداً من المستثمرين من مختلف الدول)، مؤكداً أن (الحكومة العراقية حريصة على وجود الشركات المصرية في العراق).وبين أن (التحولات في المنطقة عامل إضافي يحتم على العراق ومصر لعب دور لتحقيق الاستقرار)، منوهاً بأن (أمن العراق واستقراره جزء من أمن واستقرار مصر). وشدد على (أهمية دعم المبادرات في مصر تجاه مختلف القضايا ومنها القضية الفلسطينية، وأن العراق اليوم جزء أساسي من الحل في المنطقة). فيما أكد مدبولي، أنه سيتم افتتاح دورة أعمال المنتدى المصري العراقي مشيداً بدور الحكومة العراقية في تقديم الموازنة العامة.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إن (هذه الموازنة الثلاثية التي قدمتها الحكومة العراقية تتضمن خطوات مهمة في الإعمار وتقديم الخدمات في العراق)، مؤكداً (على العمل المشترك مع العراق وعلى عمق الروابط التي تربط مصر والعراق). وأشار الى أن (الشركات المصرية مستعدة للعمل في العراق وستكون منفتحة لنقل خبرتها في إعمار العراق)، مبيناً أن (مصر تقف مع العراق حكومة وشعباً في مواجهة الإرهاب). وانطلقت، فعاليات منتدى الأعمال العراقي المصري في القاهرة. وذكر بيان امس أن (فعاليات منتدى الأعمال العراقي – المصري انطلقت في القاهرة، برئاسة السوداني ونظيره المصري).وأضاف أن (المنتدى عقد بحضور نخبة من رجال الأعمال العراقيين والمصريين).

وشهدت زيارة السوداني الى القاهرة لقاءً بالجالية العراقية وزيارة مسجد سيدنا الحسين واداء الصلاة في رحابه، وزيارة مشيخة الازهر ولقاء شيخ الازهر احمد الطيب، الذي من المؤمل ان يزور بغداد في تموز المقبل، ويلتقي المرجع الديني السيد علي السيستاني في النجف.